Ameriška pita - 20 let
Zvezdnika presenetila z ločitvijo po 18 letih

B.R.
15. 05. 2026 15.22
0

Po skoraj dveh desetletjih skupnega življenja je hollywoodski par presenetil javnost z novico o ločitvi.

Hollywoodski par, ki je veljal za enega najtrdnejših

Jason Biggs, znan po vlogi Jima v kultni franšizi Ameriška pita, in igralka ter pisateljica Jenny Mollen sta dolga leta veljala za enega bolj stabilnih parov v Hollywoodu. Po poročanju revije People sta bila pogosto predstavljena kot primer dolgotrajne zveze v svetu zabavne industrije, kjer so razhodi pogosti.

Jenny Mollen in Jason Biggs
Jenny Mollen in Jason Biggs FOTO: Profimedia

Njuna zgodba se je začela leta 2008, ko sta se spoznala na snemanju filma My Best Friend's Girl. Po navedbah medija Entertainment Tonight se je njuna zveza razvijala zelo hitro, saj sta se zaročila že v začetku leta, poročila pa kmalu zatem, kar je takrat presenetilo številne oboževalce.

V zakonu sta se jima rodila dva sinova, Sid, ki ima zdaj dvanajst let, in Lazlo, star osem let. Slavna starša sta vedno skrbela, da otroka ostaneta čim bolj izven medijskega žarometa.

Novica o razhodu je močno odmevala, saj sta zvezdnika skozi leta javno delovala usklajeno in povezano. V intervjujih sta pogosto poudarjala humor in komunikacijo kot ključ uspeha njunega zakona.

Predstavnik para je razložil, da gre za sporazumno odločitev in da med njima ni večjih konfliktov. Prav nasprotno, poudarjeno je bilo, da ostajata v zelo dobrih odnosih, kar je v svetu slavnih ločitev relativno redko.

Skupni trenutki po razhodu in družinska povezanost

Čeprav sta se uradno razšla po 18 letih zakona, sta nekdanja zakonca pokazala, da družina ostaja na prvem mestu. Po poročanju revije People sta skupaj praznovala tudi njegov 48. rojstni dan, kar je dodatno presenetilo javnost.

Poleg tega načrtujeta tudi skupno družinsko potovanje, ker želita ohraniti stabilno okolje za svoja otroka Sida in Lazla. Po navedbah strokovnjakov za družinske odnose iz Psychology Today takšen pristop lahko pozitivno vpliva na otroke, saj zmanjšuje stres in občutek razpada družine.

Jason Biggs je najbolj znan po vlogi Jima v kultni franšizi Ameriška pita.
Jason Biggs je najbolj znan po vlogi Jima v kultni franšizi Ameriška pita. FOTO: Profimedia
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

