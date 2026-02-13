Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu

Slavni igralec Jason Bateman se je znašel sredi spletne nevihte, potem ko je v svojem podkastu SmartLess priljubljeno pevko Charli XCX spraševal o njeni odločitvi, da ne želi imeti otrok, in ji sugestivno namigoval, da se bo morda premislila, ko bo spoznala "pravega moškega", so poročali na portalu Independent .

V nedavni epizodi podkasta, ki ga vodi skupaj s kolegoma Seanom Hayesom in Willom Arnettom , je Bateman pogovor usmeril na temo starševstva. Ko je Charli XCX omenila, da je odrasla kot edinka, je igralec domneval, da bo zagotovo želela imeti otroke, in jo vprašal, ali želi več kot zgolj enega. " Iskreno, jaz pa res ne želim imeti otrok, " je mirno odgovorila Charli XCX, na kar so voditelji reagirali z začudenjem. " Ne želiš? Počakaj, zakaj? " je vprašal Hayes. Pevka je pojasnila, da ji je všeč "fantazija" imeti otroka, na primer izbira imen, a da prav ta površnost kaže, da za to še ni pripravljena, so zapisali na The Guardianu .

Bateman ni popustil. Povedal je anekdoto o svoji soprogi Amandi Anki , ki naj ne bi želela otrok, dokler ni spoznala njega. Nato se je obrnil k pevki in dejal: " Tako da boš morda tudi ti našla nekoga ... ". Neprijetno tišino je prekinila Charli XCX z informacijo: " Pa saj sem poročena. " Charli XCX je poročena z Georgeom Danielom , bobnarjem skupine The 1975.

Posnetek pogovora se je hitro razširil po spletu, Batemanov pristop pa so uporabniki označili kot "ponižujoč", "seksističen" in "popolnoma neprimeren". Kritiki so poudarili, da njegova predpostavka, da je odločitev ženske, da nima otrok, le začasna in da potrebuje moškega, da jo "popravi", odraža zastarele družbene norme, kot je poročal NME .

Uporabniki so opozorili tudi, da so bili voditelji očitno nepripravljeni. Charli XCX je že na svojem albumu Brat (2024) v pesmi I Think About It All the Time podrobno spregovorila o svoji ambivalentnosti in pritiskih glede materinstva. Dodatno dimenzijo celotni zgodbi daje dejstvo, da je Bateman blizu z igralko Jennifer Aniston , ki so jo mediji desetletja nadlegovali z enakimi vprašanji glede materinstva, in jo je javno branil.

Spoštujte njeno odločitev: Odločitev, da ne želi imeti otrok, je osebna in pomembna. Ne poskušajte je prepričevati ali manipulirati z njo. Kot so zapisali na BBC News, je vsaka vsiljena sugestija o "pravem moškem" ali "ko bo pravi čas" neprimerna in ponižujoča.

Ne jemljite tega osebno: Ženska, ki ne želi otrok, ne zavrača partnerja; to je njena življenjska izbira. Pritisk, tudi v obliki šal ali anekdot, odraža zastarele norme in škoduje partnerskim odnosom.

Ne vsiljujte svojih izkušenj: Izjave, kot je "moja žena je spremenila mnenje, ko je spoznala mene", so neprimerne in žaljive, saj predpostavljajo, da je njena odločitev začasna.

Omogočite spoštljiv pogovor: Če želite razumeti njeno perspektivo, vprašajte premišljeno in poslušajte brez kritik ali posmeha. Kot so zapisali na CNN Entertainment, je ključnega pomena spoštovanje osebne avtonomije.

Ne podcenjujte: Predpostavka, da bo ženska spremenila mnenje "s pravim moškim", je pokroviteljska in zmanjšuje vrednost njene besede. Variety poudarja, da je sprejemanje odločitve partnerice kot enakovredne in odločne bistveno za zdrav in spoštljiv odnos.