Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
MasterChef Slovenija 2024
Intervju

Tri sezone MasterChefa so mu dale nekaj, česar ni pričakoval

M.S.
20. 08. 2026 02.07
0

Mojmir Šiftar razkriva, kje išče navdih za svoje jedi, kako so tri sezone MasterChefa vplivale nanj kot kuharja in kaj ga je sodniška vloga naučila o delu z drugimi.

Tekmovalci MasterChefa iz sezone v sezono presenečajo z novimi idejami in kombinacijami, a njihova kreativnost na delo Mojmirja Šiftarja v restavraciji praviloma ne vpliva.

MasterChef Slovenija se 31. avgusta vrača na POP TV z že 12. sezono, ki bo v ospredje znova postavila bistvo oddaje – vrhunsko kulinariko. Tekmovalce čakajo zahtevni in raznoliki izzivi, pri katerih bodo morali pokazati svoje znanje, kreativnost ter spoštovanje do sestavin in kulinarične tradicije.

Ali kreativnost tekmovalcev vpliva na vaše delo v restavraciji?

"Načeloma ne, ker sem sam dovolj kreativen in poslušam samega sebe ter svojo notranjo galaksijo."

Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi
Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi FOTO: Luka Kotnik
Karim Merdjadi opozarja: 'Kreativnost te lahko zelo hitro zavede'
Preberi še
Karim Merdjadi opozarja: 'Kreativnost te lahko zelo hitro zavede'

Kaj pa navdih? Ste ga kdaj dobili pri katerem od tekmovalcev?

"Dobil sem že kakšen navdih glede samih zgodb. Na primer pri jedi Luke Pangosa, ki sem jo potem seveda naredil po svoje. On je šel v bolj klasične okuse, jaz pa sem vključil škampe in šel v svojo smer. Da bi dobil idejo za samo jed, pa ne, ker svoje jedi ustvarjam na podlagi svojih spominov in svojega znanja."

Slovo od tekmovalcev mu še vedno ni postalo lažje

Čeprav je pred Šiftarjem že tretja sezona v vlogi sodnika, pravi, da se njegov odnos do tekmovalcev ni bistveno spremenil. Še vedno si želi, da bi vsak izmed njih napredoval in v tekmovanju pokazal čim več.

MasterChef Slovenija 2025
MasterChef Slovenija 2025 FOTO: POP TV
Luka Jezeršek razkril, zakaj po vseh teh letih ostaja v MasterChefu
Preberi še
Luka Jezeršek razkril, zakaj po vseh teh letih ostaja v MasterChefu

Kako se je vloga sodnika v MasterChefu spremenila skozi vaše tri sezone? Je danes kaj težje oziroma lažje?

"Pravzaprav je enako. Še vedno želim pomagati vsem tekmovalcem, da jim uspe. Še vedno sem žalosten, ko pošljemo katerega od tekmovalcev domov, ker vidiš, da jim je mar in da se trudijo. Ampak na koncu zmaga najboljši."

Sodniška vloga ga je naučila predvsem strpnosti

MasterChef pa je pustil pečat tudi na njem. Ko smo ga vprašali, kaj mu je sodniška izkušnja dala kot kuharju, je izpostavil predvsem eno lastnost. "Strpnost. Najbolj me je obogatila prav ta strpnost ter še večja želja po motiviranju drugih in predajanju svojega znanja."

Karim Merdjadi, Luka Jezeršek in Mojmir Šiftar bodo s svojim znanjem in izkušnjami vodili tekmovalce skozi zahtevne kuharske izzive
Karim Merdjadi, Luka Jezeršek in Mojmir Šiftar bodo s svojim znanjem in izkušnjami vodili tekmovalce skozi zahtevne kuharske izzive FOTO: POP TV
Pred Kmetijo jo je odneslo na divje ritme hard techna
Preberi še
Pred Kmetijo jo je odneslo na divje ritme hard techna
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Mojmir Šiftar MasterChef Slovenija kulinarika kuhanje sodnik oddaja pop tv intervju nova sezona
Intervju

Karim Merdjadi opozarja: 'Kreativnost te lahko zelo hitro zavede'

Zadovoljna.si Tako si sodniki MasterChefa razdelijo vloge pri ocenjevanju jedi
Zadovoljna.si Zmagovalka letošnjega MasterChefa razkrila svojo skrivnost
Okusno.je 5 stvari, ki se jih lahko naučimo ob spremljanju MasterChefa
Zadovoljna.si Skrivnosti MasterChefa: Kaj Luka Jezeršek najprej opazi na krožniku?
24ur.com Zmagovalec MasterChefa: Najbolj sproščeno sem kuhal v 24-urnem izzivu
Okusno.je Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
24ur.com Kakšna 'začimba' bo Mojmir Šiftar v novi sezoni?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1908