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Elizabeth Hurley
Zabava

Pozabila na 'pravila' o staranju: Zvezdnica pri 61 obrača glave

B.R.
06. 10. 2026 03.40
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Elizabeth Hurley tudi pri 61 letih še vedno velja za eno najbolj prepoznavnih zvezdnic sveta mode in filma. Z novo objavo v beli bluzi je znova pritegnila ogromno pozornosti, oboževalci pa niso skoparili s komplimenti.

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V beli bluzi navdušila oboževalce

Britanska igralka in manekenka je na družbenih omrežjih objavila fotografije in videoposnetek, na katerih predstavlja enega svojih najljubših kosov za plažo. Oblečena je samo v lahkotno belo bluzo.

Objava je zelo hitro pritegnila pozornost njenih sledilcev. Med komentarji so se pojavili številni komplimenti, med drugim tudi vprašanje, kako je mogoče, da pri svojih letih še vedno vidieti tako mladostno.

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Od hollywoodske zvezdnice do modne podjetnice

Elizabeth Hurley je britanska igralka, manekenka, producentka in podjetnica, ki je že več desetletij eno najbolj prepoznavnih imen britanske in hollywoodske zabavne industrije. Širša javnost jo je spoznala predvsem zaradi filmskih in televizijskih vlog, med drugim v komediji Austin Powers: International Man of Mystery, kjer je zaigrala Vanesso Kensington, ter v številnih drugih filmskih in televizijskih projektih. Veliko pozornosti je pritegnila tudi kot manekenka in ena najbolj prepoznavnih predstavnic modne industrije devetdesetih let.

Njeno ime je močno povezano tudi z modo. Leta 2005 je ustanovila lastno znamko, specializirano za kopalke, kaftane in druga luksuzna oblačila za plažo.

Njena kariera pa ni omejena zgolj na film in modo. Hurleyjeva je skozi leta ostala stalna prisotnost v medijih in na družbenih omrežjih, kjer pogosto objavlja fotografije s potovanj, modne utrinke in predstavitve svoje znamke. Prav njena sposobnost, da tudi po več desetletjih ostaja del popkulture, je eden od razlogov, zakaj njene nove objave še vedno hitro pritegnejo veliko pozornosti.

Elizabeth Hurley
Elizabeth Hurley FOTO: Profimedia
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Viri: People, InStyle, The Sun

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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