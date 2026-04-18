ivana knoll
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja

B.R.
18. 04. 2026 02.20
Ivana Knoll, hrvaška manekenka in ena najbolj prepoznavnih športnih navijačic na svetu, je znova pritegnila veliko pozornosti z novo objavo na Instagramu.

Ivana Knoll je namreč po nastopu na smučišču delila serijo fotografij, na katerih pozira v kopalkah sredi snega. Ob objavi je zapisala: "To ne bi bila jaz, če po svojem nastopu ne bi končala v kopalkah na snegu. Občutki na snegu so bili nerealni ... hvala za energijo." Objave so hitro postale viralne in sprožile razpravo o njenem življenjskem slogu, karieri in samopodobi.

Od "viralnega dekleta z mundiala" do DJ-kariere

Knollova je v več javnih izjavah poudarila, da je svojo kariero zgradila sama. V enem izmed zapisov je svojo pot opisala zelo neposredno: "Svojo celotno kariero sem zgradila popolnoma sama. Od tega, da sem postala viralno dekle z mundiala, do tega, da sem začela DJ-kariero iz nič. Naučila sem se DJ-ati, naučila sem se producirati glasbo."

Ivana Knoll FOTO: Profimedia

Dodala je tudi, da deluje povsem samostojno: "Jaz sem svoj agent, sama si organiziram nastope. Jaz sem svoj menedžer, sama podpisujem pogodbe z založbami. Zgradila sem ogromno mrežo stikov."

Sporočilo o neodvisnosti in zavračanju pritiskov

Knollova je v isti izjavi poudarila tudi, da se je v karieri soočala s številnimi kritikami: "Ljudje so mi govorili, da ne bom uspela zaradi mojega videza. Hvala vam, zdaj sem tukaj in živim svoje sanje."

Pojasnila je tudi, da zavrača kompromise, ki bi vplivali na njeno svobodo: "Zavrnila sem milijone dolarjev za platformo OnlyFans. Zavrnila sem vse moške, ki so želeli nadzor nad menoj ali me finančno omejevati. Ne iščem odobravanja drugih, odobravam sama sebe."

