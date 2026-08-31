Umrl je legendarni hrvaški pevec: njegove pesmi bodo živele naprej

Jimmy Stanić je nastopal skoraj do konca

Novico o smrti Stjepana Jimmyja Stanića je 30. avgusta 2026 objavila Hrvaška radiotelevizija. Kot poroča HRT, je glasbenik skoraj do zadnjih trenutkov ostal zvest odru in glasbi, ki sta zaznamovala njegovo življenje. Stanić se je rodil leta 1929 v Zagrebu. Z glasbo se je ukvarjal že od mladosti, poleg petja pa je igral kitaro in kontrabas. Prav slednji je pomembno zaznamoval njegove zgodnje glasbene korake, saj je bil Stanić v mladih letih tesno povezan z džezom. Njegova kariera je bila nenavadno dolga tudi za glasbene razmere njegovega časa. Glas Istre ob novici o njegovi smrti poudarja, da je na glasbeni sceni vztrajal več kot 70 let in v tem obdobju zaznamoval več generacij poslušalcev.

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Usodni trenutek s slavnim Dizzyjem Gillespiejem

Ena najbolj zanimivih zgodb iz Stanićeve kariere sega v leto 1956, ko je v Zagrebu nastopil sloviti ameriški džezovski trobentač Dizzy Gillespie. Po podatkih Hrvaške radiotelevizije je Gillespiejev kontrabasist takrat manjkal, zato je mladi Stanić nepričakovano vskočil kot zamenjava in nastopil z njegovo zasedbo. Dogodek je bil pomemben trenutek v njegovi glasbeni poti in dobro ponazarja, kako izkušen glasbenik je bil že v mladih letih. Stanić je pozneje nastopal po zagrebških klubih ter tudi v tujini. Njegov glasbeni izraz je ostajal širok: prepletal je džez, swing, šlagerje in zabavno glasbo, zaradi česar ga je bilo težko uvrstiti zgolj v eno glasbeno zvrst.

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Kavboj Jimmy ga je izstrelil med prepoznavne izvajalce

Širša javnost ga je še posebej spoznala s pesmijo Kauboj Jimmy. Zanimiva podrobnost je, da Stanić vzdevka Jimmy ni dobil zaradi pesmi. Prav nasprotno – vzdevek je imel že prej, zaradi njega pa je dobil tudi pesem. Hrvaška radiotelevizija pojasnjuje, da mu je skladbo ponudil Nikica Kalogjera, ko je bil Stanić član njegovega vokalnega ansambla. Pesem je nato postala ena njegovih najbolj prepoznavnih skladb in pomemben del njegovega umetniškega imena. Med skladbami, po katerih se ga bodo poslušalci še dolgo spominjali, so tudi Kukavica, Prolazi sve, Moja kobila Suzi in Dimnjačar. Prav slednjo je pogosto izvajal skupaj s svojo ženo Barbaro.

Njegov zaščitni znak niso bile samo pesmi

Jimmy Stanić je bil več kot pevec in glasbenik. Na odru je združeval glasbo, pripovedovanje in humor, zaradi česar so bili njegovi nastopi prepoznavni tudi takrat, ko je že zdavnaj presegel leta, pri katerih večina izvajalcev zaključi aktivno kariero. Jutarnji list ob njegovi smrti izpostavlja prav njegovo izjemno dolgo prisotnost na odru, pa tudi dejstvo, da je za svoje delo prejel porina za življenjsko delo in nagrado nova ploča za izjemen prispevek diskografiji in glasbeni kulturi. Leta 2013 je prejel porina za življenjsko delo. Njegova glasbena pot se s tem ni končala, saj je ostal dejaven tudi v poznejših letih. Hrvaška radiotelevizija je še leta 2026 poročala o njegovem nastopanju pri 97 letih.

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Z Barbaro je delil tudi življenje in oder

Pomemben del njegovega zasebnega in glasbenega življenja je bila žena Barbara. Spoznala sta se leta 1977 v Portorožu, njuna zveza pa je pozneje prerasla v dolgoletno partnerstvo in zakon. Kot je poročal Tportal, sta se zaročila in bila skupaj več kot desetletje, poročila pa sta se leta 1990. Barbara ni bila zgolj njegova življenjska sopotnica, saj sta si večkrat delila tudi oder. Njuno zgodbo je v svojih zapisih ob Stanićevi smrti izpostavila tudi Gloria, ki je spomnila, da je Jimmy svojo ženo opisoval kot posebno osebo v svojem življenju. Prav njuna povezanost je bila eden od razlogov, da je njun odnos skozi leta postal del zgodbe o legendarnem glasbeniku.

Za njim ostajajo pesmi, ki jih poznajo generacije