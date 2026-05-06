Damjan Murko
Intervju

Damjan Murko razkril, kaj ohranja njegov 18-letni zakon tako močan

Branka Resnik
06. 05. 2026 02.38
Dolgotrajen ljubezenski odnos ni mačji kašelj, je vsakodnevna odločitev, ki zahteva spoštovanje, razumevanje in pripravljenost na kompromise. Vztrajati skupaj skozi leta pomeni graditi zaupanje, se učiti iz vzponov in padcev ter ohranjati povezanost tudi v zahtevnejših trenutkih. Ob 18. obletnici zakona smo poklepetali z Damjanom Murkom, ki je iskreno spregovoril o svoji izkušnji zakona in tem, kaj po njegovem mnenju ohranja ljubezen živo skozi čas.

Damjan Murko in Maja. FOTO: osebni arhiv

Damjan Murko in njegova soproga Maja praznujeta 18 let skupnega življenja: "18 let ljubezni, razumevanja, vzponov in tudi kakšnih padcev, ampak vedno skupaj. Včeraj sva praznovala najino polnoletnost zakona, tukaj v čudoviti Lipici, še bolj čutim, kako neizmerno hvaležen sem, da te imam ob sebi. Nisi samo moja žena. Si moj mir, moja podpora, moj dom. Hvala, ker si bila z mano v vseh trenutkih, ko je bilo najlepše, in tudi takrat, ko ni bilo lahko. Prav zaradi tega sva danes še močnejša. Ljubezen ni popolna ... ampak če je prava, traja. In najina traja že 18 let," je zapisal na družbenem omrežju.

Ob tej obletnici je Damjan z nami iskreno spregovoril o tem, kaj ohranja njun zakon živ in močan skozi vsa ta leta.

Ljubezen kot vsakodnevna odločitev

Damjan poudarja, da ljubezen nikoli ni samoumevna. Kot pravi: "Ljubezen ni samoumevna, 18 let poroke ni mačji kašelj, je odločitev, ki jo sprejemaš vsak dan znova."

Po njegovih besedah odnos temelji predvsem na spoštovanju, pa tudi na tem, da vsak partner zna zadovoljiti svoj ego, ne da bi pri tem rušil drugega. Ključno se mu zdi, da si partnerja pustita dovolj prostora, hkrati pa znata sklepati kompromise: "Pomembno je, da si partnerja pustita dovolj prostora za osebno rast, hkrati pa znata sklepati kompromise, brez teh dolgoročen odnos preprosto ne more obstajati."

Poslušanje, mir in bližina

Eden najpomembnejših elementov njunega zakona je poslušanje. Damjan poudarja, da mora biti to iskreno poslušanje, ne zgolj poslušanje zaradi odziva: "Tisto pravo, iskreno poslušanje."

Zelo pomembno jima je tudi pravilo, da nikoli ne zaspita sprta. Kot pravi: "Prav v teh trenutkih, ko se zdi, da se vse podira, se znova najdeva z besedo, dotikom in toplino."

Eden najpomembnejših elementov njunega zakona je poslušanje. FOTO: osebni arhiv

Zakon kot paleta občutkov

Damjan zakon opisuje zelo življenjsko: "Zakon ni črno-bel. Je paleta občutkov, preizkušenj in lekcij."

Dodaja, da življenje prinese tudi padce, a prav v teh trenutkih se pokaže prava moč odnosa. Pomembno je, da si partnerja stojita ob strani in si pomagata vstati, preden kdo pade predaleč: "Da obstaja roka, ki te ujame, še preden padeš."

Zasebnost kot zavestna odločitev

Ker je Damjan javno prepoznaven, z Majo zavestno varujeta svojo zasebnost. Kot pravi: "Ne skrivava življenja, a ga tudi ne razgaljava v celoti. Del intime ostaja samo najin in prav to ga ohranja pristnega."

Sčasoma sta spoznala tudi, da je javnost lahko zahtevna. "Z leti sva spoznala tudi nekaj zanimivega: sreča pogosto pritegne zavist. Zato danes ne govoriva več, da sva srečna, praviva, da sva zadovoljna. To je najina tiha zaščita pred zunanjimi vplivi."

Recepta ni, obstaja pa povezanost

Na vprašanje o receptu za uspešen zakon je Damjan jasen: univerzalnega recepta ni. Vsak par mora najti svojo pot, kako premagovati težke trenutke. Kot pravi: "Pomembno je le, da takrat obstaja nekdo, ki te drži za roko. Midva sva, hvala bogu, našla drug drugega, svojo drugo polovico. In prav zato je marsikaj lažje."

Damjan Murko zakon odnosi ljubezen slovenska estrada poroka zveze Maja Murko
