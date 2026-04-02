Hči boksarske legende pripravila razkošno dekliščino

Kot poroča net.hr, je Venezuela Fury, najstarejša hči svetovno znanega boksarja Tysona Furyja, pri komaj 16 letih pripravila dekliščino, ki bi jo zavidale tudi odrasle neveste. Dogodek je pritegnil ogromno pozornosti, ne le zaradi njene mladosti, temveč tudi zaradi razkošja, s katerim družina Fury očitno ne skopari.

Razkošna zabava za 300 povabljencev

Dekliščina je potekala v športnem klubu v Morecambeu, nedaleč od družinskega doma. Prostor so preoblikovali v glamurozno prizorišče, polno zlatih detajlov, cvetličnih aranžmajev in velikih svetlečih napisov. Vse skupaj je delovalo kot kombinacija kraljeve zabave in televizijskega spektakla.

Venezuela Fury FOTO: Profimedia

Venezuela je na rdečo preprogo stopila v bleščeči zlati obleki princeskinega kroja, ki jo je dopolnila s tančico in tiaro. Njen videz je bil očitno skrbno načrtovan, saj je deloval kot uvod v veliko poroko, ki jo družina že pripravlja.

Hrana, glasba in ekipa

Povabljenci so se lahko razvajali ob bogatem bifeju, medtem ko je največ pozornosti požel kotiček z vaflji, kjer so si lahko izbirali dodatke, od jagod do čokolade in Biscoffa. Za glasbo je skrbel DJ, večer pa je bil poln karaok in iger, kar je ustvarilo sproščeno, a hkrati glamurozno vzdušje.

Dogodek ni bil zanimiv le za goste, spremljala ga je tudi ekipa, ki pripravlja oddajo o prihajajoči poroki mlade Furyjeve hčerke.

Mlada nevesta komaj čaka na poroko

Venezuela je za britanske medije povedala, da se poroke izjemno veseli in da komaj čaka, da začne novo poglavje življenja. Poročila se bo s 17-letnim Noahom Priceom, prav tako mladim boksarjem. Par se je zaročil lani, na njen 16. rojstni dan, kar je že takrat sprožilo burne odzive javnosti.

Mama Paris ob njej, Tyson na pripravah

Največja opora ji je bila mama Paris Fury, ki je na zabavi blestela v elegantni zlati obleki. Paris je priznala, da jo je hitrost hčerinega odraščanja nekoliko presenetila, a hkrati poudarila, da v njihovi skupnosti zgodnji zakoni niso nič nenavadnega. Tudi sama se je poročila pri 18 letih. Tyson Fury se dogodka ni udeležil, saj je trenutno na pripravah v Tajlandu, vendar naj bi hčerki stal ob strani pri vseh pomembnih odločitvah. Paris je razkrila, da skupaj skrbita za ostalih šest otrok in da je njun odnos z Venezuelo skoraj kot "sostarševstvo".

Dekliščina Venezuele Fury je bila vse prej kot običajna: razkošna, medijsko izpostavljena in polna simbolike družinske tradicije. Čeprav je mlada, je jasno, da ima ob sebi močno podporo družine, ki stoji za njenimi odločitvami. Poroka, ki prihaja, bo očitno še en spektakel, o katerem bomo še veliko slišali.

