Ljubezenska pravljica trajala le tri leta

Zveza igralke Margaret Qualley in glasbenika Jacka Antonoffa se je začela leta 2021, ko sta se spoznala in kmalu postala eden bolj opazovanih parov v svetu zabave. Leta 2022 sta se zaročila, avgusta 2023 pa sta se poročila na razkošni slovesnosti v New Jerseyju, ki so se je udeležili številni znani obrazi iz sveta glasbe in filma.

Od velike ljubezni do konca zakona

icon-expand Margaret Qualley in Jack Antonoff FOTO: Profimedia

Novica o razhodu je presenetila oboževalce, saj sta zvezdnika veljala za zelo povezan par. Govorice o težavah so se začele pojavljati, ko se je Antonoff nekaterih javnih dogodkov udeležil brez žene, med drugim tudi poročnih slavij Taylor Swift. Pozornost javnosti je pritegnilo tudi dogajanje na družbenih omrežjih, kjer so oboževalci opazili spremembe pri objavah, povezanih z njunim odnosom. Po navedbah virov, ki jih povzemajo ameriški mediji, naj bi bil njun odnos v zadnjem obdobju težaven, k napetostim pa naj bi prispevali tudi naporni urniki – Qualleyjina igralska kariera in Antonoffovo delo v glasbeni industriji.

Spoznala sta se na vrhuncu kariere

Margaret Qualley je hči igralke Andie MacDowell in se je v Hollywoodu uveljavila z vlogami v filmih in serijah, med drugim v seriji "Maid" ter filmih "The Substance" in "Once Upon a Time in Hollywood". Jack Antonoff je eden najbolj vplivnih glasbenih producentov svoje generacije. Kot član skupine Bleachers in nekdanji član skupine Fun. je sodeloval s številnimi velikimi glasbenimi imeni, med njimi s Taylor Swift, za katero je produciral številne uspešne albume. Njuna zveza je bila deležna dodatne pozornosti tudi zato, ker je glasbenica Lana Del Rey leta 2023 izdala pesem z naslovom "Margaret", ki jo je navdihnila prav Qualleyjeva.

icon-expand Margaret Qualley in Jack Antonoff FOTO: Profimedia

Poroka, ki se je začela kot hollywoodska pravljica

Ko sta se poročila, je bilo videti, da sta našla popolno ravnovesje med zasebnim življenjem in kariero. Antonoff je o njuni povezavi govoril zelo čustveno, Qualleyjeva pa je v intervjujih poudarjala, da se ob njem počuti sprejeto in podprto. A kot kaže, niti slava, uspeh in velika začetna zaljubljenost niso dovolj, da bi vsak zakon obstal. Po manj kot treh letih zakona se zdaj njuna skupna pot zaključuje. Par uradnega razloga za razhod še ni javno razkril.

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