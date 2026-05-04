ivana knoll
F1-kamera se v Miamiju ni mogla 'odlepiti' od hrvaške starlete

B.R.
04. 05. 2026 10.33
Na dirki formule 1 v Miamiju je nepričakovani trenutek med televizijskim prenosom pritegnil ogromno pozornosti gledalcev po svetu. Medtem ko je Sky Sports prenašal dogajanje v živo, je v kader stopila Ivana Knoll, znana navijačica, kar je povzročilo val odzivov na družbenih omrežjih in sprožilo zabavne komentarje o snemalcu.

Ivana Knoll je velika ljubiteljica športa. FOTO: Profimedia

Ivana Knoll znova v središču dogajanja F1

Ivana Knoll, ki je zaslovela kot "najbolj znana navijačica svetovnega prvenstva" v Rusiji leta 2018, je po poročanju medija Daily Mail že stalna gostja dogodkov formule 1. Njena prisotnost v Miamiju ni bila presenečenje, saj redno obiskuje dirke od uvedbe VN Miamija v koledar formule 1 leta 2022.

Nepozoren trenutek v prenosu Sky Sports

Med neposrednim prenosom, ki ga je vodila ekipa z Jensonom Buttonom, Naomi Schiff in Simonom Lazenbyjem, se je zgodil nenavaden prizor. Kot poroča Sky Sports, je Ivana Knoll med hojo mimo studia nehote stopila v kader, kamero pa je v tistem trenutku rahlo "potegnilo" v njeno smer.

Gledalci so opazili, da je snemalec za trenutek izgubil fokus na razpravo o dirki, kar je sprožilo val humorističnih odzivov na spletu. Po navedbah istega prenosa je bilo videti tudi presenečeno reakcijo enega izmed članov ekipe v ozadju, kar je še dodatno okrepilo viralnost trenutka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Reakcije gledalcev in družbenih omrežij

Dogodek se je hitro razširil po družbenih omrežjih, kjer so uporabniki komentirali, da je "snemalec pozabil, da je v živo", kot so zapisali številni gledalci na platformi X (nekdanji Twitter). Formula1.com je v svojem povzetku konca tedna izpostavil, da je VN Miamija znana po glamurju, slavnih obiskovalcih in sproščenem vzdušju v paddocku.

Glamur Miamija in vpliv znanih osebnosti

VN Miamija je po poročanju Motorsport.com ena izmed najbolj "showbiz" dirk v sezoni formule 1. Poleg Ivane Knoll so bili na dogodku opaženi tudi številni zvezdniki, kar je še dodatno prispevalo k spektaklu ob športnem dogajanju.

Največji nogometaš vseh časov ujet v družbi vroče Hrvatice
Seksi hrvaška navijačica z bujnim oprsjem razgrela ozračje na Euru
Ivana Knoll Formula 1 Miami Sky Sports viralno šport
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

