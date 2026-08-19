Karim Merdjadi opozarja: 'Kreativnost te lahko zelo hitro zavede'

Karim Merdjadi je v oddaji MasterChef Slovenija skozi leta videl ogromno idej, nenavadnih kombinacij in drznih krožnikov, a opozarja, da vsega, kar je drugačno, še ne moremo označiti za kreativnost. Sam pri svojem delu veliko bolj kot nanjo stavi na znanje in trdo delo.
Ali kreativnost tekmovalcev vpliva tudi na vaše delo?
"Iskreno povedano, še ni bilo tako močnega tekmovalca, da bi zaradi njegove kreativnosti spremenili svoj sistem oziroma način dela v naši proizvodnji. Moram pa priznati, da so nekateri izredno kreativni."
Ob tem opozarja, da se za besedo kreativnost v kuhinji včasih skriva tudi nekaj povsem drugega.
"Paziti moramo, da kreativnosti ne mešamo z neznanjem. Včasih želimo namreč neko neznanje pretvoriti v kreativnost. To se pogosto pojavi pri serviranju jedi na krožnik: nekaj pade na krožnik, nekaj dodamo in temu rečemo kreativnost. Ampak to ni kreativnost, temveč nenatančnost." Sam zato veliko bolj zaupa trdemu delu. "S kreativnostjo se ukvarjam manj, bolj pa s trdim delom. Mislim, da te lahko kreativnost zelo hitro zavede."
Po številnih sezonah oddaje MasterChef Slovenija se je spremenila tudi njegova vloga pred kamerami. Sodniki se namreč ob začetku niso učili le novega načina ocenjevanja, ampak tudi povsem novega sveta televizije. "Kot sodniki smo se morali naučiti nečesa, česar prej nismo počeli, in to je televizija. Naučiti smo se morali govoriti, jesti, hoditi pred kamero in podobno. To so stvari, ki so se skozi leta spremenile in so danes postale rutina."
Danes je po njegovih besedah izziv drugačen. Vsako sezono želijo narediti korak naprej in gledalcem ponuditi nekaj več. "Zdaj je pred nami drug, še večji izziv, in sicer ustvarjanje vsebine. To je tisto, kar gledalec na koncu vidi na televiziji. Vsako leto imamo večji izziv, ker želimo gledalcem ponuditi več, tako na televizijskem kot na kulinaričnem področju."
Ste po vseh teh letih pred kamero še kdaj živčni?
"Da bi bil res živčen, ne. Ko začnemo novo sezono, pa so vedno prisotni tisti metuljčki. Mislim, da če teh metuljčkov ni več, potem nisi več dovolj zavzet za projekt. Ko se enkrat kolo zavrti in stvar steče, pa postane to nekaj, kar počnemo vsak dan, in gre zelo hitro."
MasterChef Slovenija pa mu ni prinesel le televizijskih izkušenj. Ena od stvari, ki ga je po njegovih besedah najbolj obogatila tudi kot kuharja, je sposobnost komentiranja hrane in ubeseditve tega, kar okuša. "Nekdo lahko misli, da je to zelo enostavno, ampak tega se moraš naučiti. Ko imaš pred seboj jed in jo moraš komentirati, ni dovolj, da samo rečeš, da je slana ali začinjena. Treba je iti globlje."
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