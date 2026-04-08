Mož Heidi Klum razkril hudo kronično bolezen

Opisuje jih kot eno najtežjih izkušenj v svojem življenju. Med napadi bolečina doseže vrhunec in ga popolnoma onesposobi, epizode pa se lahko ponavljajo več dni zapored.

Soprog manekenke Heidi Klum, Tom Kaulitz, je razkril, kako huda bolezen z izjemnimi bolečinami vpliva na njegovo vsakdanje življenje.

Glavobol v skupkih velja za eno najbolj bolečih oblik glavobola . Gre za redko nevrološko bolezen, pri kateri se napadi pojavljajo v ciklih – obdobja hudih bolečin se izmenjujejo z obdobji brez simptomov. Bolečina se običajno pojavi na eni strani glave, pogosto okoli očesa, spremljajo pa jo še solzenje, zamašen nos in nemir.

Zvezdnik je v podkastu napade opisal zelo nazorno. Povedal je, da ima občutek, kot da bi mu razneslo glavo, bolečino pa ocenjuje z najvišjo možno stopnjo.

Med napadi ne more mirovati – hodi po prostoru, kriči in poskuša ublažiti bolečino. Takšno vedenje je značilno za bolnike s to diagnozo, saj bolečina povzroča izjemen notranji nemir.

Njegovo izpoved so povzeli številni nemški mediji, pri čemer Focus navaja, da je glasbenik stanje opisal kot "popolnoma neobvladljivo", medtem ko Bild poroča še, da napade spremlja občutek izgube nadzora.