Nihče ni pričakoval tega: Harry in Meghan se po šestih letih vračata v Veliko Britanijo

Princ Harry in Meghan Markle naj bi se v Veliko Britanijo preselila še ta mesec. Družina naj bi se iz Kalifornije preselila v zasebno domovanje, ki ni povezano s kraljevo družino, pri čemer naj bi bila selitev načrtovana za daljše obdobje. Novica je toliko bolj odmevna, ker sta Harry in Meghan po umiku iz kraljevih dolžnosti leta 2020 zapustila Veliko Britanijo in se najprej preselila v Kanado, nato pa v Kalifornijo. V Montecitu sta si ustvarila družinsko življenje daleč od vsakodnevnega dogajanja britanske kraljeve družine. Po poročanju časnika The Guardian naj bi se družina v Veliko Britanijo preselila pred začetkom novega šolskega leta. Ključni del načrta je namreč povezan z njunima otrokoma.

icon-expand Princ Harry in Meghan Markle se vračata domov. FOTO: Profimedia

Archie in Lilibet bosta obiskovala britansko šolo

Največja sprememba za družino bo povezana s sedemletnim princem Archiejem in petletno princeso Lilibet. Otroka naj bi se septembra vključila v britanski šolski sistem. Po informacijah, ki jih je objavil People, sta otroka že vpisana v šolo v Veliki Britaniji. Za Archieja in Lilibet bo to pomemben korak, saj sta doslej odraščala predvsem v Kaliforniji. Lilibet se je tam tudi rodila, medtem ko je Archie rojen v Veliki Britaniji. Družina naj bi živela v zasebnem, neroyalnem oziroma nekraljevskem domu. Natančna lokacija zaradi varnostnih razlogov ni javno razkrita. Tudi njun nekdanji dom Frogmore Cottage, ki sta ga Harry in Meghan uporabljala v času življenja v Veliki Britaniji, naj ne bi bil njuno novo prebivališče.

Kralj Charles je bil o načrtih obveščen

Odločitev ima tudi močno družinsko razsežnost. Po poročanju Reutersa je bil kralj Charles III. o načrtih za selitev obveščen, pri čemer naj bi bila možnost, da bo več časa preživel z vnukoma, pomemben element trenutnega razvoja odnosov. Harry se je v zadnjem obdobju večkrat srečal z očetom. Posebej pomemben je bil njun stik po Harryjevem prihodu v Veliko Britanijo, saj se je odnos med očetom in sinom v zadnjih letih močno zapletel.

icon-expand Archie in Lilibet bosta obiskovala britansko šolo. FOTO: Profimedia

Harry in Meghan se ne vračata med zaposlene člane kraljeve družine

Prav to je ena ključnih podrobnosti zgodbe. Čeprav se Sussexova vračata v državo, ki sta jo pred leti zapustila, za zdaj ni načrtov, da bi ponovno prevzela uradne kraljeve naloge. The Telegraph, ki je prvi objavil informacije o načrtovani selitvi, navaja, da naj bi se družina preselila v zasebno prebivališče zunaj Londona, otroka pa naj bi septembra začela obiskovati britansko šolo. To pomeni, da gre predvsem za družinsko odločitev in ne za formalno vrnitev v monarhijo. Harry in Meghan ostajata vojvoda in vojvodinja Susseška, vendar ne opravljata nalog v imenu kraljeve družine.

Vrnitev prihaja po letih napetosti

Selitev je še posebej zanimiva zaradi zgodovine odnosov med Sussexoma in preostankom kraljeve družine. Harry in Meghan sta se leta 2020 umaknila kot starejša člana kraljeve družine, pozneje pa sta v javnih nastopih, dokumentarni seriji in Harryjevi knjigi razkrila številne podrobnosti o življenju znotraj monarhije. The Guardian v pregledu njunega odnosa s kraljevo družino izpostavlja več ključnih prelomnic, med njimi intervju z Oprah Winfrey leta 2021, Harryjevo knjigo Spare in poznejše sodne postopke, povezane z njegovo varnostjo v Veliki Britaniji. Posebej zapleten ostaja Harryjev odnos s starejšim bratom, princem Williamom. Vrnitev v Veliko Britanijo zato sama po sebi še ne pomeni, da so stare zamere izginile.

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