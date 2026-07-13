Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Beata MonaLisa Thunberg
Zabava

Greta Thunberg ima sestro, ki preseneča: namesto aktivizma izbrala glasbeni oder

B.R.
13. 07. 2026 12.55
0

Greto Thunberg svet pozna kot eno najbolj prepoznavnih okoljskih aktivistk, njena mlajša sestra Beata MonaLisa pa si ime ustvarja na povsem drugem področju. Namesto protestnih govorov je izbrala glasbo, oder in umetniški izraz.

Beata MonaLisa Thunberg, ki se v glasbenem svetu predstavlja tudi kot Bea, je mlajša sestra Grete Thunberg. Čeprav jo javnost pogosto najprej opazi zaradi družinske povezave z eno najbolj znanih aktivistk na svetu, se sama želi uveljaviti kot samostojna umetnica.

Beata MonaLisa Thunberg pri 19.
Beata MonaLisa Thunberg pri 19. FOTO: Profimedia

Njena pot je precej drugačna od Gretine. Medtem ko je Greta zaslovela z okoljskim aktivizmom in ostrimi nastopi proti neukrepanju glede podnebnih sprememb, je Bea svojo energijo usmerila v glasbo.

V intervjuju za Interview Magazine je pojasnila tudi, da njeno ime Beata MonaLisa ni umetniško ime, ampak njeno pravo ime. Dodala je, da je ime Mona dobila po babici, Lisa pa po prababici.

Namesto aktivizma izbrala glasbo

Bea se je že od mladosti ukvarjala z nastopanjem in umetnostjo. Njeno področje so predvsem pop glasba, čustvene balade in odrski nastopi, s katerimi želi izraziti lastne izkušnje in občutke.

Njena glasbena podoba je precej drugačna od podobe, ki jo svet povezuje z Greto. Medtem ko je starejša sestra znana po resnem javnem nastopanju in okoljskih sporočilih, Bea gradi svojo kariero skozi melodije, besedila in vizualno podobo.

Kot so zapisali pri People, si Beata prizadeva, da bi jo ljudje prepoznali po njenem delu in ne zgolj kot "sestro Grete Thunberg".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Želi ustvariti svojo zgodbo

Življenje v senci zelo slavnega družinskega člana ni preprosto. Greta je že pri šestnajstih letih postala globalna ikona, njeni govori in nastopi pa so jo postavili v središče svetovne pozornosti.

Malena Ernman, Svante Thunberg in hčerki Greta and Beata
Malena Ernman, Svante Thunberg in hčerki Greta and Beata FOTO: Profimedia

Bea pa se je odločila za drugačen pristop. Njena želja je ustvariti lastno glasbeno identiteto in dokazati, da lahko uspe tudi na področju, ki nima neposredne povezave z okoljevarstvom.

Pri tem ne skriva, da ji družinska prepoznavnost prinaša dodatno zanimanje javnosti, vendar želi, da se pozornost usmeri predvsem na njeno glasbo.

Drzna umetniška podoba in drugačen slog

Beata MonaLisa se od Grete razlikuje tudi po javni podobi. Njeni nastopi so bolj povezani z zabavno industrijo, modo in čustvenim izražanjem, zato so jo nekateri tuji mediji opisali kot bolj drzno pop izvajalko.

Kot poroča The Sun, je prav ta drugačnost pritegnila pozornost javnosti, saj predstavlja popolnoma drugačen obraz družine Thunberg. Kljub temu primerjava med sestrama ni bistvo njene kariere – obe sta izbrali področje, na katerem želita pustiti svoj pečat.

Beata MonaLisa Thunberg si želi predvsem tega, da jo občinstvo spozna kot pevko in umetnico. Čeprav bo povezava z Greto verjetno vedno del njene zgodbe, svojo prepoznavnost poskuša ustvariti z lastnim glasom.

Viri: Interview Magazine, People, The Sun, Daily Mail, 4U Magazine

Beata MonaLisa Thunberg Greta Thunberg glasba umetnost švedska glasbenica Beata MonaLisa pop glasba
Fit

Zvezdnik pri 83 letih še vedno v neverjetni formi

Moskisvet.com Greta Thunberg kritizirala Švedsko na Evroviziji
24ur.com 'Glavna težava bi morala biti, koliko bleščic boš dal nase, ne pa, če preživiš'
24ur.com Avril Lavigne na podelitvi nagrad v sporu z golo protestnico
24ur.com Kakšno glasbo posluša Dončićeva Anamaria?
Moskisvet.com Kontroverzna slavna pevka nastopila kar gola
24ur.com Teja Jugovic: Primarno nisem nikoli bila pevka
Zadovoljna.si Tako je bila pred leti videti mama Grete Thunberg
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1795