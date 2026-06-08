Življenje ju je ločilo za desetletja, glasba pa ponovno združila

Festival Laško Pivo in Cvetje že desetletja velja za eno ključnih poletnih glasbenih srečanj v Sloveniji. Prav zato za številne glasbenike pomeni veliko več kot le nastop. Gre za prostor, kjer se prepletajo tradicija, velika imena domače glasbene scene in nova generacija izvajalcev, ki si svojo pot šele utira. V okviru projekta bomo v prihodnjih tednih na Moškem svetu in Zadovoljni postopoma predstavljali vseh 16 izbranih glasbenikov ter njihove zgodbe, glasbene začetke in pogled na ustvarjanje. Tokrat predstavljamo prve štiri izvajalce: Dedka na svobodi, Cherry Flavoured, Paul Grem in Yan Baray. Vsak od njih prihaja iz drugačnega glasbenega sveta, a vse povezuje ista stvar: iskrena želja po glasbi in odru.

Dedka na svobodi kot dokaz, da glasba ne pozna časovne omejitve

Dedka na svobodi sta Jože Andrejaš in Vinko Koretič. Nastala sta iz skoraj neverjetnega, a hkrati zelo človeškega naključja: dveh glasbenikov, ki sta se po več kot štiridesetih letih ponovno srečala in v tem trenutku ugotovila, da iskra med njima nikoli ni zares ugasnila. Kot sama opisujeta, sta skupaj igrala že kot najstnika v bendu, potem pa ju je življenje popolnoma razneslo v različne smeri. Stik se je izgubil za desetletja, dokler ju ni ponovno srečanje nepričakovano vrnilo na isto točko. In tam je padla zelo preprosta ugotovitev: še vedno jima je do tega, da igrata. Iz tega ni nastal načrtovan projekt, ampak bolj spontana vrnitev v nekaj, kar je bilo vedno del njiju. Kot pravita, je sprva šlo za "obujanje stare zgodbe", ki pa je zelo hitro prerasla v nekaj novega: v dvajset nastalih pesmi in v dejanski bend, ki danes živi in nastopa. Pesmi ne nastajajo po strategiji, ampak pridejo same od sebe. Nastop na Festivalu Laško Pivo in Cvetje bi jima pomenil veliko prelomnico in simbolično potrditev, da se lahko zgodba, ki se je začela pred desetletji, danes nadaljuje na velikem odru. Kot pravita sama: kdo si ne bi želel stati na odru, kjer nastopajo največja imena, in to v obdobju, ko marsikoga čaka samo še penzija.

icon-expand Dedka na svobodi FOTO: Arhiv naročnika

Cherry Flavoured so energija nove generacije

Cherry Flavoured se je začel kot srečanje posameznikov, ki so si vsi želeli isto: ustvarjati glasbo v bendu, kjer bi se lahko popolnoma izrazili. Njihova zgodba je proces povezovanja ljudi, ki so se v nekem obdobju življenja znašli na točki, kjer so vsi iskali novo glasbeno poglavje. Nekateri so že mislili, da je to konec njihove poti, potem pa se je zgodil preobrat. Zanimivo je, da se je del njihovega spoznavanja zgodil tudi na spletu: kot sami v šali pravijo, "glasbeni Tinder", kjer so se našli ljudje z isto energijo in željo po ustvarjanju. Ko so se enkrat povezali, se je vse začelo hitro premikati naprej. Bend je postal prostor vsakodnevnega druženja, ustvarjanja in tudi prijateljstva, ki presega klasične odnose znotraj glasbene skupine. Njihova identiteta je močno povezana z energijo in čustvenim nabojem. Opisujejo se kot "fresh, emotional, težki in ekstravagantni". Hkrati pa poudarjajo, da jih najbolj definira povezanost med njimi: niso samo sodelavci, ampak skoraj družina. Prav ta bližina se pogosto pokaže tudi na odru, kjer ne gre vedno vse popolno, a ravno v teh trenutkih nastane njihova najbolj iskrena glasba. Nastop na Festivalu Laško Pivo in Cvetje bi jim pomenil pomemben mejnik v karieri in potrditev, da njihova energija doseže širšo publiko. Vidijo ga kot priložnost, da stopijo na velik slovenski oder in pokažejo, kaj pomeni njihova povezanost v živo: pred tisoči ljudi, kjer bi njihova "fresh" energija dobila svojo največjo obliko.

icon-expand Cherry Flavoured FOTO: Arhiv naročnika

Paul Grem imajo surov zvok in iskrene zgodbe

Paul Grem je bend, ki se definira kot "simpatično kaotičen": kombinacija rocka in countryja z močno avtorsko noto in izrazito energijo na odru. Njihov zvok temelji na dveh kitarah, močnem vokalu in zgodbah, ki so osebnoizpovedne, hkrati pa dostopne publiki. Njihova zgodba se ni začela naenkrat, ampak je nastala iz prepletanja ljudi, ki so se že prej poznali iz različnih glasbenih projektov. Nekateri člani so v bend prišli tudi prek osebnih povezav, kar je ustvarilo zelo naravno dinamiko znotraj skupine. Namesto da bi gradili umetno strukturo, so se preprosto povezali ljudje, ki so že imeli izkušnje in ideje. Na odru stavijo na resničnost brez podlag, brez pretvarjanja, z neposrednim stikom s publiko. Sami pravijo, da je razlika v njihovi energiji in besedilih, ki nosijo osebno zgodbo. Festival vidijo kot idealno okolje za svoj zvok, saj jim veliki odri in živa energija pomenijo naravno nadaljevanje njihovega dela. Nastop na Festivalu Laško Pivo in Cvetje bi jim pomenil idealno okolje za njihov žanr: velik festival, kjer bi lahko njihov rock-country zvok prišel do pravega izraza. Vidijo ga kot priložnost, da svojo glasbo prenesejo na večji oder in dosežejo širšo publiko.

icon-expand Paul Grem FOTO: Arhiv naročnika

Yan Baray predstavlja, da je glasba način življenja

Yan Baray je glasbenik z zelo široko in dolgo glasbeno potjo, ki se je oblikovala skozi številna sodelovanja in različne projekte. Že leta deluje kot kitarist, producent in avtor, kar mu je dalo globoko razumevanje glasbe z različnih strani. Njegova samostojna pot se je začela leta 2010 in se razvila skozi več albumov in projektov, ki združujejo rock, country in osebnoizpovedno pisanje. Njegova glasba pogosto odraža notranje premike, spremembe in osebno rast, kar se kaže tudi v njegovih besedilih in produkciji. Skozi leta je gradil lasten zvočni podpis, ki ga danes prepoznava vse več ljudi. Kot sam poudarja, ga najbolj definira to, da ostaja zvest sebi in ustvarja glasbo, ki jo čuti kot svojo. Ne poskuša se prilagajati trendom, ampak sledi lastnemu občutku. Oder mu pomeni najbolj naraven prostor izraza, kjer se vse, kar nastane v studiu ali v procesu produkcije, končno pokaže v živi obliki. Nastop na Festivalu Laško Pivo in Cvetje bi mu pomenil veliko priložnost za širšo publiko in pomemben korak v nadaljnji karieri. Kot pravi sam, je velikih odrov malo in prav zato bi bil ta festival zanj potrditev in nova stopnička v razvoju njegove glasbene poti.

icon-expand Yan Baray FOTO: Arhiv naročnika