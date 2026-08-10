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Natalija Bratkovič, voditeljica Kmetije
Intervju

Pred Kmetijo jo je odneslo na divje ritme hard techna

M.S.
10. 08. 2026 12.44
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Natalija Bratkovič je pred začetkom snemanja nove sezone Kmetije izkoristila še nekaj prostih poletnih dni. Poleg oddiha ob morju je obiskala tudi festival Verknipt v Linzu, ob tem pa nam razkrila svojo ljubezen do hard techna in priznala, da jo na posestvu pogosto slišijo, še preden jo zagledajo.

Pred začetkom snemanja 13. sezone Kmetije si je Natalija Bratkovič vzela nekaj časa zase. Del poletja je preživela ob morju, našla pa je tudi čas za nekoliko glasnejši pobeg na festival v Linz. Dolgi dopusti sicer niso zanjo. "Jaz sem človek, ki ne more biti dolgo na enem samem mestu. Hitro mi postane dolgčas, tega pa ne maram," je priznala. Kljub temu ji je letos prijalo nekaj dni poležavanja na plaži, branja, kopanja in vožnje s supom.

Kmetija 2026
Kmetija 2026 FOTO: POP TV
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Pretekli teden se je začelo snemanje že 13. sezone priljubljenega resničnostnega šova Kmetija. Po odmevni pretekli sezoni, v kateri je slavila Aleksandra April, na posestvo prihajajo novi obrazi, v voditeljski vlogi pa ostaja Natalija Bratkovič, ki se novega izziva že veseli.

Precej bolj živahna je bila njena druga poletna dogodivščina. "Nobena skrivnost ni, da zelo rada poslušam hard techno, kar se tudi sliši, ko se pripeljem na posestvo," je povedala. Glasno glasbo si pogosto zavrti tudi v avtomobilu, saj jo pred snemanjem zbudi in napolni z dodatno energijo. Pred začetkom snemanja si je Natalija privoščila tudi nekoliko bolj divji poletni oddih in obiskala festival Verknipt v Linzu. Izkušnja jo je navdušila in v njej znova prebudila željo po obiskovanju festivalov, za katere si v zadnjih letih ni vzela veliko časa. Še posebej so ji pri srcu tisti na prostem. "Biti zunaj, sonce, družiti se s prijatelji, plesati. To je to."

Kmetija 2026
Kmetija 2026 FOTO: POP TV
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Natalija je bila povsem presenečena, saj je hotel povsem po naključju rezervirala le nekaj metrov stran od prizorišča. Med vsemi nastopi sta jo še posebej navdušila A.N.I. in Oguz. Priznala je, da ji sicer veliko pomeni, da v živo vidi svoje najljubše didžeje, sliši njihove sete in zapleše ob glasbi, ki jo ima rada, vendar ji je še pomembnejše druženje s prijatelji in spoznavanje novih ljudi.

Natalija Bratkovič
Natalija Bratkovič FOTO: POP TV
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Ko smo jo vprašali, kaj bi svetovala tistim, ki se na takšno zabavo odpravljajo prvič, je priporočila, naj se je udeležijo v družbi nekoga, ki sceno že dobro pozna. Kot pravi, na teh dogodkih hitro spoznaš veliko prijaznih ljudi, ki jih združuje predvsem želja po plesu, dobri glasbi in zabavi. Kljub temu je prva izkušnja veliko prijetnejša, če jo deliš z osebo, ki ji zaupaš in ob kateri se počutiš varno.

Natalija Bratkovič
Natalija Bratkovič FOTO: osebni arhiv
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Ker snemanje Kmetije poteka ravno v času največjih poletnih festivalov, zanjo letos ne bo veliko priložnosti. A je to ne moti. "Pri meni so prioritete več kot kristalno jasne: Kmetija, potem pa vse ostalo." Gledalcem je pred novo sezono namenila še jasno sporočilo: "Ne zamudite trinajste sezone, ker če jo boste, vam bo presneto žal."

Kmetija 2026
Kmetija 2026 FOTO: POP TV
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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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