Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju

Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju

Intervju
0
Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa
Odnosi

Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa

0
Išče žensko z denarjem in stilom
Odnosi

Išče žensko z denarjem in stilom

0
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
Intervju

Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju

0
Poslovil se je neporažen
Borilni športi

Poslovil se je neporažen

0
Franko Bajc: "Tudi če mi noge odrežejo, ne bom odnehal"
Intervju

Franko Bajc: "Tudi če mi noge odrežejo, ne bom odnehal"

Franko Bajc nam je intervjuju razkril svojo izkušnjo z enim najzahtevnejših usposabljanj v Sloveniji, treningom specialne enote. V dokumentarnem filmu Pot panterjev, ki je že na VOYO, gledalcem ponuja edinstven vpogled v surovost in intenzivnost usposabljanja, kjer se fizične in psihične meje spreminjajo v resničnost.
0
Legendarni Magnifico praznuje 60 let z novim albumom
Intervju

Legendarni Magnifico praznuje 60 let z novim albumom

Magnifico, legendarni kantavtor, performer in mojster balkanske, alpske ter romanske glasbene mešanice, je danes, na svoj 60. rojstni dan, izdal dolgo pričakovani deseti studijski album "Alpe Adria Club". Gre za prvi njegov studijski projekt po skoraj desetletju, odkar je izšel Charlatan de Balkan, kar samo po sebi pomeni, da je bil vsak trenutek čakanja poln pričakovanj.
0
Izpoved Slovenca: 'To ni bil znak šibkosti, ampak da sem bil predolgo močan'
Intervju

Izpoved Slovenca: 'To ni bil znak šibkosti, ampak da sem bil predolgo močan'

Intervju z gospodom N. (54), ki je za nas odkrito spregovoril o tem, kako se ni ustavil sam, ampak ga je ustavilo telo.
0
Slovenska zakonca pripravljena na zmago: "Spodbujava se, ko je najtežje"
Intervju

Slovenska zakonca pripravljena na zmago: "Spodbujava se, ko je najtežje"

Maja Drnovšek Povšnar in Domen Drnovšek bosta 23. novembra postala prvi slovenski par, ki bo nastopil v ljubljanski Hali Tivoli na dogodku WFC 29 / Brave CF 102. Maja bo prvič stopila v MMA kletko, Domen pa že četrtič. V intervjuju sta z nami delila svoje priprave in spremembe v življenju po rojstvu hčerke.
0
Luka Štigl: Če želiš nekaj narediti v življenju, naredi zdaj
Intervju

Luka Štigl: Če želiš nekaj narediti v življenju, naredi zdaj

Sram in strah pred boleznijo pogosto molčita tam, kjer bi bilo nujno govoriti. Režiser Luka Štigl s filmom Srečen dan mrtvih prebija tišino in odpira pogovor o moškem zdravju ter raku, kjer zgodnje odkrivanje lahko reši življenje. Njegova črna kriminalna komedija je brez oglaševanja že v prvih dneh osvojila več tisoč gledalcev.
0
Matic Flajšman: Športni klubi se dnevno borijo za preživetje
Intervju

Matic Flajšman: Športni klubi se dnevno borijo za preživetje

Pogovarjali smo se s športnim novinarjem in komentatorjem Maticem Flajšmanom o njegovi dolgoletni karieri. Med drugim nam je zaupal tudi svoj pogled na ACH Volley in njeno pot v kvalifikacijah za Ligo prvakov, pri čemer napoveduje zelo uspešno sezono za slovensko odbojko.
Slovenec dosegel neverjeten uspeh: Za vse je kriva pašteta
Intervju

Slovenec dosegel neverjeten uspeh: Za vse je kriva pašteta

Na prvi pogled se zdi, da je Leon Stanonik le eden izmed mnogih mladih prevzemnikov kmetij, ki nadaljujejo delo svojih staršev. A ko spoznaš njegovo zgodbo, hitro ugotoviš, da gre za nekaj več. Gre za zgodbo o spoštovanju do hrane, o vztrajnosti in o tem, kako lahko tradicija postane sodobna blagovna znamka, ki govori jezik današnjega časa.
Noro! Slovenec bo na maratonu tekel 42 km in vmes igral harmoniko
Intervju

Noro! Slovenec bo na maratonu tekel 42 km in vmes igral harmoniko

Ko je Anže Zavrl na vrhu Triglava v roke prijel harmoniko in na Instagramu oznanil, da bo na letošnjem Ljubljanskem maratonu poskusil preteči 42 kilometrov ter ob tem igral, se je marsikdo prijel za glavo. "To je noro," so bili prvi odzivi. Ampak Anže očitno misli resno. Ne samo, da bo nastopil na največjem tekaškem dogodku pri nas, s tem podvigom se želi vpisati tudi v Guinnessovo knjigo rekordov.
0
Tanja Postružnik Koren: Resničnostni šovi postajajo zelo kruti
Intervju

Tanja Postružnik Koren: Resničnostni šovi postajajo zelo kruti

Ljubezen po domače se 1. septembra vrača s svojo sedmo sezono. Tudi letos bo parom pri iskanju ljubezni pomagala simpatična voditeljica Tanja Postružnik Koren, ki je pred začetkom sezone z nami spregovorila o izzivih ljubezni pred kamerami.
1
Slovenski kolesar odločen premagati vse ovire na poti do zmage
Intervju

Slovenski kolesar odločen premagati vse ovire na poti do zmage

Robert Korošec se letos znova podaja na zahtevno dirko L'Etape Slovenia. Lanska izgorelost zaradi nepravilnega treninga ga je spodbudila, da se tokrat pripravlja pod okriljem strokovne ekipe, ki skrbi za njegovo vrhunsko formo. Prepričan, da se vrača močnejši in bolje pripravljen, je z nami spregovoril o svojih pripravah ter izzivih, ki ga čakajo na progi.
0
Robert Korošec: 'Na cesti se počutim kot doma'
Intervju

Robert Korošec: 'Na cesti se počutim kot doma'

Igralec Robert Korošec je v zadnjih letih poleg igralskih projektov vse več časa posvetil kolesarstvu. Pred prihajajočo dirko L'Étape Slovenia smo se z njim pogovarjali o tem, kako se je sploh začela njegova ljubezen do pedaliranja, zakaj ga ta šport tako pritegne in kako se pripravlja na nove izzive.
0
Adrenalin, bolečine in zmage: Filip Flisar odkrito o tem, kar mediji ne pokažejo
Intervju

Adrenalin, bolečine in zmage: Filip Flisar odkrito o tem, kar mediji ne pokažejo

Filip Flisar ni le svetovni prvak v smučarskem krosu, temveč tudi človek z izjemno življenjsko zgodbo, ki presega športne uspehe. Od odločitve, da zapusti varno alpsko smučanje in se poda na nepredvidljivo pot divjega krosa, do soočanja z zmagami, porazi, pritiskom slave in iskanjem notranjega miru. Filip nam odpre srce in podeli iskrene odgovore o tem, kaj pomeni resnično biti zmagovalec v življenju. V pogovoru bomo izvedeli tudi, kako najde moč in motivacijo za nove izzive, kako se sooča z neuspehi in kaj sporoča moškim, ki iščejo svoj pravi uspeh.
0
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Kaj vam gre med prazniki najbolj na živce?
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
novice
Neobičajni manever predsednika vlade
Neobičajni manever predsednika vlade
šport
Slovenski hokejski čudež v rokah nove generacije
Slovenski hokejski čudež v rokah nove generacije
popin
WC-sedež za 90 tisočakov in druga razkošna božična darila zvezdnikov
WC-sedež za 90 tisočakov in druga razkošna božična darila zvezdnikov
tv oddaje
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Vizita.si
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Okusno.je
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Zadovoljna.si
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Moskisvet.com
S tem je obseden David Beckham
S tem je obseden David Beckham
Bibaleze.si
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Cekin.si
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Dominvrt.si
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Vizita.si
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356