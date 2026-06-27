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jamie oliver
Zabava

Razkril ključno spremembo, ki mu je pomagala pri izgubi kilogramov

B.R.
27. 06. 2026 02.37
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Svetovno znani kuhar je v zadnjih letih presenetil z opazno telesno preobrazbo.

Zvezdnik Jamie Oliver je v kratkem času izgubil približno 12 kilogramov, pri čemer ni sledil strogim dietam, temveč je uvedel premišljene spremembe v vsakdanji prehrani in življenjskem slogu.

Ključna sprememba: manj mesa na krožniku

Slavni kuhar je pojasnil, da je bila najpomembnejša sprememba zmanjšanje vnosa mesa. Namesto zapletenih pravil je preprosto začel pogosteje posegati po rastlinskih jedeh in povečal količino zelenjave v svoji prehrani.

Pri tem je poudaril, da ni šlo za stradanje ali ekstremne omejitve, temveč za postopno in vzdržno prilagoditev prehranskih navad.

Zvezdnik Jamie Oliver je v kratkem času izgubil približno 12 kilogramov.
Zvezdnik Jamie Oliver je v kratkem času izgubil približno 12 kilogramov. FOTO: Profimedia

Več rastlinske hrane in lažji obroki

Kot piše The Guardian, se je Oliver osredotočil na bolj uravnotežene obroke, kjer je zelenjava postala osrednji del krožnika. S tem je zmanjšal težke, mesne obroke in jih nadomestil z lažjimi, bolj hranilnimi kombinacijami.

Njegov pristop temelji na ideji, da ni treba popolnoma izključiti določenih živil, ampak jih je smiselno uravnotežiti.

Sprememba življenjskega sloga, ne le prehrane

Kot poroča BBC News, Oliver poudarja, da prehrana ni bila edini dejavnik. V svoj vsakdan je vključil več gibanja in boljši spanec, kar je skupaj z izboljšano prehrano prispevalo k izgubi telesne teže.

Gibanje in regeneracija

Po njegovih besedah, kot navaja Independent, je prav kombinacija več gibanja, boljšega spanja in uravnotežene prehrane tista, ki je prinesla stabilne in dolgoročne rezultate.

Hujšanje je kombinacija večih dejavnikov
Hujšanje je kombinacija večih dejavnikov FOTO: Shutterstock

Kako zdravo izgubljati kilograme

Strokovnjaki za prehrano poudarjajo, da je najpomembnejši pri hujšanju dolgoročen in uravnotežen pristop, ne hitre diete. Ključno je, da se spremembe uvajajo postopoma in da so vzdržne v vsakdanjem življenju.

1. Uravnotežena prehrana

Namesto ekstremnih diet je bolje vključiti več zelenjave, polnovrednih živil in kakovostnih beljakovin ter zmanjšati vnos predelane hrane in sladkorja.

2. Redno gibanje

Že vsakodnevna hoja, lahka vadba ali aktivnejši življenjski slog lahko pomembno prispevajo k porabi energije in boljšemu počutju.

3. Dovolj spanja

Kot navajajo strokovnjaki za zdrav življenjski slog, pomanjkanje spanca vpliva na hormone lakote in lahko oteži nadzor telesne teže.

4. Postopne spremembe

Najbolj uspešni so tisti pristopi, kjer se navade spreminjajo počasi in brez stresa, saj tako obstaja večja verjetnost, da se ohranijo dolgoročno.

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Viri: Mirror, Daily Mail, The Guardian, BBC News, Independent

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