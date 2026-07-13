Greta Thunberg ima sestro, ki preseneča: namesto aktivizma izbrala glasbeni oder

Beata MonaLisa Thunberg, ki se v glasbenem svetu predstavlja tudi kot Bea, je mlajša sestra Grete Thunberg. Čeprav jo javnost pogosto najprej opazi zaradi družinske povezave z eno najbolj znanih aktivistk na svetu, se sama želi uveljaviti kot samostojna umetnica.

icon-expand Beata MonaLisa Thunberg pri 19. FOTO: Profimedia

Njena pot je precej drugačna od Gretine. Medtem ko je Greta zaslovela z okoljskim aktivizmom in ostrimi nastopi proti neukrepanju glede podnebnih sprememb, je Bea svojo energijo usmerila v glasbo. V intervjuju za Interview Magazine je pojasnila tudi, da njeno ime Beata MonaLisa ni umetniško ime, ampak njeno pravo ime. Dodala je, da je ime Mona dobila po babici, Lisa pa po prababici.

Namesto aktivizma izbrala glasbo

Bea se je že od mladosti ukvarjala z nastopanjem in umetnostjo. Njeno področje so predvsem pop glasba, čustvene balade in odrski nastopi, s katerimi želi izraziti lastne izkušnje in občutke. Njena glasbena podoba je precej drugačna od podobe, ki jo svet povezuje z Greto. Medtem ko je starejša sestra znana po resnem javnem nastopanju in okoljskih sporočilih, Bea gradi svojo kariero skozi melodije, besedila in vizualno podobo. Kot so zapisali pri People, si Beata prizadeva, da bi jo ljudje prepoznali po njenem delu in ne zgolj kot "sestro Grete Thunberg".

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Želi ustvariti svojo zgodbo

Življenje v senci zelo slavnega družinskega člana ni preprosto. Greta je že pri šestnajstih letih postala globalna ikona, njeni govori in nastopi pa so jo postavili v središče svetovne pozornosti.

icon-expand Malena Ernman, Svante Thunberg in hčerki Greta and Beata FOTO: Profimedia

Bea pa se je odločila za drugačen pristop. Njena želja je ustvariti lastno glasbeno identiteto in dokazati, da lahko uspe tudi na področju, ki nima neposredne povezave z okoljevarstvom. Pri tem ne skriva, da ji družinska prepoznavnost prinaša dodatno zanimanje javnosti, vendar želi, da se pozornost usmeri predvsem na njeno glasbo.

Drzna umetniška podoba in drugačen slog