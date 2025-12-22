Srečo je našla z 22 let mlajšim

Helena Bonham Carter ostaja ena najbolj iskrenih in neustrašnih osebnosti v filmskem svetu. Njena zgodba o ljubezni, razhodu, osebni rasti in novi sreči je dokaz, da se življenje lahko na novo postavi tudi po najtežjih poglavjih. Več pa v nadaljevanju.

Helena Bonham Carter, ena najbolj prepoznavnih britanskih igralk, je v nedavnem pogovoru razkrila, zakaj se v 13 letih zveze s slovitim režiserjem Timom Burtonom nikoli ni odločila za poroko, poroča Daily Mail. Zvezdnica, ki je zaslovela z vlogami v filmih Tima Burtona in seriji Krona, je spregovorila o svojem odnosu do zavezanosti, osebnih izzivih in življenju po razhodu.

Zakaj se nikoli ni poročila?

Helena je v podkastu Fashion Neurosis with Bella Freud povedala, da se ji zakon nikoli ni zdel prava pot. Kot je priznala, ne verjame, da je poroka nujno zdrava ali primerna za vsak par. "Nikoli se nisem poročila, ker tega ne bi mogla iskreno obljubiti. Ne verjamem, da je zakon vedno zdrav," je dejala. Igralka je prvič javno spregovorila tudi o tem, da je nevrodivergentna. Njena ADHD diagnoza je po njenih besedah vplivala na številne vidike življenja, tudi na odnose in idejo o poroki. "Z ADHD bi me organizacija poroke popolnoma posrkala. Vsaka odločitev bi postala obsesija," je priznala.

Ljubezen, ki se je začela na filmskem setu

Helena in Tim Burton sta se spoznala leta 2001 med snemanjem filma Planet opic. Ustvarjalna energija med njima je hitro prerasla v romanco, ki je postala ena najbolj ikoničnih hollywoodskih zvez. Skupaj sta ustvarila vrsto uspešnic, med drugim Charlie in tovarna čokolade, Sweeney Todd, Alica v čudežni deželi in Temne sence. Njuna zveza je bila posebna tudi zaradi nenavadne bivanjske ureditve – živela sta v ločenih, a povezanih hišah v severnem Londonu. Helena je večkrat poudarila, da je tak način življenja zanju odlično deloval.

Razhod, ki ga imenuje "ločitev"

Leta 2014 sta se razšla, Helena pa je priznala, da je bil to eden najtežjih trenutkov njenega življenja. Veliko oporo je našla v prijateljih in svojih otrocih, Billyju in Nell. "Ko se družina razdeli, potrebuješ ljudi okoli sebe, da te držijo pokonci. Bila sem hvaležna za vsakogar, ki mi je pomagal," je povedala. Dodala je, da je za oba bolje, da sta šla vsak svojo pot: "Če se dva ne ujemata več, je bolj pogumno oditi kot ostati."

Nova ljubezen in novo poglavje

Po razhodu s Burtonom je Helena našla srečo z norveškim umetnostnim zgodovinarjem Ryejem Dagom Holmboejem, ki je od nje mlajši 22 let. Par je skupaj od leta 2018 in živi precej bolj umirjeno ter zasebno življenje kot v času njene zveze s Burtonom. Rye naj bi igralki prinesel stabilnost in mir, ki ju je po turbulentnem obdobju potrebovala.

Tim Burton in Monica Bellucci – romanca, ki se je končala

Burton je leta 2022 začel zvezo z italijansko igralko Monico Bellucci, vendar sta se letos jeseni razšla. V skupni izjavi sta poudarila, da se razhajata v dobrih odnosih in z veliko medsebojnega spoštovanja. Monica je kasneje dodala: "Najine poti so se srečale, da sva nekaj ustvarila, nato pa sta se ponovno razšli. Tim bo vedno imel posebno mesto v mojem srcu."

