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Hailey Bieber
Zabava

Mlada mamica razvnela splet: Ljudje ne morejo verjeti, kako dobro je videti

B.R.
23. 06. 2026 11.40
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Hailey Bieber je znova v središču pozornosti, potem ko je postala obraz nove kampanje, ki jo je podpisala Kim Kardashian. Minimalistične in zelo drzne fotografije so v hipu zaokrožile po spletu in sprožile val navdušenja med oboževalci, ki pravijo, da manekenka "izgleda bolje kot kadarkoli prej".

"Effortless" slog, ki je postal njen zaščitni znak

Hailey Bieber je v zadnjih letih postala sinonim za minimalistično estetiko – čiste linije, naravna ličila in sproščen, a zelo dodelan videz.

V intervjuju za ELLE je poudarila, da njen slog ni premišljena formula, temveč način življenja. "Za poletje in potovanja rada ohranjam stvari čim bolj preproste. Sproščeno je zame edini pravi opis," je pojasnila.

Prav ta pristop je razlog, da jo modne znamke pogosto izberejo kot obraz kampanj, saj po mnenju ustvarjalcev "naravno dvigne tudi najbolj osnovne kose".

Oboževalci: "Videti je neverjetno dobro"

Na družbenih omrežjih so odzivi ob novih fotografijah izjemno hitri. Komentarji se vrstijo od "to je njen najboljši videz do zdaj" do "videti je popolno".

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Številni oboževalci poudarjajo, da Hailey izžareva posebno kombinacijo samozavesti in naravne lepote, ki jo je težko posnemati.

Na Redditu in Instagramu se pojavljajo tudi komentarji, da je njen videz "brez truda, a popolnoma dovršen", kar je točno tisti učinek, po katerem je znana.

Hailey Bieber je v zadnjih letih postala sinonim za minimalistično estetiko.
Hailey Bieber je v zadnjih letih postala sinonim za minimalistično estetiko. FOTO: Profimedia

Justin Bieber: odnos, ki je nenehno pod drobnogledom

Veliko pozornosti pa Hailey dobiva tudi zaradi svojega zasebnega življenja z Justinom Bieberjem. Par je poročen od leta 2018 in ima sina Jacka Bluesa Bieberja, rojenega leta 2024.

Kot poročajo tuji mediji (People, Cosmopolitan, GQ intervju), Hailey pogosto poudarja, da odnos ni popoln, ampak temelji na sprotnem prilagajanju. "Najin odnos jemljeva dan za dnem," je povedala v enem od intervjujev, kjer je govorila o zakonu in pritisku javnosti.

Dodala je tudi, da je po rojstvu sina njuno življenje postalo bolj usmerjeno v družino in zaščito zasebnosti.

Justin Bieber je v preteklosti v intervjujih in objavah večkrat izrazil podporo svoji ženi ter jo opisal kot osebo, ki ga prizemlji in mu pomaga ohranjati ravnovesje v javnem življenju.

Družina in življenje zunaj žarometov

Kljub nenehni medijski pozornosti Hailey poskuša svoje zasebno življenje ohraniti čim bolj stran od javnosti. Z Justinom se pogosto izogibata prekomernemu razkrivanju podrobnosti o sinu, čeprav občasno delita utrinke družinskega življenja.

Po poročanju ameriških medijev par trenutno veliko pozornosti namenja družini in stabilnosti, še posebej po rojstvu prvega otroka, kar je močno spremenilo njuno dinamiko.

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