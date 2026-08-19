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MasterChef Slovenija 2024
Intervju

Karim Merdjadi opozarja: 'Kreativnost te lahko zelo hitro zavede'

M.S.
19. 08. 2026 02.57
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Pred začetkom nove sezone oddaje MasterChef Slovenija je Karim Merdjadi spregovoril o kreativnosti v kuhinji, razkril, kaj so ga naučila leta pred kamerami, in pojasnil, zakaj še vedno prisega predvsem na trdo delo.

Karim Merdjadi je v oddaji MasterChef Slovenija skozi leta videl ogromno idej, nenavadnih kombinacij in drznih krožnikov, a opozarja, da vsega, kar je drugačno, še ne moremo označiti za kreativnost. Sam pri svojem delu veliko bolj kot nanjo stavi na znanje in trdo delo.

Karim Merdjadi
Karim Merdjadi FOTO: 24UR
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MasterChef Slovenija se 31. avgusta vrača na POP TV z že 12. sezono, ki bo v ospredje znova postavila bistvo oddaje – vrhunsko kulinariko. Tekmovalce čakajo zahtevni in raznoliki izzivi, pri katerih bodo morali pokazati svoje znanje, kreativnost ter spoštovanje do sestavin in kulinarične tradicije.

Ali kreativnost tekmovalcev vpliva tudi na vaše delo?

"Iskreno povedano, še ni bilo tako močnega tekmovalca, da bi zaradi njegove kreativnosti spremenili svoj sistem oziroma način dela v naši proizvodnji. Moram pa priznati, da so nekateri izredno kreativni."

Sodniki šova MasterChef Slovenija
Sodniki šova MasterChef Slovenija FOTO: POP TV
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Ob tem opozarja, da se za besedo kreativnost v kuhinji včasih skriva tudi nekaj povsem drugega.

"Paziti moramo, da kreativnosti ne mešamo z neznanjem. Včasih želimo namreč neko neznanje pretvoriti v kreativnost. To se pogosto pojavi pri serviranju jedi na krožnik: nekaj pade na krožnik, nekaj dodamo in temu rečemo kreativnost. Ampak to ni kreativnost, temveč nenatančnost." Sam zato veliko bolj zaupa trdemu delu. "S kreativnostjo se ukvarjam manj, bolj pa s trdim delom. Mislim, da te lahko kreativnost zelo hitro zavede."

Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi
Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi FOTO: Luka Kotnik
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Po številnih sezonah oddaje MasterChef Slovenija se je spremenila tudi njegova vloga pred kamerami. Sodniki se namreč ob začetku niso učili le novega načina ocenjevanja, ampak tudi povsem novega sveta televizije. "Kot sodniki smo se morali naučiti nečesa, česar prej nismo počeli, in to je televizija. Naučiti smo se morali govoriti, jesti, hoditi pred kamero in podobno. To so stvari, ki so se skozi leta spremenile in so danes postale rutina."

Karim Merdjadi
Karim Merdjadi FOTO: okusno.je
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Danes je po njegovih besedah izziv drugačen. Vsako sezono želijo narediti korak naprej in gledalcem ponuditi nekaj več. "Zdaj je pred nami drug, še večji izziv, in sicer ustvarjanje vsebine. To je tisto, kar gledalec na koncu vidi na televiziji. Vsako leto imamo večji izziv, ker želimo gledalcem ponuditi več, tako na televizijskem kot na kulinaričnem področju."

MasterChef Slovenija.
MasterChef Slovenija. FOTO: POP TV
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Ste po vseh teh letih pred kamero še kdaj živčni?

"Da bi bil res živčen, ne. Ko začnemo novo sezono, pa so vedno prisotni tisti metuljčki. Mislim, da če teh metuljčkov ni več, potem nisi več dovolj zavzet za projekt. Ko se enkrat kolo zavrti in stvar steče, pa postane to nekaj, kar počnemo vsak dan, in gre zelo hitro."

MasterChef Slovenija 2025
MasterChef Slovenija 2025 FOTO: POP TV
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MasterChef Slovenija pa mu ni prinesel le televizijskih izkušenj. Ena od stvari, ki ga je po njegovih besedah najbolj obogatila tudi kot kuharja, je sposobnost komentiranja hrane in ubeseditve tega, kar okuša. "Nekdo lahko misli, da je to zelo enostavno, ampak tega se moraš naučiti. Ko imaš pred seboj jed in jo moraš komentirati, ni dovolj, da samo rečeš, da je slana ali začinjena. Treba je iti globlje."

MasterChef Slovenija 2025
MasterChef Slovenija 2025 FOTO: POP TV
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