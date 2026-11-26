Umrl je Andy Taylor: vzrok smrti je bil rak prostate

Andy Taylor je umrl na svojem domu, obkrožen z družino. Novico so javno potrdili njegova družina in nekdanji glasbeni kolegi iz skupine Duran Duran. Star je bil 65 let. V skupni izjavi, objavljeni na uradni spletni strani skupine, so zapisali, da je glasbenik umrl po dolgem in pogumnem boju z rakom prostate. Njegova žena Tracey je ob tem poudarila, da je bil Andy zanjo predvsem ljubeč mož, oče in dedek, glasba pa je bila le del njegovega življenja. Družina je bila zanj vedno na prvem mestu. Za Taylorjevo bolezen je javnost prvič izvedela novembra 2022, ko je skupina Duran Duran sprejela priznanje za vstop v Dvorano slavnih rokenrola. Takrat je bilo razkrito, da se je glasbenik z napredovalim metastatskim rakom prostate spopadal že od leta 2018. O bolezni je spregovoril tudi v pismu, ki so ga prebrali ob slovesnosti, sam pa se dogodka zaradi zdravstvenega stanja ni mogel udeležiti.

icon-expand Umrl je Andy Taylor: vzrok smrti je bil rak prostate. FOTO: Profimedia

Andy Taylor je pomagal ustvariti prepoznaven zvok skupine Duran Duran

Andy Taylor se je skupini Duran Duran pridružil leta 1980 in postal eden od ključnih članov njene prvotne zasedbe. Skupina iz angleškega Birminghama je v začetku osemdesetih let dosegla svetovno slavo ter postala ena najbolj prepoznavnih glasbenih skupin svojega časa. Taylorjev kitarski slog je pomembno zaznamoval njeno glasbo. Njegovo igranje je združevalo vplive rocka, punka in plesne glasbe, s čimer je skupini pomagal ustvariti značilen zvok. Med največjimi uspešnicami, pri katerih je sodeloval, so Hungry Like the Wolf, Rio in Girls on Film. Kot poroča britanski časnik The Guardian, je Taylor s svojim kitarskim izrazom pomembno prispeval k glasbeni podobi skupine, ki je postala ena od osrednjih predstavnic britanskega glasbenega gibanja nove romantike. Njihova priljubljenost je močno narasla tudi zaradi glasbenih videospotov, ki so v obdobju vzpona televizijske postaje MTV dosegli občinstvo po vsem svetu.

Glasbena pot, ki je zaznamovala osemdeseta leta

icon-expand Andy Taylor je pomagal ustvariti prepoznaven zvok skupine Duran Duran. FOTO: Profimedia

Taylorjeva glasbena zgodba pa ni bila omejena zgolj na skupino Duran Duran. Poleg igranja kitare je sodeloval tudi pri ustvarjanju pesmi in pisanju glasbe. Španska javna radiotelevizija RTVE izpostavlja njegov prispevek k nekaterim največjim uspešnicam skupine, med drugim k skladbam Hungry Like the Wolf, Rio in Save a Prayer. V času največje priljubljenosti je skupina postala svetovni glasbeni pojav. Njeni člani so s kombinacijo popa, rocka, elektronskih zvokov in izrazite vizualne podobe soustvarjali glasbeno kulturo osemdesetih let. Med pomembnimi mejniki njihove kariere je bila tudi skladba A View to a Kill, ki so jo posneli za istoimenski film o Jamesu Bondu. Taylor je skupino v svoji karieri dvakrat zapustil, pozneje pa se je vrnil in z nekdanjimi kolegi ponovno sodeloval pri glasbenih projektih. Poleg dela z Duran Duran je ustvarjal tudi zunaj skupine, med drugim je bil član glasbene zasedbe Power Station.

Rak prostate: simptomi in možnosti zdravljenja

Rak prostate je ena najpogostejših oblik raka pri moških, predvsem po petdesetem letu starosti. V zgodnji fazi pogosto ne povzroča izrazitih težav, zato ga je težje pravočasno odkriti. Med najpogostejšimi opozorilnimi znaki so pogosto uriniranje, zlasti ponoči, težave pri začetku uriniranja, šibkejši curek in kri v urinu. Pri napredovali bolezni se lahko rakave celice razširijo tudi v kosti in druge organe, kar lahko povzroči bolečine, utrujenost in izgubo telesne teže. Zdravljenje je odvisno od stopnje bolezni in lahko vključuje hormonsko zdravljenje, kemoterapijo, obsevanje ali druga zdravila. Kot poudarjajo strokovnjaki iz organizacije Cancer Research UK, je zgodnje odkrivanje pomembno za pravočasno obravnavo bolezni, zato je ob težavah priporočljiv posvet z zdravnikom.

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