Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?

Projekt Štartaj Slovenija v letošnji, 11. sezoni, izpostavlja Legendarnih 12: to so znamke, ki niso več zgolj izdelki, ampak del vsakdanjih ritualov Slovencev. Dan je med njimi. V videu spodaj lahko preverite, kako se spominja svoje poti.

Ko se pica spremeni v življenjski projekt

Zgodba Pausa Pizza se začne precej pred televizijskimi kamerami in policami trgovin. Dan Strajnar danes govori o njej skoraj z zadržano preprostostjo, kot da bi šlo za logičen razplet poti, ki je bila ves čas nekje začrtana. A v resnici se je vse začelo z zelo konkretnim trenutkom: z željo, da bi ustvaril pristno neapeljsko pico v obliki, ki bi bila dostopna vsakomur. "Pred prijavo v šov sem ravno dobro zaključil z diplomo na ekonomski fakulteti in opravljal službo v slovenskem podjetju za shranjevanje podatkov oz. pred tem v podjetju EY kot davčni svetovalec," pove Dan o obdobju, ko je bila njegova kariera še precej oddaljena od hrane in proizvodnje. A v ozadju je ves čas obstajala želja po nečem svojem. Ideja Pausa Pizza je zorela počasi. Iz uličnega koncepta pristne napolitanske pice se je skozi leta razvila v zamrznjen produkt, ki temelji na drožeh, tradicionalnih tehnikah in natančno izbranih sestavinah. Testo, ki ga danes uporabljajo, izvira iz domačega kvasa z imenom Rosi, starega več kot 60 let, kar daje izdelku poseben značaj in zgodbo, ki presega zgolj prehranski izdelek. "Da," odgovori preprosto, ko ga vprašamo, ali je verjel, da lahko projekt zraste v to, kar je danes.

Štartaj Slovenija kot prelomnica v njegovi zgodbi

Pravi preobrat v zgodbi Pausa Pizza se zgodi z vstopom v Štartaj Slovenija, enega najdaljših podjetniških televizijskih projektov v Sloveniji. Danes, v kontekstu 11. sezone, kjer projekt izpostavlja LEGENDARNIH 12 znamk, Pausa Pizza stoji ob boku tistim izdelkom, ki so v desetih letih postali del vsakdana. Za Dana je bila izkušnja intenzivna. Ne le zaradi medijske izpostavljenosti, temveč predvsem zaradi tempa, ki ga zahteva živilska industrija.

icon-expand FOTO: Ana Gregorič





"Največji strah pred vstopom v šov je bil, ali je mogoče vse, kar je bilo potrebno, zagotoviti v tako kratkem času. Finance, postavitev proizvodnje, kader ... in še kup drugih izzivov," opisuje obdobje, ko se je ideja prvič srečala z realnostjo trga. A prav ta prehod je bil ključen. Pausa Pizza je v okviru projekta hitro pridobila prepoznavnost, leta 2022 pa tudi naziv HIT PRODUKT, kar je pomenilo dokončno potrditev, da izdelek ni zgolj eksperiment, temveč nekaj, kar ima realno mesto na policah in v kuhinjah kupcev.

Dan danes o tem govori brez romantiziranja: "Spar naš posel ni samo spremenil, ampak ga je sploh zares omogočil."

Od startupa do pravega podjetja

Če je Štartaj Slovenija pomenil začetek, je obdobje po oddaji pomenilo nekaj drugega: dokaz, da lahko podjetje obstane tudi brez televizijskih kamer. Dan poudarja, da se prelom ne zgodi čez noč, temveč postopoma, ko številke, ekipa in procesi začnejo delovati brez stalne medijske pozornosti. "To, da smo pravo podjetje, se je prvič začutilo, ko smo tudi celotno leto po oddaji beležili odlične rezultate in brez soja žarometov večali prodajo in širili ekipo," pojasni. Ena ključnih lekcij, ki jo danes izpostavlja, pa ni povezana s produktom, temveč z ljudmi. "Zelo pomembno se je v podjetništvu obkrožiti s pravimi ljudmi." To se odraža tudi v načinu dela – ekipa je ostala relativno majhna, a osredotočena, proizvodnja pa se razvija postopoma, brez pretiranega širjenja. "Že od začetka sem delal s štirimi ljudmi ... zdaj nas je še vedno toliko," pove in doda, da je trenutno fokus predvsem optimizacija, ne širitev. Čeprav je Pausa Pizza danes uveljavljena znamka, ki jo kupci redno najdejo v trgovinah SPAR in INTERSPAR, Dan poudarja, da cilj nikoli ni bil agresivna rast ali prekomerna komercializacija. Bolj kot to ga zanima kakovost in ponovljivost izkušnje. "Največ nam pomeni dejstvo, da se kupci odločajo za ponavljajoče se nakupe potem, ko naš produkt poskusijo prvič," pravi.

Fokus na razvoju in ne distribuciji

V okviru Štartaj Slovenija, kjer letošnja sezona poudarja idejo "Sami zmoremo veliko, skupaj zmoremo vse", Pausa Pizza ostaja del širše zgodbe slovenskega podjetništva, ki ga podpira Spar Slovenija skupaj s partnerji projekta.

Izdelki Pausa Pizza so danes stalno prisotni v trgovinah SPAR in INTERSPAR, kjer ostajajo del širše ponudbe slovenskih podjetniških zgodb iz preteklih sezon. A Dan ob tem poudarja, da se sam raje osredotoča na razvoj kot na distribucijo.

"Cilj je, da ljudje poznajo znamko Pausa Pizza," pravi in dodaja, da se v prihodnosti želi tudi nekoliko umakniti iz ospredja komunikacije znamke. Čeprav je Pausa Pizza že uveljavljena, je razvoj daleč od konca. Podjetje trenutno dela na več novih projektih: od brezglutenske različice do veganskih pic v sodelovanju z različnimi partnerji. "Šele pred kratkim smo dejansko prišli v fazo, ko lahko naredimo zadostno količino obstoječih produktov in imamo možnost ustvarjanja novih," razlaga Dan. V prihodnosti želi podjetje še naprej razvijati predvsem tisto, kar ga definira že od začetka: testo. Ta fokus naj bi postal osnova za nove linije, ki bodo primerne tako za domačo uporabo kot za profesionalne kuhinje. Pri tem ostaja ključna ideja preprosta: ne širiti se za vsako ceno, ampak ohranjati kakovost.

Legendarnih 12 in mesto Pausa Pizza v zgodbi Štartaj Slovenija

V kontekstu letošnje 11. sezone Štartaj Slovenija, ki izpostavlja LEGENDARNIH 12 znamk kot simbol desetletja podjetniških zgodb, Pausa Pizza zaseda posebno mesto. Ne kot zgolj produkt, temveč kot zgodba, ki je prešla vse faze: od ideje, prek medijske prepoznavnosti, do stabilnega podjetja. Za Dana pa je ključno nekaj drugega kot nazivi ali nagrade. "Zame je uspeh ta, da sem v življenju na poti, kjer sem si želel biti," pove. In čeprav se je v teh letih marsikaj spremenilo, ostaja jedro zgodbe enako: strast do izdelka, ekipa, ki stoji za njim, in kupci, ki se vedno znova vračajo. "Pica, ki bo od nas prestopila prag trgovin čez 10 let, bo enaka (ali boljša), kot tista na začetku projekta," še dodaja.

icon-expand FOTO: POP TV




