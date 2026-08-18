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Luka Jezeršek razkril, zakaj po vseh teh letih ostaja v MasterChefu

M.S.
18. 08. 2026 02.32
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Luka Jezeršek pred dvanajsto sezono MasterChefa pojasnjuje, kako strokovnost šova vpliva na njegovo delo v restavraciji in zakaj ohranjanje kakovosti kulinarike ostaja ključna prioriteta ekipe.

Ali kreativnost, ki jo spremljate v MasterChefu, vpliva tudi na vaše delo v restavraciji?

"Absolutno. Včasih v oddaji odkrijemo kakšno zanimivo jed ali klasiko, ki jo nato predstavim naši razvojni ekipi, skupaj pa razmišljamo, kako bi jo lahko nadgradili. V lanski sezoni smo imeli na primer oddajo, posvečeno omakam, ob kateri sem začel razmišljati, da bi tudi sam pripravil delavnice o pripravi dobrih omak. Pri MasterChefu mi je všeč predvsem to, da ohranjamo visoko raven strokovnosti, tako s komentarji kot z izzivi, ki jih pripravljamo. Če ni strokovnosti, se nam ne piše dobro."

Sodniki šova MasterChef Slovenija
Sodniki šova MasterChef Slovenija FOTO: POP TV
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MasterChef Slovenija se 31. avgusta vrača na POP TV z že 12. sezono, ki bo v ospredje znova postavila bistvo oddaje – vrhunsko kulinariko. Tekmovalce čakajo zahtevni in raznoliki izzivi, pri katerih bodo morali pokazati svoje znanje, kreativnost ter spoštovanje do sestavin in kulinarične tradicije.

Kako se je vaša vloga sodnika v MasterChefu skozi leta spreminjala?

"Tuji MasterChefi imajo tudi voditelje, pri nas pa sodniki opravljamo obe vlogi. Smo sodniki in voditelji, včasih animatorji, spet drugič skoraj mame in očetje, vendar na koncu ne smemo pozabiti, da smo predvsem sodniki. Na začetku mi je bilo televizijsko okolje precej neznano, predvsem zaradi kamer in luči, sčasoma pa ugotoviš, da to sploh ni največji strah. Tudi številni tekmovalci, ki pridejo v MasterChef, se sprva bojijo kamer. Lahko vam povem, da se nihče od nas ni rodil pred televizijskimi kamerami. Sčasoma se jih navadiš, televizija pa nekako sprejme tudi tebe."

MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija FOTO: okusno.je

Kaj vam je sodniška vloga v vseh teh letih dala oziroma na katerem področju vas je najbolj obogatila?

"Zagotovo na področju javnega nastopanja, prinesla pa mi je tudi večjo prepoznavnost. Rad ustvarjam, predvsem pa imam rad ljudi, ki se iskreno predajo svoji stroki. Tukaj je to seveda kulinarika."

Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi
Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi FOTO: Luka Kotnik
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