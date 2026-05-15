Zvezdnika presenetila z ločitvijo po 18 letih

Jason Biggs , znan po vlogi Jima v kultni franšizi Ameriška pita, in igralka ter pisateljica Jenny Mollen sta dolga leta veljala za enega bolj stabilnih parov v Hollywoodu. Po poročanju revije People sta bila pogosto predstavljena kot primer dolgotrajne zveze v svetu zabavne industrije, kjer so razhodi pogosti.

Njuna zgodba se je začela leta 2008, ko sta se spoznala na snemanju filma My Best Friend's Girl. Po navedbah medija Entertainment Tonight se je njuna zveza razvijala zelo hitro, saj sta se zaročila že v začetku leta, poročila pa kmalu zatem, kar je takrat presenetilo številne oboževalce.

V zakonu sta se jima rodila dva sinova, Sid, ki ima zdaj dvanajst let, in Lazlo, star osem let. Slavna starša sta vedno skrbela, da otroka ostaneta čim bolj izven medijskega žarometa.

Novica o razhodu je močno odmevala, saj sta zvezdnika skozi leta javno delovala usklajeno in povezano. V intervjujih sta pogosto poudarjala humor in komunikacijo kot ključ uspeha njunega zakona.

Predstavnik para je razložil, da gre za sporazumno odločitev in da med njima ni večjih konfliktov. Prav nasprotno, poudarjeno je bilo, da ostajata v zelo dobrih odnosih, kar je v svetu slavnih ločitev relativno redko.