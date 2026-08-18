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Heather Graham
Zabava

Tako dobro je videti zvezdnica iz Austina Powersa

B.R.
18. 08. 2026 08.55
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Zvezdnica tudi pri 56 letih dokazuje, da samozavest nima roka trajanja. Igralka trenutno uživa na italijanski obali, fotografije iz Positana v modrem bikiniju pa so na družbenih omrežjih sprožile plaz komplimentov.

Heather Graham uživa v Positanu

Ameriška igralka Heather Graham si je po napornem obdobju snemanja privoščila oddih v Italiji. Svojim sledilcem je pokazala nekaj utrinkov iz Positana, enega najbolj slikovitih krajev na Amalfijski obali.

Na fotografijah 56-letnica pozira v modrem bikiniju in sončnih očalih, družbo pa ji dela njen partner, italijanski režiser Michele Civetta. Grahamova je ob objavi zapisala, da obožuje Positano in testenine Nerano, posebej pa je označila tudi Civetto.

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Oboževalci so se spomnili tudi na Austina Powersa

Heather Graham je za številne gledalce še vedno najbolj prepoznavna po vlogi Felicity Shagwell v komediji Austin Powers iz leta 1999.

Heather Graham
Heather Graham FOTO: Profimedia

Zato ni presenetljivo, da se je med številnimi komplimenti pojavil tudi znameniti odziv "Yeahhh baby!", ki ga oboževalci povezujejo s priljubljeno filmsko franšizo.

Grahamova je v svoji karieri nastopila tudi v filmih Vroče noči, Mamica in Prekrokana noč, v zadnjih letih pa ostaja dejavna tako na filmu kot na televiziji.

Po snemanju serije Beli lotos odšla na francosko riviero

Počitnice so prišle po njenem sodelovanju pri četrti sezoni priljubljene serije Beli lotos. Tokrat se zgodba seli na francosko riviero, snemanje pa je potekalo na več lokacijah, med drugim v Cannesu, Saint-Tropezu in Monaku.

Pomembna lokacija snemanja je bil tudi razkošni Château de La Messardière v Saint-Tropezu. Po podatkih Varietyja je ta zgodovinski objekt eno od glavnih prizorišč nove sezone, serija pa je bila snemana tudi na drugih lokacijah francoske riviere in v Parizu.

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Viri: Instagram Heather Graham, Hola!, InStyle, Variety, Film Var, Euronews

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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