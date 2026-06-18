Najbolj znana hrvaška navijačica ni razočarala

Ivana Knoll se je na obračunu med Hrvaško in Anglijo v Arlingtonu pojavila v korzetu s prepoznavnim vzorcem hrvaških kock ter kratkih hlačah, s čimer je nemudoma pritegnila pozornost zbranih navijačev. Fotografije s stadiona so se hitro razširile po družbenih omrežjih, številni mediji pa so njeno navzočnost izpostavili kot eno zanimivejših zgodb ob spremljanju tekme.

icon-expand Najbolj znana hrvaška navijačica ni razočarala FOTO: Profimedia

Pozornost vzbudila tudi pri angleških navijačih

Britanski tabloid The Sun je zapisal, da Ivana Knoll ostaja ena najbolj prepoznavnih navijačic na svetu ter da je s svojim videzom pritegnila tudi številne angleške privržence. Med tekmo je bila pogosto v objektivih fotografov, njene fotografije pa so se pojavile v številnih športnih in zabavnih rubrikah. Njena priljubljenost ni presenetljiva, saj je postala skoraj nepogrešljiv del velikih tekmovanj, na katerih nastopa hrvaška reprezentanca. Mnogi navijači jo povezujejo z največjimi uspehi Vatrenih v zadnjih letih.

Od miss Hrvaške do globalne spletne senzacije

Portal New York Post je ob tej priložnosti spomnil, da je Ivana Knoll svetovno prepoznavnost dosegla med svetovnim prvenstvom v Katarju leta 2022. Takrat je zaradi svojih navijaških kombinacij redno polnila naslovnice svetovnih medijev, njeni profili na družbenih omrežjih pa so doživeli izjemno rast. Kot piše USA Network, je bila Ivana že pred tem znana v domovini, saj je nosila naziv miss Hrvaške, vendar ji je prav nogomet odprl vrata do mednarodne prepoznavnosti. Danes jo spremljajo milijoni sledilcev z vsega sveta.

icon-expand Ivana Knoll FOTO: Profimedia

Ostaja zvesta hrvaški reprezentanci