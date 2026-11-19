Umrl John Christ, kitarist skupine Danzig

John Christ, s pravim imenom John Wolfgang Knoll, je umrl v nedeljo, 15. novembra 2026, star 61 let. Novico o njegovi smrti je dan pozneje sporočila njegova družina na glasbenikovih uradnih družbenih omrežjih in spletni strani. "S težkim srcem sporočamo, da nas je John Christ mirno zapustil," so zapisali v poslovilnem sporočilu. Ob tem so se zahvalili vsem, ki so ga podpirali, in prosili za spoštovanje zasebnosti družine. Pogrebne slovesnosti po njihovih navedbah ne načrtujejo. Vzrok smrti za zdaj ni znan. Kot poroča ameriški glasbeni medij Rolling Stone, je glasbenik že septembra obvestil oboževalce, da se spopada z resnimi zdravstvenimi težavami in potrebuje čas za okrevanje.

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Zdravstvene težave je razkril že pred smrtjo

Christ se je v začetku septembra oglasil svojim oboževalcem in pojasnil, zakaj ga že nekaj časa ni bilo v javnosti. Razkril je, da se ukvarja z zdravstveno težavo, ki mu povzroča precej preglavic, ter da okreva po navodilih zdravnikov. Ti so mu svetovali večmesečni počitek, zato je začasno odpovedal zasebne ure kitare, delavnice in nastope v živo. Oboževalcem je zagotovil, da se jim bo oglasil, ko bo znova dovolj pri močeh. Kljub temu je bila novica o njegovi smrti za številne ljubitelje rocka in heavy metala boleč udarec. Družina podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju in vzroku smrti ni razkrila.

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S skupino Danzig ustvaril glasbeno zgodovino

John Christ je bil eden ključnih članov klasične zasedbe skupine Danzig, ki jo je vodil pevec Glenn Danzig, ustanovitelj slovite punkovske skupine Misfits. Glasbenik se je skupini pridružil leta 1987, ko je še delovala pod imenom Samhain, pozneje pa sodeloval pri oblikovanju prepoznavnega zvoka skupine Danzig. Njegovo igranje je združevalo elemente bluesa, hard rocka in heavy metala, posebej prepoznavni pa so bili njegovi energični kitarski rifi in izraziti solistični vložki. Sodeloval je pri prvih štirih studijskih albumih skupine: Danzig iz leta 1988, Danzig II: Lucifuge iz leta 1990, Danzig III: How the Gods Kill iz leta 1992 in Danzig 4P iz leta 1994. Na tem obdobju temelji tudi velik del glasbene zapuščine skupine. Med najbolj prepoznavnimi skladbami je Mother, ki je postala ena največjih uspešnic zasedbe. Christov prispevek je mogoče slišati tudi na koncertnih posnetkih in razširjeni izdaji Thrall-Demonsweatlive. Britanski glasbeni medij Louder Sound izpostavlja, da je bil njegov kitarski slog pomemben del zvoka skupine v obdobju, ko si je ta ustvarila mednarodno prepoznavnost.

icon-expand Bil je član skupine Danzig, ki jo je vodil pevec Glenn Danzig. FOTO: Profimedia

Skupino zapustil leta 1995 in začel samostojno pot

Christ je skupino Danzig zapustil leta 1995. V ozadju so bile napetosti in težave v komunikaciji z Glennom Danzigom. Kljub razhodu je glasbenik pozneje o skupnem obdobju govoril z nostalgijo in priznal, da bi si želel, da bi bili člani takrat bolj zreli ter bi nesoglasja znali rešiti drugače. Po odhodu iz skupine se je posvetil samostojnemu ustvarjanju. Leta 1999 je izdal album Flesh Caffeine, na katerem je lahko raziskoval tudi drugačne glasbene pristope in ustvarjal brez pričakovanj, ki jih je prinašalo delo v veliki skupini. Njegova glasbena pot pa ni bila brez težkih preizkušenj. Leta 2003 je doživel hudo prometno nesrečo, v kateri si je poškodoval roke. Po poškodbi je moral prilagoditi način igranja kitare in znova osvojiti nekatere tehnike. Na oder se je vrnil leta 2009, čeprav so posledice poškodbe še naprej vplivale na njegovo igranje.

Odhaja glasbenik, ki je zaznamoval generacijo heavy metala

Christova kariera je bila tesno povezana z obdobjem, ko je skupina Danzig postala eno prepoznavnejših imen ameriškega heavy metala. Njegovo delo na prvih albumih je pomagalo ustvariti zvok, po katerem skupino poznajo še danes. Tudi po odhodu iz zasedbe je ostal povezan z glasbo, poučevanjem kitare in svojimi oboževalci. Njegova smrt je tako velika izguba za ljubitelje skupine Danzig in vse, ki so spremljali njegovo glasbeno pot. John Christ je za seboj pustil glasbeno zapuščino, ki bo živela predvsem skozi albume in skladbe, s katerimi je zaznamoval eno najpomembnejših obdobij skupine.

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