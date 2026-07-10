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Ester Expósito
Zabava

Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko

B.R.
10. 07. 2026 10.03
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Francoski nogometni zvezdnik je že vrsto let eden najbolj prepoznavnih športnikov na svetu. Tokrat pa mediji več pozornosti kot njegovim dosežkom na nogometnih zelenicah namenjajo njegovemu zasebnemu življenju.

Več tujih medijev namreč poroča, da naj bi bil Kylian Mbappé v zadnjih mesecih povezan s špansko igralko Ester Expósito, čeprav razmerja za zdaj ni uradno potrdil nobeden od njiju.

Kylian Mbappé
Kylian Mbappé FOTO: AP

Kot piše ameriška revija ELLE, je Ester Expósito ena najuspešnejših mladih španskih igralk. Svetovno prepoznavnost je dosegla z vlogo Carle Rosón v Netflixovi uspešnici Élite, ki jo je izstrelila med najbolj iskane evropske igralke svoje generacije.

Po uspehu serije je zaigrala še v več filmih in televizijskih projektih, med drugim v seriji Someone Has to Die (Alguien tiene que morir) ter filmu Venus. Poleg igralske kariere je uspešna tudi v modnem svetu in sodeluje z več priznanimi modnimi ter lepotnimi znamkami.

Ena najbolj spremljanih igralk na družbenih omrežjih

Expósito je zelo priljubljena tudi na družbenih omrežjih, kjer ji sledi več deset milijonov ljudi. Zaradi velike priljubljenosti velja za eno najvplivnejših španskih igralk mlajše generacije.

Govorice o domnevnem razmerju z Mbappéjem so se okrepile po tem, ko so ju po navedbah argentinskega portala Infobae večkrat opazili v Parizu in Madridu. Fotografije njunih domnevnih srečanj so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih in sprožile številna ugibanja. Mediji pa pišejo, da naj bi se njuno poznanstvo razvijalo že nekaj časa.

Expósito je zelo priljubljena tudi na družbenih omrežjih
Expósito je zelo priljubljena tudi na družbenih omrežjih FOTO: Profimedia

Govorice o razmerju z Mbappéjem

Na govorice se je pred kratkim odzvala tudi sama Expósito. Kot poroča The Times of India, je dejala, da ji nenehna ugibanja o njenem zasebnem življenju niso všeč in da svojih zasebnih odnosov ne želi komentirati. Tudi Mbappé se na poročanja doslej ni javno odzval.

Ne glede na številna ugibanja oba ostajata osredotočena predvsem na svojo kariero. Mbappé še naprej velja za enega najboljših nogometašev na svetu, Ester Expósito pa ostaja ena največjih zvezd španske igralske scene in eden najbolj prepoznavnih obrazov, ki jih je svetu prinesel Netflix.

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Viri: ELLE, The Times of India, Infobae, Corriere della Sera

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