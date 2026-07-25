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Jason Bard Yarmosky
Zabava

Kdo je moški, ki je osvojil srce Katie Holmes?

S.B.
25. 07. 2026 03.17
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Hollywoodska igralka Katie Holmes je znova v središču pozornosti. Tokrat ne zaradi filmske vloge, temveč zaradi nove romance z umetnikom Jasonom Bardom Yarmoskyjem. Par so opazili med več javnimi izhodi v New Yorku in Hamptonsu, kjer sta delovala sproščeno, povezano in zelo naklonjeno drug drugemu.

Čeprav Holmesova in Yarmosky svoje zveze uradno še nista potrdila, njuni skupni nastopi sprožajo veliko zanimanja. Po poročanju tujih medijev naj bi se spoznala na večerji, njuno druženje pa se je začelo razvijati v začetku poletja 2026.

Kdo je Jason Bard Yarmosky?

Jason Bard Yarmosky ni hollywoodski igralec ali glasbenik, temveč priznani umetnik iz New Yorka. Rodil se je leta 1987, diplomiral pa je na priznani umetniški šoli School of Visual Arts leta 2010. Njegovo delo se osredotoča predvsem na teme staranja, minevanja časa, spominov in človeških zgodb.

Posebno mesto v njegovem ustvarjanju imajo njegovi stari starši, ki so bili navdih za številna njegova dela. Z njihovimi portreti je želel pokazati, da staranje ni nekaj, kar bi bilo treba skrivati, ampak del življenja, ki nosi svojo lepoto, humor in čustveno globino.

Njegov umetniški slog združuje tradicionalne slikarske tehnike iz 17. in 18. stoletja s sodobnimi motivi. Njegova dela so bila predstavljena v različnih galerijah in ustanovah, med drugim tudi v muzeju Brooklyn Museum in drugih pomembnih umetniških prostorih.

Jason Bard Yarmosky
Jason Bard Yarmosky FOTO: Profimedia

Umetnik, ki ne išče pozornosti

Za razliko od mnogih ljudi, ki se znajdejo ob zvezdnikih, Yarmosky ni znan po družabnih dogodkih ali rdečih preprogah. Njegovo področje je predvsem umetnost, kjer ga zanimajo intimne zgodbe posameznikov.

Njegov projekt 'Timeless Women in New York' je pritegnil posebno pozornost, v njem je skozi velike portrete predstavil ženske, ki so zaznamovale umetnost in kulturo New Yorka. Projekt je bil razstavljen tudi v izložbah prestižne newyorške trgovske hiše Bergdorf Goodman.

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Nova ljubezen po letih pod drobnogledom javnosti

Katie Holmes je bila v preteklosti ena najbolj spremljanih hollywoodskih zvezdnic. Svetovna javnost jo je še posebej spremljala zaradi zakona z igralcem Tomom Cruisom, s katerim ima hčerko Suri. Po ločitvi leta 2012 je svoje zasebno življenje večinoma skrbno varovala.

Kasneje je bila povezana tudi z igralcem Jamiejem Foxxom in glasbenikom Bobbyjem Wootenom III, vendar je večino svojih zvez ohranjala stran od medijev.

Prav zato je toliko pozornosti pritegnilo dejstvo, da se je z Yarmoskyjem v javnosti pojavila tako sproščeno. Na enem od dogodkov naj bi se držala za roke, se smejala in bila videti zelo povezana.

katie holmes, Jason Bard Yarmosky
katie holmes, Jason Bard Yarmosky FOTO: Profimedia

Kaj ju je povezalo?

Po navedbah virov naj bi Katie Holmes pri Yarmoskyju pritegnila njegova ustvarjalnost, strast do umetnosti in drugačen pogled na svet. Skupna jima naj bi bila ljubezen do umetnosti in newyorškega kulturnega okolja.

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Vir: Harpersbazaar.com

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