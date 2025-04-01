Intervju

Adrenalin, bolečine in zmage: Filip Flisar odkrito o tem, kar mediji ne pokažejo

Filip Flisar ni le svetovni prvak v smučarskem krosu, temveč tudi človek z izjemno življenjsko zgodbo, ki presega športne uspehe. Od odločitve, da zapusti varno alpsko smučanje in se poda na nepredvidljivo pot divjega krosa, do soočanja z zmagami, porazi, pritiskom slave in iskanjem notranjega miru. Filip nam odpre srce in podeli iskrene odgovore o tem, kaj pomeni resnično biti zmagovalec v življenju. V pogovoru bomo izvedeli tudi, kako najde moč in motivacijo za nove izzive, kako se sooča z neuspehi in kaj sporoča moškim, ki iščejo svoj pravi uspeh.