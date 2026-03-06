Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa

Katere spremembe ali novosti v pravilih lahko letos najbolj vplivajo na potek dirk?

Največja sprememba pravil v zgodovini Formule 1 prinaša manjše in lažje dirkalnike, ki imajo povsem spremenjeno aerodinamično zasnovo in motorje, zato je težko reči, kaj bo imelo največji vpliv. Vsekakor bo zelo pomembno vlogo pri uspehu igral motor, ki odslej v precej večji meri temelji na električni energiji, ob vsaki spremembi pravil pa smo priča tudi inovativnim aerodinamičnim rešitvam, s katerimi lahko ekipa preseneti svoje tekmece. Takšen primer je bilo na letošnjih testiranjih denimo zadnje krilce Ferrarija.

Katera taktična poteza ekip bi lahko letos postala odločilna ali celo tvegana?

Taktika bo v letošnji sezoni izjemno pomembna, saj bo zaradi večjega pomena električne energije v motorju zelo pomembna učinkovita uporaba baterije. Ob pomičnem prednjem in zadnjem krilcu bodo dirkači lahko uporabljali tudi prehitevalni način ("overtake mode") in t. i. dodatno energijo ("boost").

Ali pričakuješ tesnejši boj na vrhu kot v prejšnji sezoni?

V prejšnji sezoni so bile razlike res majhne. O naslovu prvaka sta na koncu odločali le dve točki. Ob večjih spremembah pravil, kakršne nas čakajo pred začetkom sezone 2026, so razlike med ekipami vsaj na začetku običajno nekoliko večje. Testiranja so pokazala, da so svoje delo najbolje opravili Mercedes, Ferrari, Red Bull in McLaren. Navijači se zato lahko nadejajo še ene izjemno zanimive sezone, več pa bo znanega po dirki v Melbournu.

Kateri vozniki bodo letos ključni v boju za naslov?

Stavnice največ možnosti za naslov prvaka pripisujejo dirkaču Mercedesa Georgu Russellu. Med favorite sodijo tudi najbolj dominanten dirkač zadnjih let Max Verstappen v Red Bullu in oba dirkača Ferrarija, Charles Leclerc in Lewis Hamilton. Svoje načrte bo imel tudi aktualni svetovni prvak Lando Norris v McLarnu.

Kateri voznik je tvoj osebni favorit letos in zakaj?

Kot komentator si želim predvsem čim bolj enakovrednega boja med čim večjim številom dirkačev. Če držijo napovedi, da so najhitrejše dirkalnike pripravili Mercedes, Red Bull in Ferrari, pa bi največ možnosti tudi sam pripisal Russellu, Verstappnu in Leclercu.

Katere dirke v koledarju se letos najbolj veseliš?

Najbolj se veselim tistih dirk, ki jih bo naša ekipa pospremila s prizorišča. Med najljubša prizorišča vsakega navdušenca nad Formulo 1 seveda vedno sodijo Interlagos, Spa-Francorchamps in Monza. Izpostavil pa bi še Baku, saj je bilo tudi v Azerbajdžanu v zadnjih letih veliko zanimivih dirk.

