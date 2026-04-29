Ivica Kostelić
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja

B.R.
29. 04. 2026 02.02
0

Bivši vrhunski hrvaški alpski smučar Ivica Kostelić je v iskrenem intervjuju v oddaji 5 Minutes Left, ki jo pripravlja Kristijan Jalšić, spregovoril o smrti, veri in življenjskih preizkušnjah.

Ivica Kostelić je v iskrenem intervjuju razmišljal o svojem odnosu do smrti, ekstremnih športov in družine ter poudaril, da ga je življenje skozi težke izkušnje močno oblikovalo in usmerilo k veri, kot poročajo hrvaški mediji.

Ivica Kostelić o smrti in življenjskih izkušnjah

Nekdanji smučar je v intervjuju brez zadržkov povedal, da se smrti ne boji pretirano. V oddaji 5 Minutes Left, ki jo vodi Kristijan Jalšić, je poudaril, da je smrt neizogiben del življenja, saj nihče od tukaj ne odide živ.

Bivši vrhunski hrvaški alpski smučar Ivica Kostelić. FOTO: AP

Dodaja, da je imel v življenju več situacij, ki so bile nevarne in so ga pripeljale do bližnjih srečanj s smrtjo. Po navedbah športnih analiz, ki jih pogosto povzema BBC Sport pri obravnavi ekstremnih športov, so alpski smučarji na najvišji ravni stalno izpostavljeni visokemu tveganju, kar se ujema tudi z njegovimi izkušnjami.

Vloga vere v življenju Ivice Kostelića

V nadaljevanju pogovora je Kostelić poudaril, da verjame v Boga. Kot poroča hrvaški športni medij Index Sport, je izpostavil, da so ga težke življenjske situacije dodatno usmerile k veri in notranjemu miru.

V intervjuju je dejal, da mu je v določenih trenutkih ostala le vera kot opora: "Mislim, da mi je takrat ostal samo On."

Kostelić je v pogovoru zavrnil idejo, da se z ekstremnimi športi išče smrt. Poudaril je, da ga šport izpolnjuje in da vsak posameznik sam odloča o svojem življenju, vendar mora pri tem ohraniti razumnost, še posebej ko ima družino.

Družina, vrednote in osebna načela

Dotaknil se je tudi družinskega življenja. Poudaril je, da je z družino preživel veliko časa in da nikoli ni pritiskal na svoje otroke glede uspeha.

Na vprašanje o nepoštenem zmagovanju je bil jasen – takšno ravnanje ga ne zanima. Dodal je, da bi osebo, ki vara, najprej opozoril, saj mu je poštenje ena ključnih življenjskih vrednot.

Kostelić velja za enega najuspešnejših hrvaških alpskih smučarjev. FOTO: Profimedia

Pogled na življenje po smrti

V zaključnem delu intervjuja je še izrazil prepričanje, da življenje po smrti obstaja. Poudaril je, da ga takšna misel ne plaši, temveč mu daje občutek miru. Dodal je tudi, da ne razmišlja v strogo določenih religijskih okvirih raja ali pekla, temveč verjame, da nekaj obstaja.

Ivica velja za enega najuspešnejših hrvaških alpskih smučarjev, saj je v svetovnem pokalu dosegel več kot 30 uvrstitev na zmagovalni oder, kar potrjujejo uradni podatki Mednarodne smučarske zveze.

Največji vrhunec njegove kariere je bila sezona 2010/2011, ko je osvojil veliki kristalni globus za skupnega zmagovalca svetovnega pokala, kar je najvišje priznanje v alpskem smučanju.

Kostelić je v svoji karieri osvojil tudi štiri male kristalne globuse v slalomu in kombinaciji, s čimer je postal eden najuspešnejših tehničnih smučarjev svojega časa, kot navajajo uradni rezultati Mednarodne smučarske zveze.

Na olimpijskih igrah je osvojil štiri srebrne medalje, in sicer v letu 2006 v Torinu ter v letu 2010 v Vancouvru, kar ga uvršča med najbolj uspešne olimpijske smučarje brez olimpijskega zlata.

Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ivica Kostelić smučanje vera življenje po smrti intervju alpsko smučanje smrt osebnosti
