Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom

V glasbenem svetu odmeva žalostna novica – pri 70 letih je preminil Rob Hirst, soustanovitelj in dolgoletni bobnar avstralske rock skupine Midnight Oil. Po diagnozi raka trebušne slinavke leta 2023 je skoraj tri leta vztrajno prestajal zdravljenje, njegovi glasbeni kolegi pa so sporočili, da je umrl mirno in obkrožen z družino. V poslovilnem zapisu so zapisali, da je zdaj "brez bolečin".

Začetki glasbene poti in nastanek Midnight Oil

Rob Hirst, rojen leta 1955 v Novi Južni Wales, je že v mladosti pokazal izjemen glasbeni talent. Leta 1972 je skupaj s šolskim prijateljem Jimom Moginiejem ustanovil svojo prvo skupino, ki se je sprva imenovala Schwampy Moose, nato Farm. Prelomni trenutek je prišel, ko se je na oglas za pevca odzval Peter Garrett. Kasneje se je pridružil še kitarist Martin Rotsey, leta 1976 pa je skupina dobila ime, ki je kasneje postalo svetovno znano – Midnight Oil.

Midnight Oil (Peter Garrett, Martin Rotsey, Bones Hillman, Rob Hirst, Jim Moginie)

Bobnar, avtor in gonilna sila skupine

Hirst ni bil le bobnar, temveč tudi pomemben avtor besedil in melodij. Sodeloval je pri ustvarjanju številnih največjih uspešnic skupine, med njimi "Beds Are Burning", "The Dead Heart", "Short Memory", "Power and the Passion", "Forgotten Years" in "King of the Mountain". Njegov dolgoletni glasbeni kolega Jim Moginie ga je v knjigi The Silver River opisal z besedami: "Rob je bil drzen, zabaven in izjemno inteligenten, kar je v nasprotju s klasičnimi stereotipi o bobnarjih." Dodaja, da je bil Hirst motor skupine – tako na odru kot v zakulisju.

Skoraj pet desetletij ustvarjanja

Midnight Oil so v svoji karieri izdali 13 studijskih albumov in postali ena najvplivnejših avstralskih rock skupin. Hirst je ostal z njimi vse do leta 2002, ko so se člani odločili za premor, medtem ko je Peter Garrett odšel v politiko. Skupina se je ponovno združila leta 2017 in nadaljevala koncertno pot. Njihova najbolj prepoznavna skladba "Beds Are Burning" je postala globalna himna za pravice avstralskih staroselcev. Pesem je opozarjala na izgon domorodcev in neenakost, zaradi česar je Midnight Oil postala tudi glas družbenih gibanj.

Rob Hirst

Ustvarjalec v več projektih

Poleg dela v Midnight Oil je bil Hirst aktiven tudi v drugih glasbenih zasedbah, med njimi Ghostwriters, Backsliders, Angry Tradesmen in The Break. S svojim značilnim slogom igranja in predanostjo glasbi je pustil močan pečat v avstralski rock zgodovini.

Zapuščina, ki bo živela naprej

Rob Hirst je bil več kot le bobnar – bil je ustvarjalec, aktivist in srce ene najpomembnejših rock skupin Avstralije. Njegova glasba, energija in vpliv bodo ostali del zgodovine, Midnight Oil pa so se od njega poslovili z besedami, ki povzemajo vse: "Za zdaj ni besed, a pesmi bodo ostale."