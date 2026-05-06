Goran Dragić
Ob Dragićevem 40. rojstnem dnevu razkrila čustveno sporočilo

B.R.
06. 05. 2026 12.21
0

Ob 40. rojstnem dnevu nekdanjega slovenskega košarkarja Gorana Dragića je njegova partnerka Greice Murphy delila čustveno sporočilo in utrinke iz njunega skupnega življenja. V zapisu je poudarila njuno pot, polno spominov, izzivov in družinskih trenutkov.

Ganljivo rojstnodnevno sporočilo ob 40. letu

Ob njegovem jubileju je Greice Murphy, sopotnica Gorana Dragića na družbenih omrežjih delila zelo osebno in čustveno sporočilo, v katerem je zapisala: "Štirideset let zgodb, lekcij, zmag, vztrajnosti, ponovnih začetkov ... in nekako še vedno nosiš isti ogenj, srce in strast, zaradi katere sem se vanj zaljubila že na začetku."

V nadaljevanju je poudarila njuno skupno življenjsko pot in dodala: "Potovala sva po vsem svetu, doživela nepozabne trenutke, ustvarila čudovite spomine z otroki, praznovala neverjetne vrhunce, se soočala z izzivi, se smejala, rasla in skupaj ustvarila celo življenje zgodb na tej poti."

Svoje voščilo je zaključila z ganljivimi besedami: "Vse najboljše za 40. rojstni dan, ljubezen moja, in dobrodošel v 4.0 turbo načinu! Na zdravje za naslednje desetletje, naj bo najboljše do zdaj. Ljubim te."

Par je v zadnjih letih pogosto delil utrinke iz zasebnega življenja, vključno s potovanji in družinskimi trenutki. Po poročanju medijev, kot je People Magazine, Dragić po koncu profesionalne kariere več časa posveča družini in zasebnemu življenju, kar se odraža tudi v bolj umirjenem tempu vsakdana.

Njuno življenje vključuje veliko potovanj in skupnih doživetij, kar Greice pogosto izpostavlja tudi v svojih objavah, kjer poudarja povezanost in skupno rast.

To je poleti počel Luka Dončić
FOTOGALERIJA: Goran Dragić novi ambasador Športnih iger mladih

Goran Dragić je nekdanji slovenski profesionalni košarkar, ki velja za enega najuspešnejših športnikov v zgodovini Slovenije. Svojo športno pot je začel v domačem okolju, kjer je igral za klube Ilirija, Geoplin Slovan in kasneje za Union Olimpijo, kjer je prvič opozoril nase z izjemnim talentom in napadalnim slogom igre.

Kasneje je kariero nadaljeval v Španiji pri Baskonii, kar mu je odprlo vrata v najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu, NBA, kamor je prestopil leta 2008. V ligi NBA je igral več kot petnajst sezon in v tem času zamenjal več ekip, med njimi Phoenix Suns, Houston Rockets, Miami Heat, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Chicago Bulls in Milwaukee Bucks, kjer je tudi zaključil svojo profesionalno pot.

Njegov največji klubski dosežek v NBA je bil izbor na All-Star tekmo leta 2018, ko je nastopal v dresu Miami Heata in dokazal, da sodi med najboljše organizatorje igre v ligi. Še večji pečat pa je pustil leta 2017, ko je s slovensko reprezentanco osvojil zlato medaljo na evropskem prvenstvu in bil hkrati izbran za najkoristnejšega igralca turnirja, kar ostaja eden največjih uspehov v zgodovini slovenskega športa.

Po koncu sezone 2022–2023 je uradno zaključil profesionalno kariero in se umaknil iz aktivnega športa, kot poročajo mednarodni športni viri, ter se posvetil zasebnemu življenju in družini.

Pred svojo trenutno partnerko je bil poročen z Majo Dragić, s katero ima dva otroka, sina in hčerko.

Ti zvezdniki košarke bodo nastopili na poslovilni tekmi Gorana Dragića
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
