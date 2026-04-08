Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Heidi Klum in Tom Kaulitz
Mož Heidi Klum razkril hudo kronično bolezen

B.R.
08. 04. 2026 02.26
Nemški glasbenik Tom Kaulitz je v svojem podkastu spregovoril o ponovnem izbruhu glavobola v skupkih, s katerimi se sooča že več let. Po obdobju izboljšanja so se napadi vrnili z veliko intenzivnostjo.

Soprog manekenke Heidi Klum, Tom Kaulitz, je razkril, kako huda bolezen z izjemnimi bolečinami vpliva na njegovo vsakdanje življenje.

Opisuje jih kot eno najtežjih izkušenj v svojem življenju. Med napadi bolečina doseže vrhunec in ga popolnoma onesposobi, epizode pa se lahko ponavljajo več dni zapored.

Heidi Klum in Tom Kaulitz
Heidi Klum in Tom Kaulitz FOTO: Profimedia

Izjemno boleča nevrološka motnja

Glavobol v skupkih velja za eno najbolj bolečih oblik glavobola. Gre za redko nevrološko bolezen, pri kateri se napadi pojavljajo v ciklih – obdobja hudih bolečin se izmenjujejo z obdobji brez simptomov. Bolečina se običajno pojavi na eni strani glave, pogosto okoli očesa, spremljajo pa jo še solzenje, zamašen nos in nemir.

Občutek eksplozije v glavi

Zvezdnik je v podkastu napade opisal zelo nazorno. Povedal je, da ima občutek, kot da bi mu razneslo glavo, bolečino pa ocenjuje z najvišjo možno stopnjo.

Med napadi ne more mirovati – hodi po prostoru, kriči in poskuša ublažiti bolečino. Takšno vedenje je značilno za bolnike s to diagnozo, saj bolečina povzroča izjemen notranji nemir.

Njegovo izpoved so povzeli številni nemški mediji, pri čemer Focus navaja, da je glasbenik stanje opisal kot "popolnoma neobvladljivo", medtem ko Bild poroča še, da napade spremlja občutek izgube nadzora.

Zdravljenje in obvladovanje bolezni

Za lajšanje simptomov uporablja različne metode, med drugim tudi zdravila v obliki pršila, ki jih mora vzeti pravočasno. Če zamudi pravi trenutek, se bolečina hitro stopnjuje.

Ti glavoboli močno vplivajo na kakovost življenja. Napadi so nepredvidljivi in posameznika lahko popolnoma onesposobijo.

4 nevarni tipi glavobolov, na katere morate paziti
Naravno zdravilo za glavobol, ki ga lahko naredite doma
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Tom Kaulitz Heidi Klum glavobol v skupkih nevrološka motnja bolečine zdravje
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1634