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Njeno srce osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA

B.R.
30. 07. 2026 10.01
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Svet slavnih je dobil novo zanimivo govorico. Ruska supermanekenka in ameriški košarkarski zvezdnik naj bi bila v začetni fazi romance. Čeprav svoje zveze še nista uradno potrdila, so njuna druženja sprožila številna ugibanja.

Nova zveza med modno ikono in zvezdnikom NBA?

Po poročanju revije People naj bi se Irina Shayk in Devin Booker spoznala prek skupnih prijateljev. Vir blizu para je za ameriški medij povedal, da se dobro razumeta, vendar naj bi bila njuna zveza še zelo sveža.

O njunem druženju je poročal tudi Page Six, kjer so zapisali, da so ju opazili skupaj, njuna predstavnika pa govoric nista želela komentirati.

Čeprav uradne potrditve še ni, je novica hitro pritegnila pozornost. Razlika v letih – Shaykova je stara 40 let, Booker pa 29 – dodatno buri domišljijo javnosti, vendar sta oba že vajena velikega medijskega zanimanja.

Irina Shayk in Devin Booker sta nov zvezdniški parček
Irina Shayk in Devin Booker sta nov zvezdniški parček FOTO: Profimedia

Ruska supermanekenka Irina

Irina Shayk je ena najbolj prepoznavnih manekenk svoje generacije. Rusinja je zaslovela v svetu visoke mode, krasila naslovnice največjih modnih revij in sodelovala z nekaterimi najbolj znanimi blagovnimi znamkami.

Poleg modne kariere je bila pogosto v središču pozornosti tudi zaradi svojega zasebnega življenja. Njena najbolj znana zveza je bila z igralcem Bradleyjem Cooperjem, s katerim sta bila skupaj med letoma 2015 in 2019. Par ima hčerko Leo de Seine, rojeno leta 2017. Čeprav sta se razšla, sta po poročanju ameriških medijev ostala v dobrih odnosih in skupaj skrbita za hčerko.

Pred Cooperjem je bila Shaykova v odmevni zvezi s portugalskim nogometašem Cristianom Ronaldom. Skupaj sta bila približno pet let, od leta 2010 do 2015, njuna zveza pa je bila ena najbolj spremljanih v svetu športa in mode.

V zadnjih letih so jo povezovali tudi z igralcem ameriškega nogometa Tomom Bradyjem. Njuno druženje je leta 2023 sprožilo številne govorice, vendar zveza ni trajala dolgo in nobeden od njiju ni javno potrdil resnega razmerja.

Kendall Jenner in Devin Booker
Kendall Jenner in Devin Booker FOTO: Profimedia

Kdo je Devin Booker?

Devin Booker je eden največjih zvezdnikov lige NBA. Američan je član ekipe Phoenix Suns in velja za enega najboljših strelcev svoje generacije.

V ligi NBA je zaslovel zaradi izjemnega meta, hitrosti in sposobnosti doseganja velikega števila točk. Leta 2017 je pri komaj 20 letih dosegel 70 točk na eni tekmi, kar ga je uvrstilo med najmlajše igralce v zgodovini lige s tako izjemnim dosežkom.

Tudi njegovo zasebno življenje je pogosto zanimalo javnost. Najbolj znana je bila njegova zveza z manekenko in resničnostno zvezdnico Kendall Jenner. Par se je začel videvati leta 2020, njuna zveza pa je trajala približno dve leti. Čeprav sta veljala za enega najbolj priljubljenih mladih zvezdniških parov, sta se leta 2022 razšla.

Cristiano Ronaldo in Irina Shayk
Cristiano Ronaldo in Irina Shayk FOTO: Profimedia

Dva svetova, ki se pogosto srečata

Irina Shayk in Devin Booker prihajata iz različnih okolij. Ona je desetletje gradila kariero v svetu mode in postala ena najbolj iskanih manekenk na svetu, on pa se je uveljavil med najboljšimi košarkarji lige NBA.

Prav povezave med športniki in manekenkami so v svetu slavnih pogoste, zato ni presenetljivo, da je njuno domnevno razmerje hitro postalo ena od bolj odmevnih zgodb. Ali bo šlo za resno zvezo, bo pokazal čas, za zdaj pa ostajata eno najbolj zanimivih novih imen na seznamu zvezdniških parov.

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Viri: People, Page Six, InStyle, New York Post

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Film/tv

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