F1-kamera se v Miamiju ni mogla 'odlepiti' od hrvaške starlete

Ivana Knoll znova v središču dogajanja F1
Ivana Knoll, ki je zaslovela kot "najbolj znana navijačica svetovnega prvenstva" v Rusiji leta 2018, je po poročanju medija Daily Mail že stalna gostja dogodkov formule 1. Njena prisotnost v Miamiju ni bila presenečenje, saj redno obiskuje dirke od uvedbe VN Miamija v koledar formule 1 leta 2022.
Nepozoren trenutek v prenosu Sky Sports
Med neposrednim prenosom, ki ga je vodila ekipa z Jensonom Buttonom, Naomi Schiff in Simonom Lazenbyjem, se je zgodil nenavaden prizor. Kot poroča Sky Sports, je Ivana Knoll med hojo mimo studia nehote stopila v kader, kamero pa je v tistem trenutku rahlo "potegnilo" v njeno smer.
Gledalci so opazili, da je snemalec za trenutek izgubil fokus na razpravo o dirki, kar je sprožilo val humorističnih odzivov na spletu. Po navedbah istega prenosa je bilo videti tudi presenečeno reakcijo enega izmed članov ekipe v ozadju, kar je še dodatno okrepilo viralnost trenutka.
Reakcije gledalcev in družbenih omrežij
Dogodek se je hitro razširil po družbenih omrežjih, kjer so uporabniki komentirali, da je "snemalec pozabil, da je v živo", kot so zapisali številni gledalci na platformi X (nekdanji Twitter). Formula1.com je v svojem povzetku konca tedna izpostavil, da je VN Miamija znana po glamurju, slavnih obiskovalcih in sproščenem vzdušju v paddocku.
Glamur Miamija in vpliv znanih osebnosti
VN Miamija je po poročanju Motorsport.com ena izmed najbolj "showbiz" dirk v sezoni formule 1. Poleg Ivane Knoll so bili na dogodku opaženi tudi številni zvezdniki, kar je še dodatno prispevalo k spektaklu ob športnem dogajanju.
