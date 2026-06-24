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Ivana Rodríguez
Zabava

Skrivnostna sestra slavne Georgine: mnogi sploh niso vedeli, da obstaja

B.R.
24. 06. 2026 08.02
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Georgina Rodríguez je eno najbolj prepoznavnih imen v svetu slavnih partnerk športnikov, a marsikdo ne ve, da ima tudi starejšo sestro Ivano Rodríguez. Čeprav se izogiba blišču in naslovnicam, je s svojo naravno lepoto in umirjenim življenjskim slogom pritegnila pozornost številnih oboževalcev.

Ko se govori o Georgini Rodríguez, partnerki nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, je običajno v središču pozornosti prav ona. A poznavalci družine dobro vedo, da ni edina, ki pritegne poglede. Georgina ima tudi starejšo sestro Ivano Rodríguez, ki s svojo lepoto in karizmo pogosto navdušuje sledilce na družbenih omrežjih.

Skrivnostna sestra slavne Georgine - Ivana Rodríguez
Skrivnostna sestra slavne Georgine - Ivana Rodríguez FOTO: Profimedia

Kdo je Ivana Rodríguez?

Georgina in Ivana sta odraščali v Španiji ter skozi leta ohranili zelo tesen odnos. Ivana je po izobrazbi povezana z jeziki, saj je študirala prevajanje in tolmačenje ter delala kot tolmačka za francoski jezik. Preden je njena mlajša sestra Georgina Rodríguez zaslovela ob Cristianu Ronaldu, sta skupaj delali kot prodajalki v trgovini Gucci v Madridu.

V zadnjih letih se Ivana vse bolj povezuje s svetom lepote in estetike, kjer naj bi delovala na področju estetskih in lepotnih storitev. Sodelovala je tudi pri drugi sezoni dokumentarne serije I Am Georgina (Soy Georgina), kjer je opravljala delo asistentke režije.

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Presenetljiva podobnost, ki je navdušila oboževalce

Mnogi ob pogledu na fotografije Ivane Rodríguez hitro opazijo podobne obrazne poteze, nasmeh in videz, zaradi katerih jo nekateri celo primerjajo z Georgino. Prav zato se pod njenimi objavami pogosto vrstijo komentarji, da lepota očitno ni naključje, temveč družinska značilnost.

Čeprav Ivana nima medijske prepoznavnosti svoje slavne sestre, je v zadnjih letih pridobila zveste sledilce, ki spremljajo njene utrinke iz vsakdanjega življenja.

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Kot poroča revija Hola!, Ivana živi v španskem Gijónu, kjer si je ustvarila družinsko življenje s partnerjem Carlosom Garcío in otrokoma.

Čeprav sta sestri ubrali različni življenjski poti, ju še vedno povezuje močna družinska vez. Ivana se občasno pojavi na družinskih srečanjih in dogodkih, povezanih z Georgino, vendar praviloma ostaja v ozadju.

Po poročanju portala Infobae je Ivana večkrat poudarila, da si medsebojno nudita podporo. V enem izmed intervjujev je razkrila, da jo je Georgina spodbujala tudi pri njenih televizijskih projektih, kar kaže na tesen odnos med sestrama.

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Viri: South China Morning Post, Hola!, Infobae, Divinity

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