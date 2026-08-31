Umrl je legendarni hrvaški pevec: njegove pesmi bodo živele naprej

Jimmy Stanić je nastopal skoraj do konca
Novico o smrti Stjepana Jimmyja Stanića je 30. avgusta 2026 objavila Hrvaška radiotelevizija. Kot poroča HRT, je glasbenik skoraj do zadnjih trenutkov ostal zvest odru in glasbi, ki sta zaznamovala njegovo življenje.
Stanić se je rodil leta 1929 v Zagrebu. Z glasbo se je ukvarjal že od mladosti, poleg petja pa je igral kitaro in kontrabas. Prav slednji je pomembno zaznamoval njegove zgodnje glasbene korake, saj je bil Stanić v mladih letih tesno povezan z džezom.
Njegova kariera je bila nenavadno dolga tudi za glasbene razmere njegovega časa. Glas Istre ob novici o njegovi smrti poudarja, da je na glasbeni sceni vztrajal več kot 70 let in v tem obdobju zaznamoval več generacij poslušalcev.
Usodni trenutek s slavnim Dizzyjem Gillespiejem
Ena najbolj zanimivih zgodb iz Stanićeve kariere sega v leto 1956, ko je v Zagrebu nastopil sloviti ameriški džezovski trobentač Dizzy Gillespie.
Po podatkih Hrvaške radiotelevizije je Gillespiejev kontrabasist takrat manjkal, zato je mladi Stanić nepričakovano vskočil kot zamenjava in nastopil z njegovo zasedbo. Dogodek je bil pomemben trenutek v njegovi glasbeni poti in dobro ponazarja, kako izkušen glasbenik je bil že v mladih letih.
Stanić je pozneje nastopal po zagrebških klubih ter tudi v tujini. Njegov glasbeni izraz je ostajal širok: prepletal je džez, swing, šlagerje in zabavno glasbo, zaradi česar ga je bilo težko uvrstiti zgolj v eno glasbeno zvrst.
Kavboj Jimmy ga je izstrelil med prepoznavne izvajalce
Širša javnost ga je še posebej spoznala s pesmijo Kauboj Jimmy. Zanimiva podrobnost je, da Stanić vzdevka Jimmy ni dobil zaradi pesmi. Prav nasprotno – vzdevek je imel že prej, zaradi njega pa je dobil tudi pesem.
Hrvaška radiotelevizija pojasnjuje, da mu je skladbo ponudil Nikica Kalogjera, ko je bil Stanić član njegovega vokalnega ansambla. Pesem je nato postala ena njegovih najbolj prepoznavnih skladb in pomemben del njegovega umetniškega imena.
Med skladbami, po katerih se ga bodo poslušalci še dolgo spominjali, so tudi Kukavica, Prolazi sve, Moja kobila Suzi in Dimnjačar. Prav slednjo je pogosto izvajal skupaj s svojo ženo Barbaro.
Njegov zaščitni znak niso bile samo pesmi
Jimmy Stanić je bil več kot pevec in glasbenik. Na odru je združeval glasbo, pripovedovanje in humor, zaradi česar so bili njegovi nastopi prepoznavni tudi takrat, ko je že zdavnaj presegel leta, pri katerih večina izvajalcev zaključi aktivno kariero.
Jutarnji list ob njegovi smrti izpostavlja prav njegovo izjemno dolgo prisotnost na odru, pa tudi dejstvo, da je za svoje delo prejel porina za življenjsko delo in nagrado nova ploča za izjemen prispevek diskografiji in glasbeni kulturi.
Leta 2013 je prejel porina za življenjsko delo. Njegova glasbena pot se s tem ni končala, saj je ostal dejaven tudi v poznejših letih. Hrvaška radiotelevizija je še leta 2026 poročala o njegovem nastopanju pri 97 letih.
Z Barbaro je delil tudi življenje in oder
Pomemben del njegovega zasebnega in glasbenega življenja je bila žena Barbara. Spoznala sta se leta 1977 v Portorožu, njuna zveza pa je pozneje prerasla v dolgoletno partnerstvo in zakon.
Kot je poročal Tportal, sta se zaročila in bila skupaj več kot desetletje, poročila pa sta se leta 1990. Barbara ni bila zgolj njegova življenjska sopotnica, saj sta si večkrat delila tudi oder.
Njuno zgodbo je v svojih zapisih ob Stanićevi smrti izpostavila tudi Gloria, ki je spomnila, da je Jimmy svojo ženo opisoval kot posebno osebo v svojem življenju. Prav njuna povezanost je bila eden od razlogov, da je njun odnos skozi leta postal del zgodbe o legendarnem glasbeniku.
Za njim ostajajo pesmi, ki jih poznajo generacije
Stjepan Jimmy Stanić je pripadal generaciji glasbenikov, ki so svojo kariero gradili več desetletij in se prilagajali številnim spremembam na glasbeni sceni. Od džezovskih začetkov do zabavne glasbe je ohranil značilen slog, zaradi katerega ga je bilo mogoče prepoznati že po nekaj taktih.
Njegove pesmi niso ostale priljubljene zgolj zaradi melodij. Del njegove zapuščine je tudi način, kako je nastopal: sproščeno, duhovito in brez občutka, da bi moral slediti trenutnim glasbenim modam.
Stanić je tako za seboj pustil kariero, dolgo več kot sedem desetletij, številne znane skladbe in spomin na izvajalca, ki je tudi v poznih letih znal stopiti pred občinstvo z enako igrivostjo kot nekoč. Z njegovo smrtjo je hrvaška glasbena scena izgubila eno svojih najbolj prepoznavnih osebnosti, njegove pesmi pa ostajajo del glasbenega spomina več generacij.
Viri: HRT; Glas Istre; Gloria; Jutarnji list; Tportal; Glas Hrvatske
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