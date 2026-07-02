Svet diska je izgubil legendo: umrl Victor Willis iz Village People

Victor Willis je bil najbolj prepoznaven glas uspešnic YMCA, Macho Man, In the Navy in Go West, s katerimi so Village People v poznih sedemdesetih letih postali ena največjih disko senzacij na svetu. Poleg tega, da je bil glavni vokalist, je sodeloval tudi pri pisanju nekaterih največjih uspešnic skupine, poročata glasbeni reviji Variety in Pitchfork.

Victor Edward Willis se je rodil 1. julija 1951 v Dallasu v Teksasu, odraščal pa je v San Franciscu, kjer je prve pevske izkušnje nabiral v očetovi baptistični cerkvi. Pozneje se je preselil v New York, nastopal na Broadwayu in sodeloval v muzikalu The Wiz, kjer ga je opazil francoski producent Jacques Morali . Prav Morali je leta 1977 skupaj s Henrijem Belolom ustvaril skupino Village People, katere zaščitni znak so postali prepoznavni kostumi in nalezljive disko uspešnice.

Willis je skupino zapustil leta 1980, v naslednjih letih pa se je spopadal z odvisnostjo od drog in številnimi pravnimi spori glede avtorskih pravic. Po dolgotrajni sodni bitki je leta 2015 pridobil pomemben delež avtorskih pravic za 13 pesmi skupine, dve leti pozneje pa se je vrnil kot glavni pevec Village People in z njimi ponovno začel koncertirati.

V zadnjih letih je Willis pogosto polnil naslovnice tudi zaradi uspešnice YMCA, ki jo je na svojih predvolilnih shodih in javnih nastopih redno uporabljal ameriški predsednik Donald Trump. Kot poroča The Guardian, je Willis večkrat poudaril, da pesem ni bila napisana kot gejevska himna, čeprav je skozi desetletja postala eden najbolj prepoznavnih simbolov skupnosti LGBTQ+. Njegova stališča o uporabi pesmi v politične namene so se skozi leta večkrat spreminjala.

Le nekaj tednov pred smrtjo je Willis z Village People zaključil evropsko turnejo in še naprej aktivno nastopal. Novico o njegovi smrti so z žalostjo pospremili številni glasbeniki in oboževalci, ki se ga bodo spominjali predvsem kot enega najprepoznavnejših glasov disko obdobja. Njegove pesmi tudi skoraj pet desetletij po nastanku ostajajo nepogrešljiv del športnih prireditev, zabav in plesišč po vsem svetu.