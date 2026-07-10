Po neuspelih zakonih srečo našla z žensko

Hollywoodska igralka Sophia Bush, najbolj znana po vlogi Brooke Davis v priljubljeni seriji One Tree Hill, je bila dolga leta v središču pozornosti tudi zaradi svojega zasebnega življenja. Po več odmevnih zvezah in dveh zakonih je danes srečna ob nekdanji ameriški nogometni zvezdnici Ashlyn Harris, s katero, kot pravi, gradi povsem novo poglavje svojega življenja. Njuna zveza je v javnost prišla leta 2023, kmalu po tem, ko sta se obe razšli s svojima nekdanjima partnerjema. Bushova se je ločila od podjetnika Granta Hughesa, Harrisova pa od nekdanje nogometašice Ali Krieger. Par je sprva povezovalo prijateljstvo, nato pa se je odnos razvil v romantično zvezo.

icon-expand Sophia Bush in Grant Hughens FOTO: Profimedia

Od zvezdnice serije "One Tree Hill" do hollywoodske prepoznavnosti

Sophia Bush je zaslovela v začetku 21. stoletja z vlogo Brooke Davis v seriji One Tree Hill, ki jo je izstrelila med priljubljene televizijske igralke. Pozneje je igrala tudi v seriji Chicago P.D. in sodelovala pri številnih filmskih ter televizijskih projektih. Njeno zasebno življenje je bilo pogosto pod drobnogledom javnosti. Leta 2005 se je poročila s soigralcem iz serije One Tree Hill Chadom Michaelom Murrayem, vendar je zakon trajal le nekaj mesecev. Par se je razšel še istega leta, ločitev pa je bila dokončno urejena leta 2006. Pozneje je bila povezana še z nekaterimi znanimi obrazi iz sveta zabave, med drugim z igralci Jonom Fosterjem, Jamesom Laffertyjem, Austinom Nicholsom in Jessejem Leejem Sofferjem.

Drugi zakon in nov začetek

Leta 2022 je Bushova stopila v zakon s podjetnikom Grantom Hughesom. Njuna zveza je bila sprva videti kot nov začetek za igralko, vendar sta po približno letu dni zakona vložila zahtevo za ločitev. Leto 2023 je za igralko pomenilo veliko osebno spremembo. Sama je pozneje opisala, da je bilo to obdobje polno težkih trenutkov, a tudi osebne rasti.

Ljubezen je našla z Ashlyn Harris

Ashlyn Harris je nekdanja profesionalna nogometašica, svetovna prvakinja in nekdanja članica ameriške reprezentance. Z Bushovo sta se poznali že pred začetkom zveze, vendar se je njun odnos poglobil po obdobju, ko sta obe doživljali velike življenjske spremembe. Bushova je javno spregovorila o tem, da ji je odnos s Harrisovo prinesel občutek sprejetosti in miru. Njuno razmerje je bilo deležno velike medijske pozornosti, tudi zaradi okoliščin njunih prejšnjih zakonov, vendar sta obe poudarili, da želita živeti iskreno in po svojih pravilih.

Harrisova: "Ena največjih ljubezni mojega življenja"

Harrisova je ob igralkinem rojstnem dnevu javno izrazila svoje občudovanje do Bushove in jo opisala kot osebo, ki je močno vplivala na njeno življenje. Poudarila je njeno empatijo, podporo in način, kako sprejema ljudi okoli sebe. Zveza je postala simbol novega začetka za obe. Bushova je po letih odnosov, ki so bili pogosto pod drobnogledom javnosti, našla partnerstvo, v katerem po lastnih besedah lahko ostaja zvesta sama sebi.

icon-expand Zveza je postala simbol novega začetka za obe. FOTO: Profimedia

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