F1-kamera se v Miamiju ni mogla 'odlepiti' od hrvaške starlete

Ivana Knoll , ki je zaslovela kot "najbolj znana navijačica svetovnega prvenstva" v Rusiji leta 2018, je po poročanju medija Daily Mail že stalna gostja dogodkov formule 1. Njena prisotnost v Miamiju ni bila presenečenje, saj redno obiskuje dirke od uvedbe VN Miamija v koledar formule 1 leta 2022.

Med neposrednim prenosom, ki ga je vodila ekipa z Jensonom Buttonom, Naomi Schiff in Simonom Lazenbyjem, se je zgodil nenavaden prizor. Kot poroča Sky Sports, je Ivana Knoll med hojo mimo studia nehote stopila v kader, kamero pa je v tistem trenutku rahlo "potegnilo" v njeno smer.

Gledalci so opazili, da je snemalec za trenutek izgubil fokus na razpravo o dirki, kar je sprožilo val humorističnih odzivov na spletu. Po navedbah istega prenosa je bilo videti tudi presenečeno reakcijo enega izmed članov ekipe v ozadju, kar je še dodatno okrepilo viralnost trenutka.