Nuška Drašček.
Intervju

Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?

M.S.
16. 04. 2026 03.42
Oddaja Slovenija ima talent na POP TV dobiva še eno močno žirantsko ime. Borutu Pahorju in Alyi se bo v novi sezoni pridružila tudi Nuška Drašček, ki razkriva, ali med žiranti pričakuje dramo in katerega izmed njih bi najraje videla v vlogi tekmovalca.

Kdo bo največji 'drama queen' med žiranti?

Žirantska zasedba oddaje Slovenija ima talent obeta tudi veliko zabave in sproščenega vzdušja. Nuška Drašček dvomi, da bo med žiranti prišlo do večjih dram, a hkrati v smehu priznava, da se lahko vloge hitro obrnejo. "Dvomim, da bo kdo zares zganjal dramo, lahko pa se bomo menjali, kaj pa veš," pravi.

Nuška Drašček. FOTO: POP TV

Kateri žirant bi se najbolje znašel v vlogi tekmovalca?

Ob vprašanju, kdo izmed žirantov bi se najbolje znašel v vlogi tekmovalca, razmišlja precej igrivo. Z veseljem bi si ogledala nastop Boruta Pahorja v kakšni nepričakovani vlogi, kakršne pri njem še nismo videli. Prav tako bi jo zanimalo videti Alyo v situaciji, ki ji ni povsem domača, saj bi bilo zanimivo opazovati, kako bi se znašla. Ne nazadnje pa v izzivih vidi tudi priložnost zase. "Tudi sama se z veseljem vržem v vodo, ki je ne poznam," dodaja, s čimer nakaže, da ji novi izzivi niso tuji in da jih sprejema z odprtostjo.

Nuška Drašček. FOTO: POP TV

Nova sezona šova Slovenija ima talent tako dobiva vedno bolj zanimivo ekipo. Manjka nam samo še eno ime, ki bo skupaj z Alyo, Borutom Pahorjem in Nuško Drašček to jesen na POP TV sedlo za žirantsko mizo. Kdo bo to? Razkrili bomo kmalu. Do takrat pa imajo vsi, ki verjamejo v svoj talent, samo še do konca aprila čas, da se prijavijo in stopijo na največji oder v Sloveniji.

Nuška Drašček je tretja žirantka oddaje Slovenija ima talent. FOTO: POP TV
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
