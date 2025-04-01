Odnosi
Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa
0
Odnosi
Išče žensko z denarjem in stilom
0
Intervju
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
0
Borilni športi
Poslovil se je neporažen
0
Arhiv člankov
Intervju
Franko Bajc: "Tudi če mi noge odrežejo, ne bom odnehal"Franko Bajc nam je intervjuju razkril svojo izkušnjo z enim najzahtevnejših usposabljanj v Sloveniji, treningom specialne enote. V dokumentarnem filmu Pot panterjev, ki je že na VOYO, gledalcem ponuja edinstven vpogled v surovost in intenzivnost usposabljanja, kjer se fizične in psihične meje spreminjajo v resničnost.
0
Intervju
Legendarni Magnifico praznuje 60 let z novim albumomMagnifico, legendarni kantavtor, performer in mojster balkanske, alpske ter romanske glasbene mešanice, je danes, na svoj 60. rojstni dan, izdal dolgo pričakovani deseti studijski album "Alpe Adria Club". Gre za prvi njegov studijski projekt po skoraj desetletju, odkar je izšel Charlatan de Balkan, kar samo po sebi pomeni, da je bil vsak trenutek čakanja poln pričakovanj.
0
Intervju
Izpoved Slovenca: 'To ni bil znak šibkosti, ampak da sem bil predolgo močan'Intervju z gospodom N. (54), ki je za nas odkrito spregovoril o tem, kako se ni ustavil sam, ampak ga je ustavilo telo.
0
Intervju
Slovenska zakonca pripravljena na zmago: "Spodbujava se, ko je najtežje"Maja Drnovšek Povšnar in Domen Drnovšek bosta 23. novembra postala prvi slovenski par, ki bo nastopil v ljubljanski Hali Tivoli na dogodku WFC 29 / Brave CF 102. Maja bo prvič stopila v MMA kletko, Domen pa že četrtič. V intervjuju sta z nami delila svoje priprave in spremembe v življenju po rojstvu hčerke.
0
Intervju
Luka Štigl: Če želiš nekaj narediti v življenju, naredi zdajSram in strah pred boleznijo pogosto molčita tam, kjer bi bilo nujno govoriti. Režiser Luka Štigl s filmom Srečen dan mrtvih prebija tišino in odpira pogovor o moškem zdravju ter raku, kjer zgodnje odkrivanje lahko reši življenje. Njegova črna kriminalna komedija je brez oglaševanja že v prvih dneh osvojila več tisoč gledalcev.
0
Intervju
Matic Flajšman: Športni klubi se dnevno borijo za preživetjePogovarjali smo se s športnim novinarjem in komentatorjem Maticem Flajšmanom o njegovi dolgoletni karieri. Med drugim nam je zaupal tudi svoj pogled na ACH Volley in njeno pot v kvalifikacijah za Ligo prvakov, pri čemer napoveduje zelo uspešno sezono za slovensko odbojko.
Intervju
Slovenec dosegel neverjeten uspeh: Za vse je kriva paštetaNa prvi pogled se zdi, da je Leon Stanonik le eden izmed mnogih mladih prevzemnikov kmetij, ki nadaljujejo delo svojih staršev. A ko spoznaš njegovo zgodbo, hitro ugotoviš, da gre za nekaj več. Gre za zgodbo o spoštovanju do hrane, o vztrajnosti in o tem, kako lahko tradicija postane sodobna blagovna znamka, ki govori jezik današnjega časa.
Intervju
Noro! Slovenec bo na maratonu tekel 42 km in vmes igral harmonikoKo je Anže Zavrl na vrhu Triglava v roke prijel harmoniko in na Instagramu oznanil, da bo na letošnjem Ljubljanskem maratonu poskusil preteči 42 kilometrov ter ob tem igral, se je marsikdo prijel za glavo. "To je noro," so bili prvi odzivi. Ampak Anže očitno misli resno. Ne samo, da bo nastopil na največjem tekaškem dogodku pri nas, s tem podvigom se želi vpisati tudi v Guinnessovo knjigo rekordov.
0
Intervju
Tanja Postružnik Koren: Resničnostni šovi postajajo zelo krutiLjubezen po domače se 1. septembra vrača s svojo sedmo sezono. Tudi letos bo parom pri iskanju ljubezni pomagala simpatična voditeljica Tanja Postružnik Koren, ki je pred začetkom sezone z nami spregovorila o izzivih ljubezni pred kamerami.
1
Intervju
Slovenski kolesar odločen premagati vse ovire na poti do zmageRobert Korošec se letos znova podaja na zahtevno dirko L'Etape Slovenia. Lanska izgorelost zaradi nepravilnega treninga ga je spodbudila, da se tokrat pripravlja pod okriljem strokovne ekipe, ki skrbi za njegovo vrhunsko formo. Prepričan, da se vrača močnejši in bolje pripravljen, je z nami spregovoril o svojih pripravah ter izzivih, ki ga čakajo na progi.
0
Intervju
Robert Korošec: 'Na cesti se počutim kot doma'Igralec Robert Korošec je v zadnjih letih poleg igralskih projektov vse več časa posvetil kolesarstvu. Pred prihajajočo dirko L'Étape Slovenia smo se z njim pogovarjali o tem, kako se je sploh začela njegova ljubezen do pedaliranja, zakaj ga ta šport tako pritegne in kako se pripravlja na nove izzive.
0
Intervju
Adrenalin, bolečine in zmage: Filip Flisar odkrito o tem, kar mediji ne pokažejoFilip Flisar ni le svetovni prvak v smučarskem krosu, temveč tudi človek z izjemno življenjsko zgodbo, ki presega športne uspehe. Od odločitve, da zapusti varno alpsko smučanje in se poda na nepredvidljivo pot divjega krosa, do soočanja z zmagami, porazi, pritiskom slave in iskanjem notranjega miru. Filip nam odpre srce in podeli iskrene odgovore o tem, kaj pomeni resnično biti zmagovalec v življenju. V pogovoru bomo izvedeli tudi, kako najde moč in motivacijo za nove izzive, kako se sooča z neuspehi in kaj sporoča moškim, ki iščejo svoj pravi uspeh.
0