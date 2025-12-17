Moskisvet.com
Peter Poles, voditelj kviza Na lovu
Intervju

Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju

M.S. , E.R.
17. 12. 2025 02.30
0

V intervjuju Peter Poles razkriva, kako se sprosti ob vsakodnevnih obveznostih in nepredvidljivem delovnem urniku. Med mnogimi zanimivostmi pa nam je zaupal tudi svoj najljubši kotiček v Sloveniji.

Kako izgleda tvoj povsem običajen dan, ko nisi pred kamero?

"Moj dan je precej raznolik, predvsem pa odvisen od vremena. Običajno vstajam počasi. Nimam kakšnega posebnega jutranjega rituala, najraje se usedem v dnevno sobo, dam računalnik na kolena in pregledam scenarije, dopišem kaj ali odgovorim na e-maile. Šele potem se odpravim na sprehod s psom ali na kakšno rekreacijo. Zadnje čase igram tudi golf, če je lep dan, ga rad izkoristim.Pogosto se dobim s prijatelji. Zadnje čase so ponedeljki do srede rezervirani za druženja, druge večere pa rad preživim doma. Pri meni ni dveh enakih dni in prav to je tisto, kar mi je pri delu najbolj všeč. Delam različne prireditve, sestanke, usklajevanja, vedno je kaj novega. Poskušam čim več časa preživeti zunaj s psom."

Peter Poles, voditelj kviza Na lovu.
Peter Poles, voditelj kviza Na lovu. FOTO: POP TV
Kateri kraj v Sloveniji je tvoja skrita oaza, kjer se umakneš?

"Naše barje. Dokler se nisem preselil bolj na jug Ljubljane, ga nisem poznal prav dobro, ali pa se mi je vsaj tako zdelo. Sprva sem mislil, da je kar enolično, a Covid-19 je naredil svoje. Začel sem ga raziskovati in res me je navdušil. Barje je posebno, ker se vsak teden spreminja, vsak mesec pa pokaže nekaj povsem novega. Res ga imam rad. Rad ga obiščem tudi s kolesom, a največkrat, predvsem zaradi psa, grem peš.

Kako se sprostiš, ko se ti nabere preveč obveznosti?

"Stres sproščam predvsem s športom. Ena ura gibanja že naredi veliko, poleg tega pa je tu še druženje s prijatelji, ki prav tako sprosti vse moje "čakre" in mi da nov zagon.

Peter Poles.
Peter Poles. FOTO: POP TV
Kako usklajuješ družinsko življenje s svojim poklicem, ki je pogosto nepredvidljiv?

"V redu. Meni se zdi, da je moj poklic kampanjski. Ko snemamo, me ni cele dneve, ko pa sem prost, pa lahko odmislimo delo. To mi je všeč, ker si lahko vzamem čas za bližnje, za družino, za otroke. To je res velik plus mojega poklica."

Katera lastnost tvoje partnerke ti pomeni največ?

"Potrpežljivost, razumevajočnost in mirnost. Tudi v situacijah, kjer bi marsikdo zganil paniko, ona ostane mirna. Stvari sprejema z mirnostjo in to mi je res všeč."

Peter Poles, voditelj kviza Na lovu.
Peter Poles, voditelj kviza Na lovu. FOTO: POP TV
Si bolj človek rutine ali spontanosti?

"Zdi se mi, da spontanost lahko zraste ravno iz rutine oziroma iz neke predpriprave. Skozi življenje sem se naučil, da se je na vse stvari treba pripraviti. To je klasično Pareto pravilo 80/20. Če si na 80 % pripravljen, lahko 20 % improviziraš, če pa tiste baze nimaš, pa tudi improvizacija težko steče."

Se kdaj zavestno odločiš, da ugasneš televizijo in doma preprosto uživaš kot mož ali oče?

"Zelo pogosto. Pravzaprav ni velike razlike med Petrom doma in Petrom pred televizijo. Samo tukaj malo bolj pravilno govorim, drugače pa sem takšen, kot sem. Hitro sem spoznal, da televizija ne prenese fejkanja, vsaj ne na dolgi rok. Veliko dni preživim tudi v pižami doma. Na koncu imam potem okoli dva tisoč korakov, kolikor sem se premikal po hiši, ampak to je pravzaprav potrebno, saj so nekateri dnevi tako intenzivni, da sem zelo rad tudi sam s sabo."

Peter Poles
Peter Poles FOTO: Moškisvet.com
