Za obrazom hollywoodskega zapeljivca se skriva boleča zgodba

Pri desetih letih je izgubil mamo

Jon Hamm je otroštvo preživel med ločenima staršema. Ko je bil star komaj dve leti, sta se njegova mama Deborah in oče Daniel razšla. Nato je prišel prvi velik udarec: njegova mama je umrla zaradi raka, ko je imel Jon komaj deset let. Po podatkih Biography.com se je po njeni smrti preselil k očetu in babici. Deset let pozneje je izgubil še očeta. Takrat je bil star komaj 20 let in je študiral na univerzi v Teksasu. ABC News je pozneje poročal, da je Hamm zaradi izgube obeh staršev postal sirota že pred koncem študija. To ni bila zgodba o fantu, ki bi imel za seboj varno družinsko mrežo, na katero bi se lahko vedno obrnil. Hamm je pozneje povedal, da so mu veliko pomagale družine njegovih prijateljev, ki so ga praktično sprejele medse.

icon-expand Pri desetih letih je izgubil mamo. FOTO: Profimedia

Po očetovi smrti se je začel najtežji del

Smrt očeta ga je popolnoma sesula. V pogovoru, o katerem je poročal CBS News, je Hamm odkrito govoril o kronični depresiji in občutku, da je izgubil tla pod nogami. Pomagala sta mu terapija in za krajši čas tudi zdravljenje z zdravili. Po očetovi smrti je pustil študij in se znašel v obdobju, ko ni vedel, kam naprej. The Week je ob pregledu njegove življenjske zgodbe pisal o tem, da je v tistem času živel v kleti pri polsestri in se spopadal z depresijo, medtem ko je neuspešno iskal svojo pot v igralskem svetu. Danes je skoraj neverjetno pomisliti, da je bil isti človek pozneje obraz ene najbolj slavnih televizijskih serij. Toda pred Donom Draperjem ni bilo glamurja. Bilo je precej negotovo življenje, občasno delo in občutek, da se mu sanje o igralski karieri morda nikoli ne bodo uresničile.

icon-expand Jon Hamm in Anna Osceole FOTO: Profimedia

V Los Angelesu je dolgo čakal na svojo priložnost

Hamm se je leta 1995 preselil v Los Angeles. Za hollywoodske razmere je bil že precej starejši od igralcev, ki običajno šele začenjajo kariero. Leta so minevala, večjih vlog pa ni bilo. V pogovoru, ki ga je leta 2015 objavil Rotten Tomatoes, je opisal svoje začetke in se spominjal starega avtomobila, s katerim se je vozil po Kaliforniji. Takrat si ni mogel predstavljati, da bo čez dve desetletji sedel pred novinarji kot velika televizijska zvezda. Da je bilo finančno precej tesno, potrjuje tudi njegova poznejša pripoved o življenju v Los Angelesu. Pred prebojem je opravljal različna dela, med drugim je delal v vrtcu, nekoč pa je poučeval tudi dramo. Igralska kariera se nikakor ni premaknila tako hitro, kot si je želel. Potem je prišel Don Draper.

Vloga Dona Draperja mu je spremenila življenje

Leta 2007 je Hamm dobil vlogo Dona Draperja v seriji Oglaševalci. Lik karizmatičnega, skrivnostnega in notranje razklanega oglaševalca ga je čez noč iz relativno neznanega igralca spremenil v eno največjih televizijskih imen. Ironija je precej očitna: Hamm je igral moškega, ki je svoje osebne težave pogosto skrival za alkoholom, ženskami in popolnim videzom, sam pa je v resničnem življenju prestajal precej drugačno, vendar prav tako težko obdobje.

Tudi sam se je moral soočiti z alkoholom

Hamm je leta 2015 končal bolnišnično zdravljenje zaradi težav z alkoholom. GQ je pozneje spomnil na njegovo zdravljenje in na obdobje izjemnega delovnega pritiska, ki ga je doživljal v času največjega uspeha. O svojih težavah ni nikoli poskušal ustvariti glamurozne zgodbe. Ravno nasprotno. V intervjujih je govoril o tem, da mu je pomagalo, ko je poiskal strokovno pomoč, in da je bilo pomembno priznati, da sam ne zmore vsega. To je morda eden bolj zanimivih delov njegove zgodbe. Hollywood je od njega naredil podobo moškega, ki ima vse pod nadzorom. Njegovo življenje zunaj kamer pa je pokazalo, da samozavest na zaslonu še ne pomeni, da je človek brez svojih bitk.

icon-expand Anna Osceola v njegovo življenje ni prišla kot del velike hollywoodske romance. FOTO: Profimedia

Potem je spoznal Anno Osceolo

Anna Osceola v njegovo življenje ni prišla kot del velike hollywoodske romance. Spoznala sta se leta 2015 na snemanju serije Oglaševalci, kjer je imela manjšo vlogo. Romantična zgodba se je razvila šele pozneje, okoli leta 2020 pa je njuno razmerje postalo javno. Leta 2023 sta se zaročila in se junija istega leta poročila v Big Suru v Kaliforniji. Zanimivo je, da je bil kraj povezan tudi s serijo, ki je njuni življenji prvič pripeljala skupaj. People je ob novici o nosečnosti poudaril, da je Hamm v preteklosti že govoril o tem, kako se je njegov pogled na zakon in družino sčasoma spremenil. In prav tukaj se njegova zgodba začne obračati v povsem drugo smer.

Pri 55 letih bo prvič postal oče

Zdaj pa je odjeknila novica, da Jon Hamm in Anna Osceola pričakujeta prvega otroka. Novico je potrdil vir za People. Še posebej zanimivo je, da je pred leti sam priznal, da nekoč ni bil povsem prepričan, ali si želi zakona in otrok. Njegovo otroštvo je namreč močno vplivalo na njegov pogled na družino. Zdaj se zdi, da je prav tisto, česar se je nekoč bal, postalo nekaj, česar se veseli. Od fanta, ki je pri desetih letih izgubil mamo in pri 20 letih še očeta, do človeka, ki bo čez nekaj časa v naročju držal svojega prvega otroka, je dolga pot.

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