Tri sezone MasterChefa so mu dale nekaj, česar ni pričakoval

Tekmovalci MasterChefa iz sezone v sezono presenečajo z novimi idejami in kombinacijami, a njihova kreativnost na delo Mojmirja Šiftarja v restavraciji praviloma ne vpliva.
Ali kreativnost tekmovalcev vpliva na vaše delo v restavraciji?
"Načeloma ne, ker sem sam dovolj kreativen in poslušam samega sebe ter svojo notranjo galaksijo."
Kaj pa navdih? Ste ga kdaj dobili pri katerem od tekmovalcev?
"Dobil sem že kakšen navdih glede samih zgodb. Na primer pri jedi Luke Pangosa, ki sem jo potem seveda naredil po svoje. On je šel v bolj klasične okuse, jaz pa sem vključil škampe in šel v svojo smer. Da bi dobil idejo za samo jed, pa ne, ker svoje jedi ustvarjam na podlagi svojih spominov in svojega znanja."
Slovo od tekmovalcev mu še vedno ni postalo lažje
Čeprav je pred Šiftarjem že tretja sezona v vlogi sodnika, pravi, da se njegov odnos do tekmovalcev ni bistveno spremenil. Še vedno si želi, da bi vsak izmed njih napredoval in v tekmovanju pokazal čim več.
Kako se je vloga sodnika v MasterChefu spremenila skozi vaše tri sezone? Je danes kaj težje oziroma lažje?
"Pravzaprav je enako. Še vedno želim pomagati vsem tekmovalcem, da jim uspe. Še vedno sem žalosten, ko pošljemo katerega od tekmovalcev domov, ker vidiš, da jim je mar in da se trudijo. Ampak na koncu zmaga najboljši."
Sodniška vloga ga je naučila predvsem strpnosti
MasterChef pa je pustil pečat tudi na njem. Ko smo ga vprašali, kaj mu je sodniška izkušnja dala kot kuharju, je izpostavil predvsem eno lastnost. "Strpnost. Najbolj me je obogatila prav ta strpnost ter še večja želja po motiviranju drugih in predajanju svojega znanja."
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