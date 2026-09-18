S psom okoli sveta: Tadej razkril, kaj vse se zgodi, ko je tvoj potovalni partner štirinožec

Potovanje s psom se na prvi pogled sliši romantično, v resnici pa prinaša precej več načrtovanja, prilagajanja in tudi nepredvidljivih situacij. Od letal in nastanitev do iskanja psom prijaznih destinacij. Tadej je moral ugotoviti, kako svet doživeti nekoliko drugače, ko na poti nisi več sam. Z njim smo se pogovarjali o tem, kako je videti življenje s psom na poti, katere države so najbolj prijazne do štirinožcev, kakšni zapleti so ga že doleteli in zakaj je prav Lex postal tako pomemben del njegovega življenjskega sloga. Pa tudi o tem, česar na popolnih posnetkih s potovanj na družbenih omrežjih običajno ne vidimo.

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Kako se je sploh rodila ideja, da začneš s kužkom potovati po svetu?

Lexa sem dobil pred štirimi leti in pol. Peljal sem ga domov in nekje na tisti vožnji sem mu nekaj obljubil – da ne bo tipičen pes, ki čepi doma. Vedno sem si želel bolj nomadskega življenja in ta obljuba me je na koncu pripravila do tega, da sem spremenil svoje življenje. Dal sem odpoved in začela sva potovati. Štiri leta pozneje ima za sabo že več kot trideset letov po različnih državah. Trenutno sva v Braziliji, sredi 42.000-kilometrskega potovanja okoli petih celin v manj kot petih tednih. Kolikor vem, bo prvi pudelj, ki mu bo to uspelo.

Kaj je najbolj nora ali nepozabna stvar, ki sta jo doživela skupaj?

Vsako potovanje je bilo noro na svoj način. Lex ima za sabo že več kot trideset letov. Trenutno sva sredi potovanja okoli sveta, zdaj sva v So Paulu. Eden bolj dramatičnih trenutkov je bil v Madridu. Skoraj ga niso spustili na letalo, tehnično je bil tik nad višinsko omejitvijo, čeprav je bil po teži v redu. Sprva naju niso hoteli spustiti na krov. Vprašali so pilota za izjemo in ta jo je odobril. Ampak iskreno, mogoče so najboljši del vseeno še vedno ljudje. Pes takoj sproži pogovor – katera pasma, koliko tehta – in to se hitro spremeni v prave pogovore z ljudmi, ki imajo res zanimive zgodbe.

icon-expand Lex ima za sabo že več kot trideset letov. FOTO: osebni arhiv

Kaj te je Lex naučil o potovanjih, česar se sam najverjetneje nikoli ne bi naučil?

Lex me je naučil, da grem še bolj počasi. S psom se vedno nekaj zaplete – zamujen termin za cepljenje, sprememba pravil letalske družbe, težji let. Naučiš se, da to preprosto rešiš in ne hitiš, namesto da bi, kot prej, samo rinil skozi. To je verjetno največja sprememba – potovanje z njim me sili, da grem po njegovem tempu, ne po mojem.

Kaj je največja napaka, ki jo po tvojem mnenju ljudje naredijo, ko prvič potujejo s psom?

Odvisno, koga vprašaš. Ljudje, ki še nikoli niso potovali s psom, pogosto mislijo, da je to veliko bolj zapleteno in stresno, kot je v resnici – to je tudi del razloga, zakaj gradimo aplikacijo, ki naj bi to olajšala. Tisti, ki že potujejo s psi, pa po navadi podcenjujejo, kako prilagodljivi so psi, in precenijo, kako zapleten je postopek. Znotraj EU je precej preprosto: potni list za hišne ljubljenčke, cepljenje proti steklini, zaščita pred paraziti. Ko greš izven EU, se stvari spremenijo. Potrebuješ uradno izvozno spričevalo, včasih dodatna cepljenja. In dodati psa na let pogosto ni tako preprosto kot dodati kovček.

icon-expand Tadej je Lexu obljubil, da bo del njegovih popotovanj in dogodivščin. FOTO: osebni arhiv

Kako je videti organizacija potovanja s psom? Koliko prej začneš načrtovati in na kaj vse moraš pomisliti?

Pravzaprav bi moral čez teden in pol odpotovati v Kanado in še nisem začel s planiranjem, tako da me ne jemlji za zgled dobre prakse. Grobo gledano, 1–2 tedna za lete znotraj EU, mesec dni za mednarodna potovanja. Razmišljam v treh sklopih: veterina, letalska družba, trgovina za hišne ljubljenčke. Veterina : mikročip, urejeno cepljenje proti steklini, opravljena zaščita pred paraziti, potni list ali izvozno zdravstveno spričevalo za mednarodna potovanja, plus potrdilo o zdravstveni sposobnosti za let. Preveri, ali cilj zahteva dodatna cepljenja – pasja kuga je pogosta v delih Južne Amerike – in če se vračaš v EU, boš morda potreboval test titra protiteles proti steklini. Letalska družba : preveri, ali sploh sprejemajo živali, nizkocenovni prevozniki, kot je Ryanair, po navadi ne, preveri kabino vs. tovorni prostor in rezerviraj mesto za svojega ljubljenčka zgodaj. Trgovina : prenosna torba, ki se prilega pod sedež, hrana za teden dni in njegova najljubša igrača. Del razloga, zakaj kmalu lansiramo Flywith.pet, je prav to, da ta proces naredimo enostavnejši in bolj intuitiven.

icon-expand Pred potovanjem je treba urediti vse potrebno. FOTO: osebni arhiv

Ko govorimo o letenju, kako je pravzaprav z letalskim prevozom psov?

Obstajata dve možnosti: kabina ali tovorni prostor. Če pes skupaj s prenosno torbo tehta do šest do osem kilogramov, ga večina letalskih družb spusti v kabino. To je vedno boljša izbira, za psa je veliko manj stresno. Nekatere pasme, sploh tiste s sploščenim gobcem, kot buldogi in mopsi, sploh niso dovoljene v tovornem prostoru zaradi tveganja dihalnih težav. Letalske družbe sprejmejo samo tri do pet živali na let zaradi varnostnih predpisov. Zato po navadi pokličeš vnaprej, preveriš razpoložljivost in šele nato rezerviraš.

Kako Lex prenaša letenje? Sta imela kdaj kakšno neprijetno izkušnjo?

Ob vzletu je malo nervozen, trese se zaradi sprememb pritiska in hrupa. Potem se umiri, ko sva enkrat v zraku. Uporabljam naravne dodatke, kot je CBD-olje, včasih tudi tablete za pomiritev. Med letom po navadi ne je ali pije veliko. Imam pa svoje trike – polijem si roke z vodo, da mi jih poliže, ali ga podkupim s kockico ledu. Nosi tudi PetPace ovratnico, ki spremlja stvari, kot so srčni utrip, dihanje in aktivnost, tako da mi ni treba ugibati, kako mu gre – lahko preprosto preverim. Da mi malo miru na dneve, ko potujeva.

icon-expand Ljudje ga vsepovsod lepo sprejmejo. FOTO: osebni arhiv

Kako je z najbolj praktičnimi stvarmi na letališču?

Vedno poskusim poskrbeti, da se olajša zunaj letališča, da se izognem nesreči znotraj. Če se to vseeno zgodi, so letališča na splošno kar dobro pripravljena na to. Nekatera imajo celo posebne prostore za pse – na primer Madrid, Amsterdam in New York – čeprav to še vedno ni pogosto. Da ga pomirim, preden greva noter, poiščem miren kotiček in se z njim igram z žogo, da je utrujen in zadovoljen. Poskušam, da je vsa izkušnja čim bolj zabavna, z veliko pohvale, ko je priden pri varnostni kontroli. Skoraj kot en velik agility poligon zanj.

Kolikokrat si že slišal komentar: Pes ni za na letalo, in kaj odgovoriš?

Presenetljivo redko. Raziskave kažejo, da separacijska anksioznost prizadene trinajst do osemnajst odstotkov psov. Varuška lahko pomaga, ampak ni isto kot biti z lastnikom. Zakaj bi ga torej pustil doma, če ga lahko vzamem s sabo, ne da bi mu bilo preveč? Njegovo zdravje je na prvem mestu – če je kaj narobe, skrajšava potovanje ali upočasniva tempo.

Kako prepoznaš, da je potovanje za psa preveč stresno?

Zelo se zanašam na njegovo PetPace ovratnico, ki spremlja srčni utrip, dihanje, stres, kakovost spanja in še kaj, tako da grem po dejanskih podatkih in ne samo ugibam. Opazujem tudi njegovo vedenje – kako me gleda, ali se trese. In tudi njegovo prebavo – driska je pogosto jasen znak stresa. Prav zato sva popolnoma spremenila pristop k planiranju. Potovanje okoli sveta naj bi sprva trajalo pet tednov, z vsemi leti rezerviranimi vnaprej. Zdaj rezerviramo eno etapo naenkrat, kar nama daje prostor, da upočasniva, če to rabi.

Katere države oziroma destinacije so bile najbolj prijazne do Lexa?

Iskreno, do zdaj nobenih slabih izkušenj, čeprav sva se držala večinoma Evrope in Južne Amerike. Španija izstopa – njen civilni zakonik iz leta 2021 priznava živali kot člane družine, ne kot lastnino, in to čutiš povsod – v barih, restavracijah, parkih z agility opremo. Več kot trideset držav ima zdaj podobne zakone, vključno s Slovenijo, Brazilija pa ima to celo v ustavi. Amsterdam je bil prav tako odličen, Brazilija pa naju je na splošno prijetno presenetila – psi so povsod in resnično dobrodošli.

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Kako izbiraš nastanitve, restavracije in druge kraje? Kaj narediš, kjer psi niso dovoljeni?

Izhajam iz pozitivnega pristopa – skoraj ni kraja, kamor ga ne bi mogel vzeti, razen mogoče Antarktike ali držav s strogo karanteno, kot je Avstralija, kjer lahko žival obtiči za 10 dni do mesec dni. Moji kriteriji: možnost leta v kabini, brez karantene, obvladljive zahteve glede cepljenj. Za nastanitev uporabljam Airbnb in Booking.com filter za hišne ljubljenčke. Pri restavracijah preprosto vprašam pri vratih, po navadi ni problema, in pogosto tako ali tako pristaneva na terasi.

Koliko dražje je potovanje, če s seboj vzameš psa?

Znotraj Evrope so domači leti razmeroma poceni. Doplačilo za kabino je med šestdeset in sto evrov, ne cela dodatna vozovnica. Tovorni prostor je po navadi dražji. Mednarodni leti stanejo več – za Brazilijo sem na primer plačal okoli dvesto evrov samo za njegov prostor. Nekateri hoteli in apartmaji zaračunajo dodatnih dvajset do trideset evrov kot pristojbino za čiščenje, čeprav je to vedno redkeje, sploh pri manjših psih. Strošek, na katerega ljudje pogosto pozabijo, je zdravstveni del: cepiva, krvni testi in zdravstvena spričevala se hitro seštejejo. Za destinacije, kot sta Južna Koreja in Brazilija, sem porabil med dvesto in dvesto petdeset evrov samo za dodatna cepiva in krvne teste.

Kaj vse imaš vedno v prtljagi zaradi Lexa?

Žogica ali igrača je obvezna. Če jo kdaj pozabim, jo preprosto kupim na letališču. Nosim tudi hrano za približno teden dni, da lahko preide postopoma, namesto da bi ga takoj preklopil na lokalno hrano. Poleg tega osnove: vrečke za iztrebke, zložljivi skledici za hrano in vodo, nahrbtnik-prenosna torba, povodec in njegova sledilna ovratnica. Vedno nosim s sabo tudi dodatke za drisko ali vnetja, za vsak primer.

icon-expand Tadej z Lexom na enem izmed potovanj. FOTO: osebni arhiv

Če bi nekdo jutri želel s svojim psom na prvo daljše potovanje, katerih pet stvari bi mu svetoval?

Pet stvari, ki bi jih preveril: urejeno cepljenje proti steklini, mikročip po ISO-standardu, pripravljen potni list ali izvozno spričevalo, preveri, da letalska družba sploh sprejema pse in ima prosto mesto, preden rezerviraš, in primerna prenosna torba ali vreča, ki ustreza specifikacijam letalske družbe. Uredi teh pet in si urejen.

Če bi Lex lahko govoril, kaj misliš, da bi ti na potovanjih najpogosteje očital?

Iskreno, verjetno zakaj ne more med letom kar sedeti na mojem naročju namesto v svoji torbi. To bi mi definitivno očital.

Na družbenih omrežjih je življenje na poti videti precej idilično. Kaj je tisti del, ki ga na TikToku nihče ne vidi?

Česar ljudje ne vidijo, je, da se ves čas premikava in včasih se počutim, kot da nimam enega kraja, ki bi mu rekel dom. Za kulisami je tudi ogromno pravega dela – ure urejanja videov, ugotavljanje, kaj deluje, ohranjanje stika z blagovnimi znamkami in partnerji, da vse skupaj ostane trajnostno. Veliko tega izhaja iz izkušenj – leta pri Googlu in YouTubu so me naučila urejanja, pripovedovanja zgodb in poslovnih veščin, ki to sploh omogočajo. In prav to potovanje okoli sveta – vlagam svoje prihranke vanj, ni poceni. Na spletu je videti brez napora, ampak v ozadju se dogaja veliko stvari.

icon-expand Tadej in Lex z veseljem delita svoje dogodivščine z ostalimi. FOTO: osebni arhiv

Te je življenje s psom na poti naučilo več odgovornosti ali predvsem več spontanosti?

Rekel bi, da bolj odgovornosti kot spontanosti. Sam sem že od nekdaj spontana oseba. Ampak Lex me je naučil prave odgovornosti – zgodnje vstajanje zanj, skrb za njegovo zdravje, da je vse urejeno pred, med in po vsakem potovanju. Naredil me je bolj disciplinirano različico mene samega.

Kaj bi rekel človeku, ki pravi, da je potovanje s psom preveč zapleteno oziroma komplicirano?

Vprašal bi ga: kaj če to postane najbolj nepozabna izkušnja, ki jo boš kdaj imel s svojim hišnim ljubljenčkom? Zapleteno ali ne, vredno je ugotoviti.

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