Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?

Lado Bizovičar o žirantih nove sezone šova Slovenija ima talent
Kdo do izmed žirantov bo največji drama queen?
"Vsi vemo odgovor. Najprej boste pomislili name, potem boste malo razmislili ... in na koncu boste spet prišli do mene."
Kdo izmed žirantov bi se najbolje znašel v vlogi tekmovalca?
"Najboljši v vlogi tekmovalca bi bil zagotovo Borut Pahor. On že po hodniku hodi, kot da je to del njegove točke. Po stopnicah se premika, kot da je že oddal prijavnico, opravil avdicijo, polfinale in finale, v glavi pa ima že pripravljen zahvalni govor. Kot tekmovalka bi se odlično znašla tudi Alya, saj ima pravo energijo za oder."
