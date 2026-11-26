icon-expand Jill je bila od njega mlajša približno 45 let. FOTO: Profimedia

Usodno srečanje v restavraciji

Leta 1993 je bil Tony Curtis že uveljavljena hollywoodska legenda. Za seboj je imel desetletja filmske kariere, šest zakonov pa še ne – Jill je bila njegova šesta in zadnja žena. Med njegovimi najbolj znanimi nekdanjimi partnericami je bila igralka Janet Leigh, s katero je imel tudi hčerko Jamie Lee Curtis. Tistega leta je v restavraciji spoznal Jill Vandenberg. Po Curtisovem pripovedovanju je bila to večerja, na kateri jo je opazil, pristopil do nje in jo prosil za telefonsko številko. Pozneje je v intervjuju za časopis San Francisco Chronicle pripovedoval, da je bil to preprost recept: če ti je nekdo všeč, ga prosi za telefonsko številko. Jill je bila od njega mlajša približno 45 let, vendar je med njima preskočila iskrica. Že leta 1995 ju je skupaj opazil tudi novinar časopisa Los Angeles Times. Curtis je takrat svojo partnerico predstavil z veliko naklonjenostjo in poudarjal, da ga njuna starostna razlika ne obremenjuje.

Starostna razlika ju ni motila

Ko sta se spoznala, je bil Tony star 68 let, Jill pa približno 22. Igralec je pozneje večkrat poudaril, da se zaradi skoraj petih desetletij razlike nista obremenjevala. Leta 1995 je za Los Angeles Times odkrito spregovoril o njuni zvezi. Priznal je, da so ju ljudje včasih začudeno opazovali, vendar mu to ni bilo več pomembno. Ob Jill se je počutil samozavestno in srečno. Tudi v pogovoru za San Francisco Chronicle januarja 1999, le nekaj mesecev po poroki, ni skrival navdušenja nad svojo novo ženo. Takrat je bil star 73 let, Jill pa 28. Opisoval jo je z veliko naklonjenostjo in dejal, da se ob njej odlično počuti. Posebej je poudarjal, da se veliko smejita in da se ne obremenjujeta s časom ali razliko v letih.

icon-expand Šestega novembra 1998 sta se Tony in Jill poročila v Las Vegasu. FOTO: Profimedia

Poročila sta se po petih letih poznanstva

Šestega novembra 1998 sta se Tony in Jill poročila v Las Vegasu. Za igralca je bil to zadnji zakon, ki je trajal vse do njegove smrti leta 2010. Curtis je imel za seboj že več neuspelih zakonov, zato je bila njegova nova zveza deležna precejšnje pozornosti. Toda zdi se, da je v poznejših letih življenja našel drugačno zadovoljstvo. V intervjuju je pripovedoval, da je za njim obdobje osebnih težav, odvisnosti in nezadovoljstva s kariero. Potem ko se je otresel odvisnosti, je začel življenje doživljati drugače. Želel si je predvsem uživati v vsakdanjih trenutkih, potovanjih in družbi svoje žene.

Skupaj sta reševala konje pred zakolom

Njuna zgodba ni bila povezana samo z ljubeznijo in Hollywoodom. Jill je bila velika ljubiteljica konj, Tony pa je podprl njeno željo, da bi pomagala živalim, ki so jim grozili zanemarjanje in zakol. Na posestvu v puščavi blizu Las Vegasa sta ustanovila zavetišče Shiloh Horse Rescue. Kupila sta približno 40 hektarjev zemljišča, kjer sta začela reševati zapuščene in ogrožene konje. Jill je leta 2006 novinarju Nicku Thomasu pripovedovala, da jo je pretreslo spoznanje o številnih konjih, ki so bili namenjeni zakolu. Tony se je njene zamisli spominjal z besedami, da ji je preprosto rekel, naj se tega lotita skupaj. Po poročanju revije Boomer Magazine sta na svojem posestvu sčasoma rešila več sto konj. Njuno prizadevanje je postalo tako pomemben del skupnega življenja, da je nastal tudi dokumentarni film The Jill & Tony Curtis Story.

icon-expand Njuno skupno življenje je postalo tudi filmska zgodba. FOTO: Profimedia

Njuno skupno življenje je postalo tudi filmska zgodba

Leta 2008 je bil na montrealskem svetovnem filmskem festivalu predstavljen dokumentarni film The Jill & Tony Curtis Story, ki ga je režiral Ian Ayres. Spremlja njuno življenje v Nevadi, delo na ranču in prizadevanja za reševanje živali. Kot je ob Curtisovi smrti leta 2010 poročala ameriška televizijska mreža CBS News, je bil film eden njegovih zadnjih zaključenih projektov. Gledalcem je pokazal manj znano plat hollywoodskega igralca – človeka, ki je poleg filmske kariere našel zadovoljstvo tudi v skrbi za živali in skupnem življenju z ženo.

Tonyjeva smrt je končala njuno skupno zgodbo, Jill pa je nadaljevala njegovo poslanstvo

Tony Curtis je umrl 29. septembra 2010 na svojem domu v Nevadi, star 85 let. Jill je ostala ob njem do konca. Po njegovi smrti se je njeno življenje spremenilo, vendar ljubezni do konj ni opustila. Tri leta po njegovi smrti se je poročila s Toddom Webrom. Pozneje se je preselila v Južno Dakoto, kjer je nadaljevala delo, povezano z reševanjem konj. Leta 2024 je Nick Thomas v reviji Boomer Magazine poročal, da je zavetišče Shiloh nadaljevalo delovanje, na novi lokaciji pa so do takrat rešili in rehabilitirali več kot 700 konj. Jill je v pogovoru omenila tudi, da njen sedanji mož Todd spoštuje njeno preteklost in da bi bil po njenem mnenju Tonyju všeč. To je lep dokaz, da se njena zgodba s slavnim igralcem ni končala zgolj s spomini, temveč je del njunega skupnega poslanstva ostal živ. Njuna zveza je trajala skoraj dvajset let. Čeprav je bila zaradi velike starostne razlike pogosto predmet zanimanja javnosti, sta skupaj ustvarila življenje, ki ga nista zaznamovala samo slava in razkošje, temveč tudi skupna strast do živali. Tony Curtis je v Jill našel partnerico, ob kateri je želel uživati v življenju, ona pa je ob njem dobila podporo za uresničitev svoje velike želje – pomagati konjem, ki so potrebovali drugo priložnost.

icon-expand Njuna zveza je trajala skoraj dvajset let. FOTO: Profimedia

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