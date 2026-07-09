Prvi Slovenec v Formuli 4: Aleksandar Bogunović na poti do vrha

Aleksandar Bogunović: "Ko začnem voziti, se cel svet ustavi"

Mladi slovenski dirkač Formule 4 je svojo dirkaško pot začel v Mehiki, danes pa kot prvi Slovenec nastopa v uradnem prvenstvu FIA Formula 4. Le malo športov zahteva toliko discipline, predanosti in finančnih vložkov kot motošport. Medtem ko večina njegovih vrstnikov razmišlja o maturi ali prvem avtomobilu, Aleksandar Bogunović že dirka po evropskih dirkališčih in lovi svojo največjo življenjsko željo – nastop v Formuli 1.

icon-expand Aleksandar Bogunović je prvi Slovenec, ki nastopa v uradnem prvenstvu FIA Formula 4. FOTO: osebni arhiv

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"V gokart sem se zaljubil že kot otrok."

Tvoja zgodba se je začela v Mehiki. Kako je prišlo do tega, da si se zaljubil v motošport?

"V Mehiko sem se preselil, ko sem bil star šest mesecev. Za prvi rojstni dan mi je oče kupil avto na baterije. Ob njem sem shodil in vozil že, preden sem zares hodil. Blizu naše hiše je bila gokart steza in nekega dne smo jo šli pogledat. Tam mi je domačin ponudil, da poskusim gokart, in takrat sem se enostavno zaljubil v ta šport."

icon-expand Na koncu članka vas čaka tudi celoten video intervju. FOTO: Moškisvet.com

Za več utrinkov z dirkališč, priprav, treningov in zakulisja Aleksandrove dirkaške poti spremljajte njegov uradni profil na družbenih omrežjih.

Kaj te je pri dirkanju najbolj pritegnilo?

"Predvsem adrenalin. Ko začnem voziti, se cel svet ustavi. Pozabim na vse probleme. Ostaneva samo jaz in proga – prej gokart, danes formula. Ne spomnim se točno trenutka, ker sem bil še premlad. Verjamem pa, da sem takrat čutil predvsem veselje."

icon-expand Mladi slovenski talent večino sezone preživi na evropskih dirkališčih. FOTO: osebni arhiv

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"Med dirko razmišljam samo o naslednjem ovinku."

Kaj se dogaja v tvoji glavi med dirko?

"Razmišljam samo o naslednjem ovinku in o tem, da ga odpeljem čim bolj popolno. Če je pred mano tekmec, razmišljam le o tem, kako ga čim prej prehiteti in nadaljevati svojo dirko."

Večina ljudi spremlja Formulo 1, precej manj pa jih pozna pot do nje. Kako pravzaprav poteka razvoj mladega dirkača?

"Vsi dirkači Formule 1 začnejo v kartingu. Karting je osnova motošporta. Nato sledi Formula 4, ki je prvi korak v svetu enosedov. Za tem pride Formula 3, ki predstavlja najtežji preskok. Formula 4 ima več različnih prvenstev po svetu, med največjimi so italijansko, špansko, centralnoevropsko in nemško. Formula 3 pa ima le eno prvenstvo z okoli 20 vozniki, zato je prehod iz Formule 4 največje sito. Ko si enkrat v Formuli 3, se začneš dokazovati za naslednja koraka – Formulo 2 in nato Formulo 1."

icon-expand Natančnost in samozavest za volanom sta rezultat dolgoletnega dela in izkušenj. FOTO: osebni arhiv

Aleksandar Bogunović je eden najbolj obetavnih slovenskih dirkačev. Kot prvi Slovenec nastopa v uradnem prvenstvu Formule 4, njegov cilj pa ostaja Formula 1. Celoten članek si preberite na 24ur.com.

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Kako velik preskok je bil iz kartinga v Formulo 4?

"Največja razlika je vidni kot. V formuli vidiš precej manj kot v kartingu. Drugačni so tudi širina dirkalnika, hitrost in način vožnje."

Pogosto slišimo, da si prvi Slovenec, ki nastopa v uradnem prvenstvu FIA Formula 4. Kaj ti to pomeni?

"To mi pomeni zelo veliko. Ponosen sem, da lahko zastopam Slovenijo v prvenstvu Formule 4. Svet Slovenije ne pozna najbolje, zato sem vesel, da lahko pokažem, da smo tudi Slovenci prisotni v motošportu."

Formula 1 je tvoj veliki cilj. Kaj moraš storiti, da se mu približaš?

"Najprej moram to sezono odpeljati čim bolje in doseči čim boljše rezultate, da dobim sponzorje in si pomagam do naslednje sezone, kjer je cilj Formula 3."

icon-expand Za volanom je popolnoma osredotočen – vsak ovinek je nova priložnost za napredek. FOTO: osebni arhiv

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Motošport velja za enega najdražjih športov. Kako težko je poiskati sponzorje?

"Zelo težko. Slovenija je majhna država, zato jih moramo iskati tudi v tujini. Potrebni finančni vložki so zelo veliki in to je verjetno najtežji del motošporta."

Ljudje običajno vidijo le dirke. Kako pa je videti tvoj vsakdan?

"Na prvem mestu je šola. Zaradi statusa športnika lahko nekoliko prilagajam ocenjevanja, da sem uspešen tudi pri učenju. Po šoli sledijo fizični in psihični treningi z osebnim trenerjem. Formula je zelo zahteven šport, zato brez priprav ne gre. Potem pridejo še učenje, zdrava prehrana in počitek. Veliko tečem in kolesarim. Delam intervalne treninge in treninge za vzdržljivost. Pomembno je, da razvijam kondicijo in ne prevelike mišične mase, saj mora biti dirkač čim lažji. Veliko pozornosti namenjam stabilizaciji trupa, ramenskega obroča in vratu. Doma imam tudi simulator, na katerem treniram proge za naslednje dirke."

icon-expand Aleksandar Bogunović. FOTO: osebni arhiv

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Večino treningov in priprav opravljaš v tujini. Kako to vpliva na tvoje življenje?

"Ta šport zahteva veliko odrekanja. Zaradi dirk in priprav sem veliko odsoten, zato prijatelje vidim precej manj. Zabav skoraj ni. Ampak v tem uživam. Z veseljem grem v druge države, spoznavam druge kulture in se vedno naučim kaj novega."

Kaj po tvojem mnenju Sloveniji najbolj manjka za razvoj mladih dirkačev?

"Definitivno dirkališče za formule, da bi lahko tudi po domačem terenu trenirali."

Kaj bi svetoval otroku, ki sanja o Formuli 1?

"Naj začne v kartingu, nato pa ob pravem času prestopa v naslednje kategorije. Predvsem pa naj nikoli ne odneha. Če se lotiš tega športa, moraš biti stoodstotno predan."

icon-expand Formula 4 predstavlja pomemben korak na poti proti najvišjemu razredu motošporta. FOTO: osebni arhiv

Naslednji cilj je Formula 3





Kakšni so tvoji cilji za prihodnost?

"V tej sezoni si želim prve zmage in stopničk. Že dvakrat sem bil zelo blizu. Enkrat sem bil četrti, drugič pa sem se boril za stopničke, ko me je tekmovalec zadel v zadnjo gumo in sem zletel s steze. Tekmec je dobil kazen, vendar moj rezultat zaradi tega ni bil nič boljši."

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Si se že srečal s hujšo poškodbo?

"Imel sem poškodbo v kartingu, vendar me je samo še dodatno motivirala. Dva meseca nisem mogel voziti in ves čas sem razmišljal le o tem, kdaj bom lahko znova sedel v gokart."

icon-expand Formula 1 - dirka VN Katalonije. FOTO: 24ur.com

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Na kateri dosežek si danes najbolj ponosen?

"Najbolj sem ponosen na svoje rezultate na svetovnih prvenstvih v kartingu, kjer sem dvakrat osvojil tretje mesto. Ponosen sem tudi na nastope v FIA Akademiji, kjer sem dosegel najboljši slovenski rezultat s sedmim mestom v skupnem seštevku. Najbolj pa sem ponosen na to, da sem prvi Slovenec, ki je prišel tako daleč na tej poti."

icon-expand Aleksandar Bogunović FOTO: Osebi arhiv

V poglobljenem pogovoru Aleksandar Bogunović razkriva svojo zgodbo, izzive in cilje na poti proti Formuli 1. Celoten intervju si lahko ogledate v videu spodaj.