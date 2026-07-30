Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo

icon-expand Halle Berry znova dokazuje, da leta zanjo očitno niso ovira. FOTO: Profimedia

Igralka v kopalkah pritegnila pozornost tik pred jubilejem

Halle Berry, ki bo avgusta dopolnila 60 let, je s svojimi objavami na Instagramu znova sprožila val navdušenja. Igralka se trenutno sprošča na eksotični lokaciji, kjer uživa v soncu, morju in zasebnosti stran od hollywoodskega vsakdana. Na fotografijah je pokazala samozavesten videz v kopalkah ter dokazala, da je tudi v zrelejših letih v izjemni telesni formi. Njeni oboževalci so hitro preplavili objavo s komentarji in pohvalami, številni pa so poudarili, da je njen videz navdihujoč.

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Halle Berry že desetletja velja za eno najlepših igralk Hollywooda

Igralka je ena najbolj prepoznavnih ameriških igralk, ki je kariero zgradila z vlogami v filmih, kot so X-Men, Catwoman in James Bond: Umri kdaj drugič. Leta 2002 je postala tudi prva temnopolta igralka, ki je prejela oskarja za najboljšo igralko za vlogo v filmu Monster's Ball. Čeprav je od njenega največjega hollywoodskega vzpona minilo že več desetletij, še vedno velja za eno izmed zvezdnic, ki redno pritegnejo pozornost s svojo energijo in videzom.

Skrivnost njene postave je disciplina, ne bližnjice

Berryjeva že dolgo govori o tem, da za svojo telesno pripravljenost skrbi z redno vadbo in premišljeno prehrano. V preteklosti je večkrat razkrila, da zaradi sladkorne bolezni tipa 1 posebno pozornost namenja prehrani in življenjskemu slogu. Igralka pogosto poudarja pomen treninga za moč, gibljivosti in vzdržljivosti. Njeni treningi vključujejo kombinacijo borilnih veščin, vaj z lastno težo, kardio vadbe in funkcionalnih vaj. Prav zaradi takšnega pristopa številni strokovnjaki za telesno pripravljenost poudarjajo, da videz ni rezultat ene same skrivnosti, ampak dolgoročnih navad, prilagojenih posamezniku.

icon-expand halle berry FOTO: Profimedia

Zvezdnica, ki se ne boji pokazati samozavesti

Halle Berry je znana tudi po tem, da se ne izogiba bolj drznim objavam na družbenih omrežjih. Svoje telo in staranje pogosto predstavlja brez pretiranega olepševanja ter s tem spodbuja bolj pozitiven odnos do zrelejših let. Njene fotografije z dopusta so še en dokaz, da igralka ne namerava skrivati svoje samozavesti. Namesto tega poudarja, da so leta le številka in da je pomembno predvsem dobro počutje. Tik pred 60. rojstnim dnem tako Halle Berry še vedno ostaja ena izmed hollywoodskih ikon, ki s svojo podobo in življenjskim slogom vzbuja pozornost po vsem svetu.

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