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Greta Galassi
Zabava

Je nekdanja misica kriva za razhod z Lailo? Ljubezenski škandal Jannika Sinnerja

B.R.
11. 11. 2026 08.51
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Ljubezenska zgodba teniškega zvezdnika in danske manekenke naj bi se končala. Govorice o razhodu so vse glasnejše, pozornost pa je pritegnila tudi nekdanja misica, s katero naj bi si tenisač dopisoval.

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Jannik Sinner in Laila Hasanović: je ljubezni konec?

Zveza med italijanskim teniškim zvezdnikom Jannikom Sinnerjem in dansko manekenko Lailo Hasanović je že od začetka vzbujala veliko zanimanja javnosti. Čeprav sta svoje zasebno življenje večinoma skrbno varovala pred radovednimi pogledi, so njuni skupni nastopi hitro pritegnili pozornost medijev.

Zdaj pa se vse pogosteje pojavljajo ugibanja, da naj bi se njuna ljubezenska zgodba končala. Italijanski mediji poročajo o vse več znakih, ki naj bi kazali na ohladitev odnosa. Med drugim naj bi se par nazadnje skupaj pojavil na teniškem turnirju v Wimbledonu, pozneje pa naj bi bilo njunih skupnih fotografij in javnih nastopov vse manj.

O domnevnem razhodu je poročala tudi italijanska tiskovna agencija Adnkronos, ki je opozorila na vse več namigov na družbenih omrežjih. Kljub temu nobeden od njiju za zdaj ni podal nedvoumne javne izjave, da je zveze dokončno konec.

Jannik Sinner in Laila Hasanović
Jannik Sinner in Laila Hasanović FOTO: Profimedia

Skrivnostni posnetek Laile Hasanović sprožil ugibanja

Dodatno pozornost je pritegnil posnetek, ki ga je Hasanović ob noči čarovnic objavila na družbenem omrežju TikTok. V njem je uporabila zvočni posnetek, v katerem se pojavi stavek o moškem, ki se skrivaj videva z drugo žensko.

Manekenka je ob tem nastopila v opravi vampirke, vsebina posnetka pa je hitro sprožila številne odzive. Del njenih sledilcev je namreč prepričan, da bi lahko šlo za prikrito sporočilo nekdanjemu partnerju oziroma namig na domnevne težave v njuni zvezi.

O nenavadni objavi je poročal tudi italijanski časnik Il Fatto Quotidiano. Vendar je pomembno poudariti, da Hasanović v posnetku ni neposredno omenila Sinnerja in ni pojasnila, komu naj bi bilo sporočilo namenjeno.

Greta Galassi: nekdanja misica, ki se je znašla v središču govoric

Medtem ko se ugibanja o razhodu stopnjujejo, se je v zgodbi pojavilo še eno ime. Gre za italijansko manekenko Greto Galassi, nekdanjo zmagovalko izbora Miss Mondo Italia, ki naj bi si po poročanju nekaterih medijev dopisovala s slavnim teniškim igralcem.

Po informacijah, ki jih je konec oktobra objavil italijanski Cosmopolitan, naj bi o domnevnih sporočilih med Sinnerjem in Galassi poročal novinar Gabriele Parpiglia. Ta je namigoval, da bi lahko bila njuna komunikacija povezana s težavami v zvezi med tenisačem in dansko manekenko.

Toda za zdaj ni javno potrjeno, da bi med Sinnerjem in Galassi obstajalo romantično razmerje. Prav tako ni dokazov, da bi bila njuna domnevna komunikacija razlog za morebitni razhod. Gre za trditve, ki jih je treba jemati z zadržkom, saj jih vpleteni niso javno potrdili.

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Še pred kratkim je Laila govorila o stabilni zvezi

Zanimivo je, da je Hasanović še septembra letos o razmerju s Sinnerjem govorila precej drugače. V intervjuju za dansko izdajo revije Elle je razkrila, da sta kljub napornim urnikom in številnim potovanjem uspela ustvariti zaseben prostor, v katerem lahko živita kot običajen par.

Pojasnila je, da je življenje ob profesionalnem športniku, ki velik del leta preživi na različnih turnirjih, sicer nekoliko drugačno, vendar sta se na takšen način življenja dobro prilagodila. Njuno razmerje je takrat opisala kot stabilno in poudarila, da znata zasebnost ohraniti stran od javnosti.

Prav zato so poznejše govorice o težavah v njuni zvezi toliko bolj presenetljive. Dodatno pozornost je pritegnilo tudi Lailino praznovanje šestindvajsetega rojstnega dne v začetku novembra, na katerem po poročanju italijanskih medijev Sinnerja ni bilo.

Še pred kratkim je Laila govorila o stabilni zvezi
Še pred kratkim je Laila govorila o stabilni zvezi FOTO: Profimedia
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Viri: Adnkronos, La Nuova Sardegna, Il Fatto Quotidiano, Cosmopolitan Italia, Sport Mediaset

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Jannik Sinner Laila Hasanović Greta Galassi tenis ljubezenski škandal znane osebnosti
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