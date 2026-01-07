Na poroki je vse spravil v jok

Slavni kuharski mojster Gordon Ramsay je znan po ostrih besedah, a tokrat je s povsem drugačnim tonom poskrbel, da so se mnogim orosile oči, poroča National World. Na poroki svoje hčerke Holly Ramsay je namreč pripravil govor, ki je po besedah njegove najmlajše hčerke Tilly ganil prav vse goste. Holly, stara 26 let, se je 27. decembra v veličastni opatiji Bath poročila z olimpijskim plavalcem Adamom Peatyjem. Dogodek je bil poln zvezdniških imen – med gosti sta bila tudi Sir David Beckham in Lady Victoria Beckham – a so pozornost pritegnile tudi družinske razmere. Peatyjeva starša, Caroline in Mark, se poroke nista udeležila, kar je sprožilo številne ugibanja o družinskih napetostih.

Tilly: "Vsi smo jokali"

Tilly Ramsay, ki je bila sestrina priča, je v oddaji This Morning opisala, kako čustven je bil dan: "Bilo je neverjetno ganljivo. Videti Holly in Adama tako srečna je bilo nekaj posebnega. Za vse nas je bil to velik dan." Razkrila je tudi, da je pomagala očetu pri pripravi govora: "Seveda sem mu pomagala. Mislim, da je bilo na božični večer, ko sem eno uro sedela z njim, medtem ko je bral govor. Pregledala sva vse, a ni bilo treba ničesar spreminjati. Bil je popoln. Vse je spravil v jok."

Gordon Ramsay: "Bil sem čustvena razvalina"

Ramsay, ki je oče treh hčera, je priznal, da ga je trenutek popolnoma prevzel: "Vsak oče sanja o tem trenutku. Ko pride, si popolnoma razsut. Govor je bil popoln, vse je šlo gladko, a to je res težka naloga – moraš biti topel, iskren, čustven."

Nevesta v obleki svoje mame iz leta 1996

Po obredu je Holly presenetila vse, ko se je za večerni sprejem preoblekla v poročno obleko svoje mame iz leta 1996. V dvorano je vstopila ob pesmi Take A Chance On Me skupine ABBA. Ramsay je priznal, da ga je hčerina odločitev presenetila: "Iskreno, bil sem šokiran. Obleko je nosila skoraj ves večer. Ne vem, zakaj se moraš trikrat preobleči." V pogovoru za Vogue je Holly povedala, da jo je pri izbiri poročne obleke navdihnila eleganca Grace Kelly in sodobna prefinjenost valižanske princese. V rokah je nosila šopek belih ranunkul.

Rdeča nit elegance: Lady Beckham poskrbela za modne detajle

Holly sta na poroki spremljali sestri Megan in Tilly kot glavni priči, pridružila pa se jima je tudi Peatyjeva sestra Bethany kot družica. Vse tri so nosile dolgo rdečo svileno obleko, ki jo je oblikovala družinska prijateljica Lady Victoria Beckham.

