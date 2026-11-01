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James Blunt
Zabava

Se ga še spomnite? Pevec hita You're Beautiful je danes lastnik puba

S.B.
01. 11. 2026 02.09
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Pesem You're Beautiful je bila leta 2005 ena največjih glasbenih uspešnic na svetu. Njen izvajalec James Blunt je s svojim nežnim glasom in čustveno balado osvojil milijone poslušalcev, nato pa se je iz glasbenih lestvic preselil tudi v nekoliko drugačno življenje. Preden je postal svetovno znan pevec, je namreč služil v britanski vojski, kot kapitan sodeloval v Natovi mirovni operaciji na Kosovu, danes pa poleg glasbene kariere uživa življenje med Ibizo in Švico ter je lastnik londonskega puba.

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Preden je postal glasbena zvezda, je bil kapitan v britanski vojski

James Blunt se je rodil leta 1974 v angleški grofiji Hampshire. Njegovo življenje se je sprva razvijalo v povsem drugačni smeri, kot bi si morda predstavljali ob poslušanju njegovih romantičnih balad. Po študiju na univerzi v Bristolu je namreč nadaljeval vojaško kariero in leta 1996 postal častnik britanske konjeniške enote Life Guards.

Leta 1999 je kot kapitan sodeloval v Natovi mirovni operaciji na Kosovu. Tam je poveljeval vojakom, ki so se pomikali proti Prištini, izkušnja vojne in srečanja z ljudmi, ki so trpeli zaradi spopadov, pa so pustili globok pečat v njem.

Čeprav se je že v mladosti zanimal za glasbo in pisal pesmi, si takrat verjetno ni predstavljal, da bo prav glasba nekoč postala njegova poklicna pot. Med služenjem v vojski je s seboj nosil tudi kitaro in včasih igral za vojake ter domačine.

Izkušnje s Kosova so vplivale tudi na njegovo ustvarjanje. Prav tam je nastala pesem No Bravery, ki govori o grozotah vojne in človeškem trpljenju. Pesem je pozneje izšla na njegovem prvencu Back to Bedlam in postala ena pomembnejših skladb v njegovi karieri.

Blunt je po šestih letih služenja leta 2002 zapustil vojsko in se odločil slediti svojim glasbenim sanjam.

James Blunt je globalno zaslovel s pesmijo You're Beautiful.
James Blunt je globalno zaslovel s pesmijo You're Beautiful. FOTO: Profimedia

Pesem You're Beautiful ga je izstrelila med svetovne zvezde

Leta 2004 je izdal prvenec Back to Bedlam, ki je njegovo življenje spremenil za vedno. Album je vseboval tudi balado You're Beautiful, ki je leta 2005 postala svetovna uspešnica in se povzpela na vrh glasbenih lestvic v številnih državah, tudi v ZDA.

Pesem je Bluntu prinesla svetovno prepoznavnost, njegov značilni glas pa je postal eden najbolj prepoznavnih zvokov tistega obdobja. Uspeh albuma je bil izjemen. Prodal se je v več kot desetih milijonih izvodov, pevec pa se je iz nekdanjega vojaškega častnika čez noč prelevil v mednarodno glasbeno zvezdo.

Kljub velikemu uspehu je Blunt ohranil precej samoironičen odnos do svoje slave. Pogosto se pošali na račun pesmi, ki mu je prinesla največjo prepoznavnost, in se zaveda, da ga številni ljudje še danes najprej povežejo prav z njo.

Vendar njegova kariera ni obstala pri eni uspešnici. V naslednjih letih je izdal več albumov, med drugim All the Lost Souls, Some Kind of Trouble in Who We Used to Be, ter nadaljeval koncertiranje po svetu.

James Blunt je danes lastnik puba v Londonu.
James Blunt je danes lastnik puba v Londonu. FOTO: Profimedia

Danes živi med Ibizo in Švico, v Londonu pa ima svoj pub

Čeprav je glasba še vedno pomemben del njegovega življenja, si je Blunt ustvaril precej drugačen vsakdan, kot bi ga pričakovali od zvezdnika svetovnega formata.

V intervjuju za britansko revijo GQ je razkril, da poleti živi na Ibizi, pozimi pa se preseli v švicarsko smučarsko letovišče Verbier. Kadar ga delo ne odpelje na turnejo, tako uživa v življenju med sončnim sredozemskim otokom in gorskim okoljem.

Toda to še ni vse. V londonski četrti Chelsea je lastnik tradicionalnega angleškega puba Fox & Pheasant, ki ga je kupil in prenovil. Pub je odprl leta 2018, v preteklosti pa je povedal, da se rad tudi sam postavi za točilni pult in pomaga pri delu.

Zakaj se je odločil za gostinstvo?

Kot je pojasnil v pogovoru za The Evening Standard, ga privlači dejstvo, da pub združuje ljudi različnih življenjskih zgodb. Podobno kot glasba tudi gostilna po njegovem mnenju ustvarja prostor, kjer se lahko neznanci povežejo.

V intervjuju za GQ je svojo naravo opisal kot družabno in priznal, da tudi zunaj glasbenih odrov težko dolgo miruje. Ob glasbi, družini in gostinstvu tako najde dovolj različnih dejavnosti, da njegovo življenje še zdaleč ni monotono.

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Največ mu pomenita družina in življenje zunaj odrov

James Blunt je poročen z britansko aristokratinjo Sofio Wellesley, s katero ima dva otroka. Zasebno življenje večinoma ohranja stran od medijskih žarometov, čeprav se občasno skupaj pojavita na javnih dogodkih.

V intervjuju za časnik The Guardian je poudaril, da mu družina pomeni veliko več kot slava. Ob pogledu na svojo življenjsko pot je izpostavil, da je zanj eden največjih dosežkov prav to, da ima ob sebi ženo in otroke.

In čeprav ga mnogi še vedno poznajo predvsem po uspešnici You're Beautiful, je James Blunt veliko več kot pevec ene pesmi. Je nekdanji vojak, avtor pesmi, družinski človek in gostinec, ki si je življenje uredil po svojih pravilih.

Vir: GQ, The Guardian

James Blunt You're Beautiful britanska vojska londonski pub glasbena kariera
Film/tv

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