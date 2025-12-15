Pred vsemi se je podelal v hlače

Ne boste verjeli, kaj se je zgodilo Hughu Jackmanu na odru med predstavo 'Lepotica in zver'.

Hugh Jackman, eden najbolj priljubljenih hollywoodskih igralcev, je v nedavnem gostovanju v oddaji The Howard Stern Show spregovoril o dogodku iz svojih zgodnjih igralskih let, ki ga spremlja še danes. Med sproščenim pogovorom se je 57letni zvezdnik nasmejal, ko ga je Stern vprašal, ali je res nekoč doživel neprijetno nesrečo na odru – in Jackman je potrdil, da je zgodba resnična.

icon-expand Hugh Jackman FOTO: Profimedia

"Ja, zgodilo se je" – trenutek, ki ga ne more pozabiti

Jackman je razkril, da se je dogodek zgodil v devetdesetih letih, ko je v avstralski gledališki produkciji Lepotica in zver igral samozavestnega Gastona. Ker je imel pogoste glavobole, mu je naturopat svetoval, naj pije več vode – Jackman pa je nasvet vzel zelo resno. Pred jutranjo predstavo je spil skoraj dve galoni vode, kar je vodilo do neizogibnega zapleta. Med prvo pesmijo, ko je moral dvigniti igralko, ki je igrala Belle, je začutil, da je nekaj narobe. "Ko sem jo dvignil, je malo ušlo," je povedal v smehu. "Nosil sem rdeče pajkice in pomislil sem: Uhoh.'" Ko je pesem dosegla vrhunec, je moral sprejeti odločitev: "Ali zapojem visoki ton in tvegam, ali pa ga izpustim in se osramotim. Zapel sem – in teklo je."

Poskus prikrivanja – neuspešen

Po koncu pesmi se je obrnil stran od občinstva, da bi skril madež, a je hitro ugotovil, da je škoda prevelika. "Moje hlače so bile polne. In tam sem stal pred 1500 ljudmi in si mislil: Mogoče se bom izmazal.'" Ko je stopil z odra, je kostumografka takoj opazila, kaj se je zgodilo. V treh minutah je tekočina prepojila celoten kostum. Jackman je zaključil, da ga po tem dogodku nič več ne more spraviti v zadrego.

Od nerodne anekdote do resnih tem

Poleg zabavne zgodbe je Jackman v intervjuju govoril tudi o svojem novem filmu Song Sung Blue, biografski glasbeni drami režiserja Craiga Brewerja. Film pripoveduje zgodbo o paru, ki je v osemdesetih letih vodil tribute skupino posvečeno Neilu Diamondu. Jackman v filmu igra Mika Sardino, ob njem pa nastopa tudi Kate Hudson. Igralec je povedal, da je na projekt izjemno ponosen: "Ko vidim svoj nastop na platnu, si rečem: to je ena najboljših stvari, ki sem jih naredil." Film bo v ameriške kinematografe prišel 25. decembra 2025.

icon-expand Kate Hudson in Hugh Jackman FOTO: Profimedia

Kaj še prihaja za Jackmana?

Avstralski igralec ima pred sabo še dve veliki premieri: Three Bags Full: A Sheep Detective Movie – izid 8. maja 2026 The Death of Robin Hood – izid 4. junija 2026 Obe produkciji sta že dvignili veliko prahu, saj Jackman vstopa v novo ustvarjalno obdobje, ki združuje glasbo, dramo in akcijo.

