Brat Angeline Jolie pri 53 letih razkril svojo veliko skrivnost: 'Zdaj sem končno svoboden'

James Haven začel novo poglavje svojega življenja

James Haven, ki je širši javnosti najbolj znan kot brat Angeline Jolie, je presenetil z osebnim razkritjem. V pogovoru, ki ga je delil skupaj z nekdanjo ženo Romi Imbelli, je povedal, da je sprejel svojo pravo identiteto in da se danes počuti bolj svobodnega. Kot poroča revija People, je Haven dejal, da zanj to ni sprememba osebnosti, ampak trenutek, ko lahko drugim pokaže, kdo je bil ves čas. Ob tem je poudaril pomen sprejemanja, miru in iskrenosti do samega sebe.

icon-expand Angelina Jolie z bratom Jamesom Havenom. FOTO: Profimedia

Njegov zakon z Romi Imbelli se je končal kmalu po poroki

Havenovo razkritje prihaja po burnem obdobju njegovega zasebnega življenja. Leta 2024 se je poročil z Romi Imbelli, znano tudi po nastopu v resničnostni seriji The Real L Word. Njuna poroka je bila majhna in zasebna, vendar je zakon trajal zelo kratek čas. Po poročanju revije HELLO! in drugih ameriških medijev sta se zakonca kmalu po poroki razšla, pozneje pa je sledil postopek razveljavitve zakonske zveze. Romi Imbelli je takrat povedala, da je bila odločitev težka, vendar potrebna.

Življenje v senci slavne sestre Angeline Jolie

James Haven je večino življenja preživel v bližini hollywoodske pozornosti, predvsem zaradi svoje slavne sestre. Angelina Jolie in James sta otroštvo preživela kot otroka igralcev Jona Voighta in Marcheline Bertrand, njuna družinska zgodba pa je bila pogosto zanimiva za javnost. Čeprav je James nastopil v nekaj filmskih projektih, med drugim v filmih Gia in Original Sin, nikoli ni dosegel podobne svetovne prepoznavnosti kot njegova sestra. Bolj kot igralska kariera ga je javnost poznala zaradi tesnega odnosa z Angelino, s katero sta bila dolga leta zelo povezana.

"Zdaj lahko živim življenje, ki sem ga vedno želel"

V svojem sporočilu je Haven poudaril, da mu je pomembno predvsem to, da lahko živi bolj pristno. Njegova zgodba je pritegnila veliko pozornosti, saj je pri 53 letih naredil velik osebni korak in javno spregovoril o delu svojega življenja, ki ga je dolgo ohranjal zase.

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