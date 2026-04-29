Zvezdnica ob mlajšem ljubimcu zacvetela

V istem obdobju so se v javnosti začela pojavljati ugibanja o njenem novem poglavju v zasebnem življenju, ki ga spremljajo tudi sveža družbena omrežja in nova poznanstva. V tem kontekstu je dodatno pozornost pritegnilo javno voščilo igralca Dannyja Ramireza ob njenem 45. rojstnem dnevu.

Jessica Alba je pred časom potrdila, da se je po več kot desetletju zakona razšla s producentom Cashom Warrenom , s katerim sta bila poročena od leta 2008. Skupaj imata tri otroke, ločitev pa je prišla po več letih skupnega življenja v Hollywoodu.

Danny je ameriški igralec, ki se je v zadnjih letih hitro uveljavil v Hollywoodu. Širša javnost ga pozna po filmu Top Gun: Maverick in Marvelovi seriji The Falcon and the Winter Soldier. Kot poroča Variety, velja za enega najbolj obetavnih mladih obrazov filmske industrije, ki dobiva vse več vidnih vlog v velikih produkcijah.

Po poročanju več ameriških virov, kot so People, Us Weekly in Cosmopolitan, sta se igralca začela videvati julija 2025, ko sta bila prvič opažena skupaj po potovanju v Cancun. Kmalu zatem so ju paparaci večkrat ujeli na večerjah in skupnih izhodih v Los Angelesu, kar je sprožilo govorice o romanci.

Med Jessico in Dannyjem je približno štirinajst let starostne razlike, a v javnosti se vse pogosteje pojavljajo komentarji, da igralka v tem obdobju deluje sproščeno, nasmejano in vidno zadovoljno, kar mnogi povezujejo z njenim novim življenjskim ritmom po spremembah v zasebnem življenju.