Zvezdnica ob mlajšem ljubimcu zacvetela

Jessica Alba je pred časom potrdila, da se je po več kot desetletju zakona razšla s producentom Cashom Warrenom, s katerim sta bila poročena od leta 2008. Skupaj imata tri otroke, ločitev pa je prišla po več letih skupnega življenja v Hollywoodu.
V istem obdobju so se v javnosti začela pojavljati ugibanja o njenem novem poglavju v zasebnem življenju, ki ga spremljajo tudi sveža družbena omrežja in nova poznanstva. V tem kontekstu je dodatno pozornost pritegnilo javno voščilo igralca Dannyja Ramireza ob njenem 45. rojstnem dnevu.
Kdo je Danny Ramirez?
Danny je ameriški igralec, ki se je v zadnjih letih hitro uveljavil v Hollywoodu. Širša javnost ga pozna po filmu Top Gun: Maverick in Marvelovi seriji The Falcon and the Winter Soldier. Kot poroča Variety, velja za enega najbolj obetavnih mladih obrazov filmske industrije, ki dobiva vse več vidnih vlog v velikih produkcijah.
Po poročanju več ameriških virov, kot so People, Us Weekly in Cosmopolitan, sta se igralca začela videvati julija 2025, ko sta bila prvič opažena skupaj po potovanju v Cancun. Kmalu zatem so ju paparaci večkrat ujeli na večerjah in skupnih izhodih v Los Angelesu, kar je sprožilo govorice o romanci.
Med Jessico in Dannyjem je približno štirinajst let starostne razlike, a v javnosti se vse pogosteje pojavljajo komentarji, da igralka v tem obdobju deluje sproščeno, nasmejano in vidno zadovoljno, kar mnogi povezujejo z njenim novim življenjskim ritmom po spremembah v zasebnem življenju.
